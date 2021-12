CUBA pasó del deleite por la conquista del Top 12 al repliegue por un brote de Covid-19

CUBA es campeón del Top 12 de la URBA y 2021 terminó siendo un gran año para el club. No obstante, esta semana se vio afectado por un factor que ha alterado la vida cotidiana: el coronavirus. En la entidad de Villa de Mayo se ha disparado una serie de casos de Covid-19 que forzó a las autoridades a suspender la cena de fin de año, pautada para la noche de este jueves.

Desde el club precisaron para LA NACION que hay “un montón de contagios”, y que “no se sabe si se dieron en la final del campeonato contra SIC, en la fiesta que se organizó para celebrar la obtención del título esa noche de ese día, o en ambos”. La reunión organizada para este jueves iba a ser la tradicional cena en la que se entrega el cap; además, se iba a festejar más institucionalmente la conquista del Top 12.

CUBA, campeón del rugby porteño-bonaerense luego de ocho años, en un torneo y una final en los que no aparecía como favorito. Hernán Zenteno - LA NACION

El Club Universitario de Buenos Aires se había consagrado campeón de la URBA al vencer el sábado pasado por 10 a 9 a San Isidro Club en una reñida final ante más de 8000 personas en la cancha del Club Atlético San Isidro, la Catedral del rugby argentino. CUBA logró su decimoquinto título de campeón, el primero posterior al conseguido en 2013 en el mismo escenario.

Este certamen sucedió a la pausa que paralizó todo el rugby doméstico en 2020 a raíz de la cuarentena. En ese lapso no sólo no hubo competencias, sino tampoco entrenamientos, ya que los clubes permanecieron cerrados durante gran parte del año. La actividad competitiva se reanudó a mediados de este año, con un formato más breve, y no tuvo mayores problemas de contagios de coronavirus, hasta este episodio. No trascendió la cantidad de casos de Covid-19 en el club, pero la cantidad fue considerable, en los inicios de la expansión de la variante ómicron en el país.