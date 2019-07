Fuente: AFP

13 de julio de 2019

Cuatro días fue todo el descanso que tuvieron los Jaguares después de la alucinante aventura por Christchurch. Apenas suficiente para readaptarse al huso horario de este lado del globo y para transformar la bronca por la derrota ante Crusaders en satisfacción por la dimensión que ostenta el subcampeonato. Suficiente, también, para deshacer el bolso de ropa naranja y negra y armar el de celeste y blanca.

El segundo puesto en el Súper Rugby 2019 es un gran aliciente para este plantel, que rápidamente debe poner Norte hacia un nuevo objetivo: el Mundial de Japón 2019. En ese sentido, haber prolongado la campaña hasta el último partido trastocó la planificación que el entrenador de los Pumas, Mario Ledesma , se había imaginado a principios de año.

El viernes se reunieron por primera vez los jugadores que ya se estaban entrenando en Buenos Aires (los que juegan en Europa y los que no viajaron a Christchurch) con los que estuvieron en la final para empezar a preparar el partido ante Nueva Zelanda por la primera fecha del Rugby Championship, el sábado próximo a las 15.05, en Vélez.

Como ocurre cada cuatro años, el certamen hemisférico no sólo se reduce a tres partidos (más un test match fuera de competencia), sino que se convierte en un banco de pruebas para el Mundial. Nunca un equipo que ganó el Tri Nations/Rugby Championship pudo repetir en un mismo año en la cita ecuménica.

Rápidamente, entonces, se plantea la disyuntiva de cómo encarar estos cuatro encuentros, contemplando el desgaste que arrastra el equipo y el poco tiempo de recuperación entre un certamen y otro, primero; la necesidad de incorporar un sistema de juego que la mayoría ya conoce pero que sufrirá alteraciones y de que los "europeos" entren en sintonía con el resto del equipo, segundo.

Y finalmente, la decantación de la lista de 31 jugadores de los Pumas que viajarán a Japón. ¿Conviene darles descanso inmediato a los que vienen jugando más? ¿Aprovechar el envión y dosificar fuerzas más adelante (en los partidos en el exterior, por ejemplo)? ¿Poner toda la carne en el asador de aquí hasta el Mundial?

De las declaraciones de Ledesma y de la convocatoria que hizo para el primer partido se desprende que la primera opción no entra en la ecuación, pero está claro que en algún momento los jugadores deben descansar. La rotación que bien venía efectuando Gonzalo Quesada se cortó cuando Jaguares empezó a jugar instancias de eliminación y en los últimos tres partidos prácticamente repitió el equipo.

"Los jugadores tuvieron la semana libre en la que no se entrenaron en conjunto, aunque cada uno siguió un plan individual de trabajo. Con eso vamos a llegar muy bien al partido que viene", dijo a LA NACION Alex Ross, preparador físico de Jaguares y Pumas.

"Con respecto temporada larga del Súper Rugby, tenemos un muy buen plan, con lo que los viajes son mucho menos factor que antes. Por eso no estamos preocupados en que haya fatiga. En las estadísticas y todos los números que manejamos todos los jugadores están casi al 100%. Eso se debe a un muy buen trabajo de pretemporada que realizamos y obviamente bajamos las cargas de entrenamiento a mitad de temporada para llegar a los partidos en el mejor estado físico posible".

Durante los entrenamientos de Jaguares, por ejemplo, era común ver a Guido Petti Pagadizábal entrenándose de manera diferenciada. No es que estuviera lesionado, sino que debía compensar el exceso de minutos de juego que, por la falta de recambio en el puesto de segunda línea, debió soportar. Fue el Jaguar que más estuvo en la cancha: 1298 minutos. El resto tuvo una carga similar a la de 2018, aun habiendo jugado dos partidos más. Matías Moroni (1195), Pablo Matera (1185), Javier Ortega Desio (1136) y Marcos Kremer (1104) son los otros que más jugaron. El año pasado, Emiliano Boffelli lideró esa lista con 1205 minutos, seguido por Nicolás Sánchez (1204), Matías Orlando (1196), Ortega Desio (1155) y Kremer (1084). Números parecidos.

Otro aspecto por considerar son los jugadores que estuvieron lesionados y recién están volviendo. Matías Alemanno, que no juega desde el 15 de marzo, está disponible para jugar con los All Blacks . Gonzalo Bertranou, que sufrió una lesión en un hombro después del primer partido, está con Jaguares XV en Sudáfrica y ya jugó dos partidos desde el banco. En algún momento se sumará a los Pumas. Bautista Delguy, en cambio, todavía no se recuperó de una torcedura de tobillo sufrida también el 15 de marzo. En ese equipo hay otros siete jugadores que integran el plantel premundialista. ¿Tendrán oportunidades?

Además, hay pocos partidos para que los jugadores que vienen de Europa se mimeticen con el sistema de juego. Solo Sánchez, que jugó todo el Súper Rugby 2018, todo el Rugby Championship y tres partidos de la ventana de noviembre está en sintonía. Figallo y Herrera jugaron un par de partidos cada uno. Isa y Cordero no juegan en los Pumas desde 2016 y nunca estuvieron bajo las órdenes de Ledesma, como tampoco Urdapilleta, que por un desgarro no jugará mínimamente hasta el partido con Sudáfrica en Salta por la 3ª fecha.

¿Cuánta rotación es necesaria en función del desgaste? "Es algo que hay que tratar caso por caso y depende más del criterio de los entrenadores", respondió Ross. "Obviamente que el estado físico de cada uno influye, pero con sólo cuatro partidos por delante van a llegar muy bien a Japón".

La épica campaña de Jaguares sin dudas implica un incentivo enorme para este plantel de cara al Mundial, pero de ninguna manera puede transpolarse directamente a los Pumas. Un Mundial es de una dimensión completamente distinta a la de un certamen de franquicias como es el Súper Rugby. Es cierto que la Argentina empezó a ser mirada con otros ojos luego de la gesta de Jaguares, pero el enfoque de los Pumas sigue estando en pasar de rueda. Máxime con dos equipos europeos en el camino como Francia e Inglaterra, que oponen un sistema distinto al que se acostumbra en el hemisferio sur y que en los últimos tres años ha resultado un karma para los argentinos.

Nueva Zelanda, por caso, eligió preservar a los jugadores de Crusaders que participaron en la final con Jaguares (excepto dos). Una mejor oportunidad de ir por el primer triunfo en la historia ante los All Blacks, pero que de ninguna manera debe anteponerse al objetivo de llegar al 100% al 21 de septiembre, día del debut mundialista ante Francia.