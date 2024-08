De los Pumitas al Rugby Championship: Efraín Elías sigue los pasos de Pablo Matera, Tomás Lavanini y Marcos Kremer

Escuchar

¿Qué tiene en común Efraín Elías con Pablo Matera, Tomás Lavanini y Marcos Kremer? No sólo que son grandes jugadores que integran el plantel de los Pumas para el primer segmento del Rugby Championship, sino que también saltaron de los Pumitas al seleccionado mayor sin escalas. La inclusión del segunda/tercera línea cordobés es la mayor novedad en la convocatoria de Felipe Contepomi junto al anunciado regreso de Agustín Creevy.

Contepomi designó un plantel de 31 jugadores para afrontar los dos primeros partidos del certamen hemisférico contra los All Blacks en Nueva Zelanda: el sábado 10 de agosto en el Sky Stadium, de Wellington, y el 17 en el Eden Park, de Auckland. Como se esperaba, regresa un grupo de jugadores que tuvo descanso en la ventana de julio y que potenciará al equipo: Juan Cruz Mallía, Juan Martín González, Lucio Cinti, Joel Sclavi y Lavanini. Ante la lesión del capitán, Julián Montoya, que está en el plantel pero arrastra una fisura intercostal desde el segundo partido con Francia, el entrenador volvió a confiar en Creevy, el jugador que más caps suma en la historia de los Pumas, y que a los 39 años tiene la oportunidad de cumplir su sueño de despedirse ante su gente. Elías, en tanto, se ganó la convocatoria tras su gran actuación en el Mundial Juvenil.

La producción de los Pumitas en el primer Championship sub 20 fue buena; ahora, el All Blacks con el que se enfrentará Elías será el seleccionado mayor. UAR

Revelación del Super Rugby Americas en 2023 con la camiseta de Dogos XV, el jugador surgido de Jockey Club Córdoba reafirmó sus condiciones en el torneo de este año, en el que contribuyó en buena forma para que su equipo se alzara con el título de campeón. Capitán de los Pumitas en su segundo año en el seleccionado, se destacó en el Rugby Championship M20 en Australia y luego fue incluido en el equipo ideal del Mundial Juvenil de Sudáfrica, donde la Argentina tuvo una gran actuación, con dos victorias sobre el local y una frente a Australia y finalizó quinta. Con apenas 20 años, para la próxima temporada fue contratado por el poderoso Toulouse, el club más ganador y vigente campeón de Francia y de Europa.

Los de Matera y Lavanini en 2013 y Kremer en 2016 son los únicos antecedentes de argentinos que han saltado directamente de jugar un Mundial Juvenil a participar en el Rugby Championship como parte de los Pumas unos meses más tarde. Matera, directamente, fue titular en la primera fecha, contra Sudáfrica en la goleada sufrida en Soweto; Lavanini ingresó desde el banco en el siguiente partido, la revancha en Mendoza; Kremer lo hizo en la tercera fecha, frente a Nueva Zelanda en Hamilton. Casos similares son los de Santiago Cordero, que tras jugar el Mundial M20 de 2013 debutó en el seleccionado mayor en noviembre de ese año contra Inglaterra, y Emiliano Boffelli y Santiago Grondona, que protagonizaron los mundiales juveniles de 2105 y 2018, respectivamente, y en noviembre siguiente vistieron la camiseta celeste y blanca en partidos no oficiales, frente a Barbarians.

El cordobés Elías, surgido del Jockey Club de su provincia, fue figura de Dogos XV en la reciente conquista del Super Rugby Americas. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Con 1,99 metros de estatura y 119 kilos, Elías puede jugar tanto en la segunda línea (puesto que ocupó en los Pumitas) como en la tercera (en el cual se destacó en Dogos XV). Por los nombres, cabe especular que Contepomi lo utilizará como segunda, pues aparecen apenas Lavanini y Franco Molina en el puesto, con Kremer y Pedro Rubiolo como híbridos que pueden desempeñarse en las dos funciones.

Respecto a los jugadores que estuvieron en julio y fueron omitidos esta vez, sobresale el nombre de Matías Alemanno, que había llegado con lo justo, recién recuperado de una lesión ligamentaria de rodilla, y no rindió en plenitud. Tampoco están Jerónimo De la Fuente, autoexcluido por cuestiones personales, y Lucas Paulos, que había sido titular en los dos tests ante Francia. A Ignacio Mendy y Joaquín Moro no les alcanzó la gran actuación frente a Uruguay para ganarse un lugar, como tampoco fueron suficientes los minutos en que actuaron Ignacio Calles y Francisco Coria. Bautista Bernasconi (lesionado), Mateo Soler, Tomás Bartolini y Justo Piccardo no tuvieron acción en el mes que concluyó este miércoles. Otros dos jugadores que pueden sumarse más adelante son Guido Petti Pagadizábal y Santiago Grondona, que continúan con las recuperaciones de sendas lesiones de rodilla.

Juan Cruz Mallía, campeón de Francia y de Europa por Toulouse, vuelve a los Pumas tras el descanso que tomó durante la ventana de julio, apenas posterior a su consagración en el Top 14. NICOLAS TUCAT - AFP

Los dos partidos con Nueva Zelanda representan el segmento más exigente del año. Más adelante vendrán los duelos en casa contra Australia y los partidos de ida y vuelta, uno en cada país, contra los bicampeones del mundo, los Springboks. Habrá oportunidades de sobra. Por lo pronto, Efraín Elías tiene una inmejorable.

El plantel para los enfrentamientos con Nueva Zelanda

Tomás Albornoz, apertura, 8 caps

Lautaro Bazán Vélez, medio-scrum, 15 caps

Eduardo Bello, pilar, 24 caps

Gonzalo Bertranou, medio-scrum, 60 caps

Martín Bogado, fullback, 4 caps

Mateo Carreras, wing, 20 caps

Santiago Carreras, apertura/fullback, 45 caps

Santiago Chocobares, centro, 21 caps

Lucio Cinti, centro, 23 caps

Santiago Cordero, wing/fullback, 52 caps

Agustín Creevy, hooker, 108 caps

Bautista Delguy, wing, 27 caps

Efraín Elías, segunda/tercera línea, 0 caps

Thomas Gallo, pilar, 26 caps

Gonzalo García, medio-scrum, 4 caps

Juan Martín González, tercera línea, 31 caps

Marcos Kremer, segunda/tercera línea, 67 caps

Tomás Lavanini, segunda línea, 86 caps

Juan Cruz Mallía, fullback, 33 caps

Pablo Matera, tercera línea, 101 caps

Franco Molina, segunda línea, 3 caps

Julián Montoya, hooker, 97 caps

Matías Moroni, centro, 82 caps

Matías Orlando, centro, 61 caps

Joaquín Oviedo, tercera línea, 5 caps

Bautista Pedemonte, tercera línea, 1 cap

Pedro Rubiolo, segunda/tercera línea, 12 caps

Ignacio Ruiz, hooker, 10 caps

Joel Sclavi, pilar, 18 caps

Lucio Sordoni, pilar, 7 caps

Mayco Vivas, pilar, 24 caps