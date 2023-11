escuchar

Pasó el Mundial de Francia y, mientras los jugadores de todos los seleccionados regresan a sus respectivos clubes, la noticia que retumbó en el mundo del rugby es la decisión de Antoine Dupont de cambiar de disciplina, a la modalidad de seven, para apuntar a los Juegos Olímpicos. El motivo tiene varios trasfondos: la imagen que genera su figura para un equipo que será local, la sed de revancha personal de disputar un evento de semejante envergadura en su país, luego de pasar sin pena ni gloria la última Copa del Mundo, y el plus deportivo que le puede aportar el mejor jugador del mundo del 15 a un seleccionado que apunta a ganar una medalla. El anuncio, que se llevó a cabo en la entrega de premios del rugby francés, se dio una semana después del de Michael Hooper, leyenda de los Wallabies, que a los 32 años tomó el desafío de ingresar el sistema de Seven Australia.

Michael Hooper no fue incluido en la lista de Australia para el último Mundial Cameron Spencer - Getty Images AsiaPac

“Que pase externamente está buenísimo, jerarquizan este lugar que antes era un lugar de paso o formación”, admitió Santiago Gómez Cora en diálogo con LA NACION. “Para el afuera está buenísimo que todos quieran venir, aunque significa que esos equipos no tienen tantos jugadores. ¿Francia está pensando en cuatro? Acá es imposible meter cuatro. Sí uno, pero cuatro significa que no tenés bien hecho tu trabajo. Le pasa a Australia, que no anduvo muy bien, aunque Francia sí viene de una buena temporada”, analizó el entrenador, que el próximo fin de semana en Dubái arrancará su 13a. temporada del circuito mundial como head coach del seleccionado argentino.

En muchas ocasiones, el seven se utilizó como una plataforma de desarrollo para jugadores que luego darían el salto al rugby de 15. Una especie de etapa formativa para pulir destrezas técnicas y establecerse en el más alto nivel. La incorporación de la disciplina al programa olímpico a partir de Río de Janeiro 2016 le dio otra dimensión. Jugadores más especialistas y atletas. “El seven requiere mucho físico, los golpes son diferentes por la velocidad. En el 15 hay que adaptarse a físicos más pesados y fuertes; también requiere trabajo. En el nivel en el que estamos, con jugadores tan profesionales esa adaptación se hace rápido”, explicó Matías Osadczuk, una de las figuras de los Pumas 7s. El jugador formado en SITAS representa al seleccionado de juego reducido desde 2016, tuvo un paso fugaz por Argentina XV en el 2019 y 2020, y a los 26 años está afianzado como uno de los mejores de la modalidad.

Después de ser excluido por Eddie Jones del último Mundial, Michael Hooper tomó el gran reto de cambiar a una disciplina que requiere de mucha actividad física y un ritmo frenético. No suele haber muchos forwards en el seven, y a los 32 años, después de más de una década en el primer nivel, arrancará la aventura en el torneo de Perth, en enero.

El medio scrum Antoine Dupont es una de las estrellas del rugby de 15 de Francia afp - AFP

En el caso de Dupont, se espera que esté disponible para la etapa de América del Norte, entre finales de febrero y principios de marzo. Su talento innato, su ingenio y sus condiciones atléticas invitan a imaginarse una buena adaptación, aunque Osadczuk es más cauto: “Son jugadores extraordinarios, pero al momento de jugar el seven… En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro había muchos jugadores de 15 en varios equipos, Nueva Zelanda tenía algunos y aun así no pudieron explotar adentro de la cancha. Toda transición lleva mucho trabajo. Cualquiera puede cambiar, pero con un buen laburo detrás”.

Mateo Carreras, durante la semifinal ante los All Blacks, en el último Mundial Pavel Golovkin - AP

Los Pumas 7s, segundos en el ranking general de la temporada última, se preparan para el inicio de un nuevo circuito, clave en la construcción del equipo de cara a París 2024. Con un plantel afianzado, con jugadores experimentados y otros jóvenes que fueron alternando luego de los Juegos Olímpicos de Tokio, Gómez Cora sabe que cuenta con una base sólida, aunque no descarta alguna incorporación. “Si tiene que pasar, lo haremos. Confío en el trabajo que venimos haciendo para tener a los que vienen jugando. Pero si pasa algo de que no rinden o se lastiman, tener a algún tipo atrás que pueda hacerlo, un muy buen jugador de rugby que está en 15. A mí el que me encanta es Mateo Carreras. Lo tuvimos en juveniles y en mayores. Hoy está en un gran momento y juega en una posición que no requiere tanta adaptación. Hoy no lo necesitamos porque el equipo está completo, pero si el equipo no logra engranar bien o pierde un jugador importante y no logramos encontrar un reemplazo, vamos a recurrir”, admitió Gómez Cora. Carreras, una de las figuras de los Pumas en el Mundial, recientemente firmó contrato con el Bayonne francés para la próxima temporada, aunque hasta mayo pertenece a Newcastle Falcons. Ya estuvo bajo las órdenes de Gómez Cora y con 18 años disputó el Mundial de San Francisco 2018. En su puesto brilla Marcos Moneta y también son alternativa Luciano González y Agustín Fraga.

Santiago Gómez Cora, cada día más afirmado en su papel de orientador táctico de los Pumas 7s

Metódico y detallista, Gómez Cora explica la diferencia sustancial entre ambas disciplinas. “Las acciones. En el seven en 40 segundos por ahí tenés cinco acciones desde defensa a ataque. Podés ser ball carrier, limpiador de un ruck, abrir una pelota… en 15 haces una acción y capaz en un minuto no tenés ninguna acción. En ataque o defensa estás más pasivo. En el seven te acostumbras a que el piso quema y hay que levantarse: no solamente estar constantemente activo sino cambiar el chip, leer siempre que pasa. Está la pelota cerca y no sabes si el interno va a chocar y te convertís en un limpiador de rucks o vos sos el ball carrier”, detalló el ex jugador de Lomas Athletic. “Si comparas un torneo de seven con partido de 15, cada jugador triplica las acciones. Nosotros lo comparamos entre jugadores. Por ejemplo, Mateo Carreras en el Mundial Juvenil y después en el Mundial de Seven y con nosotros triplicó en acciones. Rodrigo Isgró, lo mismo. El tiempo neto de un torneo (seis partidos) y un partido de 15 es prácticamente el mismo”, agregó.

El World Seven Series, con formato renovado, volverá a la acción el 2 de diciembre, en la etapa de Dubai, pero todos los cañones apuntan a París.

