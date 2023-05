Dogos XV - Pampas, un cruce de caminos opuestos que anticipa las semifinales del Super Rugby Americas, con un lugar en juego en la lista de los Pumas para el Mundial

escuchar

El bagaje folklórico que comprende un clásico empieza a tomar forma tan sólo en el segundo enfrentamiento oficial. Dogos XV y Pampas vuelven a medirse por el Super Rugby Americas, esta vez con mucho en juego. El partido de vuelta, que será en la cancha de Tala este viernes a las 19, por la 11ª fecha y televisado por ESPN, es una revancha del que ganó el conjunto cordobés en la ida, tiene implicaciones directas con miras a unas semifinales en las que todo indica volverán a cruzarse y presenta un duelo de medio-scrums por un puesto que está abierto en la nómina mundialista para Francia 2023.

Caminos contrapuestos

Dogos y Pampas llegan a esta encrucijada por senderos opuestos. El cuadro cordobés tuvo una gran rueda inicial en la que terminó primero y venció a Pampas aun afrontando todo el segundo tiempo con un jugador menos. Sin embargo, en los tres partidos de la vuelta bajó su rendimiento y cedió la cima a manos de Peñarol. Para peor, el pack padece las bajas de dos de sus mejores valores, Franco Molina (ausencia por el resto de la temporada, a raíz de una rotura de un tendón de Aquiles) y Santiago Pulella (se recupera de un desgarro); el otro es el hooker Boris Wenger.

Ante Selknam en Santiago, Dogos al menos volvió a la senda de la victoria y recuperó su espíritu combativo. Pampas, en cambio, explotó luego de vencer a Peñarol en la última fecha de la ida y, a partir de una gran defensa y una mejora en la actitud, potenció el vertiginoso juego de sus backs, los mejores de la competencia y su mayor virtud. Pero bajó la intensidad en la segunda mitad del partido anterior, frente a Cobras Brasil XV, un lujo que no podrá darse ante la fiereza cordobesa.

El fullback Juan Ignacio Landó es un ejemplo de la calidad de los tres cuartos de Pampas, los mejores del campeonato. LA NACION/Mauro Alfieri

La revancha

En marzo, Pampas y Dogos jugaron en el CASI el primer partido entre dos franquicias profesionales argentinas en la historia. La victoria fue por 29-11 para el visitante, que sostuvo 40 minutos con un jugador menos por una expulsión a Pulella. Si se cuenta el amistoso de pretemporada jugado en Deportiva Francesa, el de este viernes será el tercer enfrentamiento. Aquella vez también ganó Dogos.

Aquel triunfo de Dogos en San Isidro

Los dos partidos mostraron un duelo de estilos, más allá de que ambos siguen los lineamientos de la Unión Argentina de Rugby: Dogos, con mejores formaciones fijas, buen juego con el pie y efectividad cerca del in-goal ajeno; Pampas, con un rugby más integral, letal en contraataque y más desequilibrante con los backs. La rivalidad va tomando forma. Todo sugiere que no será el último enfrentamiento entre sí en la temporada.

Valor con miras a las semifinales

Este jueves Sudamérica Rugby comunicó que las localías en las semifinales se definirán por mérito deportivo. Es decir, el segundo puesto cobra un valor adicional, ya que quien lo ocupe definirá en su casa el pase a la final. Aunque todavía nada está sentenciado y el certamen ha deparado más de una sorpresa, Peñarol tiene clara ventaja en la cima y Dogos y Pampas parecen destinados a volver a verse las caras en una semi.

La franquicia de la Docta le lleva seis puntos de diferencia a la de Buenos Aires, pero tiene un partido más. Es decir, el que gane esta vez dependerá de sí, más allá de que el resto del fixture para Pampas (Selknam, Peñarol y Yacaré XV) es más exigente que el de Dogos (Yacaré y American Raptors).

Pampas viene mejorando, pero Dogos se impuso en los dos encuentros anteriores (uno oficial y uno amistoso). LA NACION/Mauro Alfieri

Duelo de medio-scrums

Eliseo Morales y Agustín Moyano sostendrán un duelo aparte. El salteño de Pampas se recuperó de un par de lesiones y levantó su nivel en el último partido, pero todavía está lejos del que mostró el año pasado en Cafeteros (conjunto en el que paradójicamente formó pareja de medios con el mendocino Julián Hernández, hoy 10 de Dogos) y que lo llevó a debutar en los Pumas. Moyano, de Córdoba Athletic, con edad de Pumitas (19 años) y pasado en Pumas 7s, es una de las figuras del certamen. Con Tomás Cubelli, Gonzalo Bertranou y Lautaro Bazán Vélez lesionados y con Gonzalo García descartado, está lejos de haberse definido cuáles medio-scrums llevará Michael Cheika al Mundial de Francia.

Otros duelos interesantes en el encuentro en Tala serán los siguientes: Wenger vs. Rodrigo Pérez Boulan entre los hookers, Joaquín De la Vega vs. Julián Hernández entre los aperturas y Efraín Elías vs. Jerónimo Ureta en las terceras líneas.

El fullback Mateo Solar, en una muestra de algo que distingue a Dogos: la eficiencia en el in-goal ajeno. LA NACION/Mauro Alfieri

Las formaciones

Dogos XV: Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Agustín Segura, Leonardo Gea Salim y Ernesto Giudice; Julián Hernández y Agustín Moyano; Efraín Elías, Ignacio Gandini (capitán) y Aitor Bildosola; Gregorio Hernández y Lautaro Simes; Octavio Filippa, Boris Wenger y Thomas Bartolini.

Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Agustín Segura, Leonardo Gea Salim y Ernesto Giudice; Julián Hernández y Agustín Moyano; Efraín Elías, Ignacio Gandini (capitán) y Aitor Bildosola; Gregorio Hernández y Lautaro Simes; Octavio Filippa, Boris Wenger y Thomas Bartolini. Entrenador: Nicolás Galatro.

Suplentes: Román Pretz, Ramiro Valdés Irribaren, Federico Albrisi, Valentín Cabral, Juan Cruz Strada, Juan Bautista Baronio y Faustino Sánchez Valarolo.

Pampas: Juan Ignacio Landó; Iñaki Delguy, Bautista Elizalde, Juan Pablo Castro (capitán) y Lucio Auad; Joaquín De la Vega y Eliseo Morales; Jerónimo Ureta, Santiago Ruiz y Nicolás D’Amorim; Lorenzo Colidio y Eliseo Fourcade; Javier Corvalán, Rodrigo Pérez Boulan y Rodrigo Martínez.

Juan Ignacio Landó; Iñaki Delguy, Bautista Elizalde, Juan Pablo Castro (capitán) y Lucio Auad; Joaquín De la Vega y Eliseo Morales; Jerónimo Ureta, Santiago Ruiz y Nicolás D’Amorim; Lorenzo Colidio y Eliseo Fourcade; Javier Corvalán, Rodrigo Pérez Boulan y Rodrigo Martínez. Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

Suplentes: Ramiro Gurovich, Matías Medrano, Javier Coronel, Manuel Bernstein, Eliseo Chiavassa, Mateo Albanese, Joaquín Lamas y Felipe De la Vega.

Hora: 19.

19. Cancha: Tala, de Córdoba.

Tala, de Córdoba. Árbitro: Damián Schneider.

Damián Schneider. TV: ESPN.