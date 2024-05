Los Pumas Seven: qué necesitan para ser campeones del Circuito Mundial en la fecha de Singapur

Escuchar

Los Pumas Seven están a un paso de la coronación en el Circuito Mundial de Seven 2023/24 y este fin de semana, en el Seven de Singapur que tendrá lugar en el estadio Nacional, pueden asegurarse el primer puesto y, en consiguiente, el título de liga previo a la Gran Final que se desarrollará del 31 de mayo al 2 de junio en Madrid, España.

El conjunto argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, lidera la tabla de posiciones con 94 puntos luego de tres consagraciones (Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver). Su único escolta es Irlanda, con 86, sin ningún título. El podio lo completa Fiji con 76 unidades mientras que Francia aparece cuarto con 74 por delante de Nueva Zelanda (73).

La albiceleste se asegurará el primer lugar si llega a las semifinales, más allá de lo que haga el conjunto irlandés. Además, gracias a que cuenta con 298 anotaciones más que su escolta, de ubicarse en el quinto puesto es muy probable que también dé la vuelta olímpica sin importar la ubicación de Irlanda. En caso de que los Pumas 7s no accedan a cuartos de final, al igual que en la fecha anterior en Hong Kong, los europeos necesitarán llegar a las semifinales para arrebatarles la corona.

La tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, a falta de dos fechas para concluir el calendario World Seven Series

En el Seven de Singapur el equipo de Gómez Cora conforma el grupo A junto a Australia, su rival del debut; Nueva Zelanda y Canadá. Todos los partidos se podrán ver en vivo a través de Fox Sports y por streaming en la plataforma Star+. De conseguir el primero o segundo puesto o ser uno de los dos mejores terceros, avanzará a los cuartos de final. De lo contrario, competirá por el noveno puesto.

Sin Marcos Moneta porque se recupera de una fractura en su peroné que no lo impedirá estar en los Juegos Olímpicos París 2024, el plantel de los Pumas 7s lo conforman Santiago Álvarez, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Santiago Mare, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Facundo Pueyrredón, Gastón Revol, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

¡𝙇𝙞𝙨𝙩𝙤𝙨 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙎𝙞𝙣𝙜𝙖𝙥𝙪𝙧! 🇸🇬



👉 Conocé a los 14 jugadores que viajarán rumbo al continente asiático para la última etapa de la fase regular del Circuito Mundial de Seven.#SeVenComoNunca pic.twitter.com/nsRCLNJ1bh — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 23, 2024

El Circuito Mundial de rugby seven tiene un nuevo formato con siete torneos y una Gran Final en la que se definirá el campeón de la temporada. En ella estarán los mejores ocho combinados de la etapa regular. Tienen su lugar asegurado en el Seven de Madrid la Argentina, Irlanda, Fiji, Francia, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. La puja por el octavo puesto será entre Estados Unidos, Gran Bretaña y España. Los cuatro seleccionados que no clasifiquen a la definición, jugarán contra los cuatro mejores del World Rugby Sevens Challenger Series, la segunda división, para dirimir cuatro lugares en la elite.

El primer seven de esta temporada del Circuito Mundial fue en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y el campeón fue Sudáfrica tras vencer a la Argentina por 12 a 7. De allí en adelante, tres fechas consecutivas quedaron en manos de los Pumas 7s, que vencieron a Australia por 45 a 12 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), al mismo rival por 31 a 5 en Perth (Australia) y a Nueva Zelanda por 36 a 12 en Vancouver (Canadá). En Los Ángeles (Estados Unidos) festejó Francia tras vencer a Gran Bretaña por 21 a 0, y en Hong Kong, Nueva Zelanda, luego de derrotar a Francia por 10 a 7.

Calendario y resultados de los Pumas en el Circuito Mundial de Seven 2023-24

Seven de Dubái - 2°

Seven de Ciudad del Cabo - 1°

Seven de Perth (Australia) - 1°.

Seven de Vancouver (Canadá) - 1°.

Seven de Los Ángeles (Estados Unidos) - 5°.

Seven de Hong Kong - 9°

Seven de Singapur - 3 al 5 de mayo de 2024.

Seven de Madrid (España) - 31 de mayo al 2 de junio de 2024.