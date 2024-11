El análisis de Felipe Contepomi: “Lo que hicieron los chicos fue admirable, inspirador”

El temple de los jugadores tras el pitazo final fue de bronca y desazón. Mezcla de la chance histórica desperdiciada y la tristeza de remar para morir en la orilla. Matías Moroni, uno de los más experimentados, rompió en llanto. Los Pumas compitieron de igual a igual ante Irlanda, reaccionaron en el segundo tiempo, pero el 22-19 final les impidió conseguir su primera victoria ante el Trébol en su tierra. “Uno está acá para ganar, duele perder y hasta me duele más perder que lo que me gusta ganar, pero es increíble lo que hicieron los chicos con un día menos de descanso”, expresó Felipe Contepomi, tras una noche especial, en su segunda casa de rugby.

Habitualmente mesurado, el entrenador de los Pumas no suele mostrar su conformismo ante una actuación deslumbrante, ni su enfado ante una producción por debajo de las expectativas. En esta oportunidad fue más elogioso ante la performance de sus dirigidos, que pudieron llevarse el encuentro en la última pelota. “A veces toca estar del lado del marcador que uno no quiere, pero lo que hicieron los chicos fue admirable. Nunca se dieron por vencidos. Dijimos que había que estar hasta el minuto 80 en partido y tuvimos una oportunidad al final”, indicó el entrenador, que resaltó la entereza para jugar los últimos minutos. “Creo que terminamos mejor que ellos en el contacto. Ellos tiraron todo y estamos hablando de una Irlanda que es uno de los mejores equipos del mundo. El esfuerzo es admirable, inspirador”, agregó en diálogo con ESPN.

La desilusión de Bautista Delguy tras la derrota de los Pumas ante Irlanda en Dublín. Brian Lawless - PA

Contepomi es un fiel partidario del rugby irlandés, sobre todo del proceso que está atravesando desde hace un par de temporadas, que lo tuvo a él mismo como protagonista como entrenador en Leinster, la gran base del seleccionado. Quizá por eso le da tanto valor a la actuación de los Pumas, sin escatimar elogios. Hasta por encima de lo que fueron las victorias ante Nueva Zelanda y Sudáfrica. “Es admirable. Más allá de todos los percances y vaivenes los chicos se acomodaron y no dejaron de estar en partido. En un momento íbamos 22-9 y volvieron... Hay mucho para mejorar, pero también mucho en donde trabajar. Hay buenas cosas”.

Respetado en Dublín, Contepomi recibió un cálido recibimiento del público local, que lo valora por su brillante etapa como jugador de Leinster entre 2003 y 2009. Fue una semana especial, en la que se reunió con viejos amigos y compañeros, incluido Brian O’Driscoll, uno de sus principales socios adentro de la cancha, que este viernes estuvo presente en el Aviva Stadium. Como aspecto principal del juego destacó el defensivo. “Vi una buena defensa ante uno de los mejores ataques del mundo. Especialmente en el segundo tiempo: una defensa agresiva, con buenas decisiones y trabajando duro alrededor del ruck”, destacó en la televisión local. “Venían corriendo fuerte y ganábamos los contactos. Recuperamos algunas pelotas. Vieron las oportunidades cuando quedaban aislados con el contraruck y también pescaron. Fue una excelente defensa”, indicó el entrenador, tras un segundo tiempo en el que no recibieron puntos.

Tomás Albornoz es tacleado en un ataque de los Pumas ante Irlanda en el segundo tiempo, donde el equipo argentino más fuerte se mostró. PAUL FAITH - AFP

El 12-0 a los 5 minutos, sumado a la tarjeta amarilla a Matías Moroni, terminó siendo letal para los Pumas, que corrieron siempre de atrás y sólo sumaron a través del exquisito pie de Tomás Albornoz y un try brillante de Juan Cruz Mallía. “Nos costó un poco porque nos agarró una buena Irlanda. No les pusimos tanta presión en defensa y cuando se lanzan a jugar es muy difícil pararlos. También hay muchos chicos jóvenes; estos partidos nos dan esa experiencia, está bueno. Obviamente me gustaría ganarlos, pero sirve para saber que, para enfrentar a equipos del Top 4, no podés regalar nada. Estamos con el sabor amargo de la derrota, pero mañana va a ser más fácil analizar y empezar a trabajar sobre eso”.

El próximo viernes los Pumas cerrarán el año en París. Tendrán un día más de descanso que Francia, que este sábado recibirá a los All Blacks a partir de las 17.10, lo que demandará una exigencia física enorme. Contepomi confirmó que Mateo Carreras se sumará al plantel, luego de perderse los dos primeros partidos de noviembre por ser padre. Los Pumas tendrán tiempo para recuperar fuerzas y afrontar la última batalla del 2024.

