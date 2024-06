En la última jugada: CUBA volvió a sorprender en el Top 12 y venció a SIC tras una gran remontada en Boulogne

Escuchar

Vaya si tiene vueltas el Top 12 de URBA. Un torneo largo, dotado de vaivenes y distintos estados de ánimo. La semana pasada, CUBA entró a la cancha sin conocer todavía el sabor del triunfo en 2024. Y SIC, el último campeón, salió a afrontar el clásico ante CASI luego de siete victorias consecutivas. En siete días todo cambió de un hondazo. El equipo de Boulogne perdió contra el rival de toda su vida. CUBA superó con autoridad a Alumni, uno de los favoritos, y ahora remontó uno de los mejores partidos del torneo: perdía por 24-9 en el entretiempo y ganó por 31-30 con un try de Enrique Devoto en la última jugada. “Los jugadores éramos los que más tranquilos estábamos en cuanto a que los resultados iban a venir. Se nos escaparon muchos partidos por detalles. Ahora empezamos a cosechar el trabajo de las primeras fechas”, expresó el autor del try del triunfo.

CUBA mostró frente a SIC sus dos caras: padeció las formaciones fijas en el primer tiempo, pero en la segunda etapa fue sólido en defensa y atacando con la pelota en las manos. El último campeón fue ampliamente superior en las estructuras predeterminadas, lo empujó con el scrum y casi no le dejó sacar pelotas de calidad en el line-out, con Marcos Borghi y Tomás Meyerelles presionando en cada disputa. En el juego corto, el local marcó las diferencias e impuso condiciones.

Así llegaron dos tries de Alejo Daireaux, una de las tres modificaciones respecto al equipo que cayó en el clásico en la Catedral. La otra conquista en el período inicial derivó del empuje del scrum, que forzó cinco penales en ese tramo y una tarjeta amarilla a Facundo Aguirre. “Nos costó la obtención en el primer tiempo, sobre todo en el scrum. Nos superaron en esa faceta. Lo revertimos en el segundo y salimos a buscarlo. Necesitábamos ganar”, admitió Segundo Pisani, de CUBA.

San Isidro Club avanza con un maul; el local fue superior en las formaciones, sobre todo en la mitad inicial. LA NACION/Hernan Zenteno

Las modificaciones le dieron otro vuelo al visitante. Lucas Piña metió mano en el descanso, con cuatro cambios que le brindaron otra energía a Universitario. Rafael Iriarte, que viene de protagonizar el Super Rugby Americas por Selknam, le dio conducción, pelotas rápidas y alto ritmo al ataque. Lucas Campion fue uno de los artífices de la reacción, poniendo la pelota adelante y ganando muchos metros. Esteban Iribarne y Joaquín Yakiche acomodaron medianamente el scrum. Este último, convocado durante la semana a los Pumitas para el Mundial M-20 que empezará a fines de junio, fue puro contagio y anotó el primer try.

“Jugadores como Rafa Iriarte, Lucas Campion y Joaco Yakiche entraron para cambiar el equipo. Felo Casaurang tuvo su primer ingreso en la primera y entró muy alto. Tener un equipo de 23 es muy importante. En el nivel internacional se ve mucho, y lo de hoy fue el reflejo”, destacó el capitán Pisani, sobresaliente por sus tackles ofensivos, en un equipo que volvió a tener a Benito Ortiz de Rozas como un estandarte en ataque.

Francisco Patrono se lleva la pelota y Carlos Pirán y otro jugador de SIC no logran detenerlo; el conjunto zanjero perdió un clásico por segunda semana seguida. LA NACION/Hernan Zenteno

SIC no logró trasladar al juego su dominio en las formaciones fijas. Fue impaciente con la pelota e indisciplinado: terminó con 16 penales en contra y amonestaciones a Lucas Rocha, Benjamín Chiappe y Marcos Borghi. Después del 24-9 parcial, en la segunda mitad sumó solamente con penales de Santiago Pavlovsky y Agustín Sascaro. CUBA se mantuvo en partido por la puntería de Marcos Moroni, autor de 16 tantos y alentado desde fuera por su hermano Matías, figura de los Pumas.

A su vez, Yakiche descontó con un try y Valentín Mastroizzi apoyó junto a una bandera con una pirueta propia del rugby league. Aplomado y lúcido para conducir, el apertura de 19 años es una de las buenas apariciones de la temporada. El visitante salió airoso de su campo en el tramo final y tuvo su premio en la última jugada, con un maul arrollador que definió Devoto. “Nunca nos dimos por vencidos, jugamos los 80 minutos. Queríamos jugar fuertes el contacto y por suerte nos lo llevamos al final”, puntualizó el hooker, que es el tryman de su equipo en el año, con cinco conquistas.

¿Como para qué está CUBA, que hasta antes de la octava fecha no conocía la victoria? En un Top 12 cambiante, son cruciales la confianza y construir sobre triunfos para fortalecer las bases. El torneo aún no completó la primera mitad de la etapa regular y, a pesar de un inicio de seis derrotas, para Universitario no es una utopía pelear arriba, como lo hizo en las últimas tres temporadas.

El try in extremis de Enrique Devoto para CUBA contra SIC

Cuando dentro de dos semanas se reanude el campeonato, el conjunto azul y negro contará con los regresos de Estanislao Carullo, Simón Benítez Cruz y Marcos Eliçagaray, jugadores de Pampas. El empate con CASI y los triunfos sobre Alumni y SIC, tres equipos protagonistas en lo alto, pueden impulsarlo, aunque hoy se encuentre décimo a 13 puntos del cuarto (Alumni). Pisani sabe que queda mucho camino por recorrer: “Con la vuelta de los jugadores del Super Rugby Americas el torneo va a ponerse más duro. Está muy parejo. Para nosotros vuelven muchos jugadores y la competencia interna va a hacer florecer algunas cosas. Éste es el camino para volver al ADN de CUBA, que es una defensa muy agresiva y la obtención. Así vamos a seguir construyendo. El juego va a ponernos donde tenga que ponernos”, está convencido el tercera línea.

Síntesis de SIC 30 vs. CUBA 31

SIC: Franco Moneta; Lucas Albanese, Carlos Pirán (capitán), Santos Rubio y Nicanor Acosta; Santiago Pavlovsky y Felipe Sascaro; Tomás Meyrelles, Alejo Daireaux y Andrea Panzarini; Bautista Viero y Marcos Borghi; Benjamín Chiappe, Lucas Rocha y Marcos Piccinini.

Entrenadores: Eduardo Victorica, Patricio Nealon, Gonzalo Longo y Bruno Vitale.

CUBA: Marcos Moroni; Bautista Casaurang, Felipe Perdomo, Felipe De la Vega y Francisco Patrono; Valentín Mastroizzi y Facundo Fontán; Benito Ortiz de Rozas, Segundo Pisani (capitán) y Francisco Sied; Santiago Uriarte y Santiago Landau; Facundo Aguirre, Enrique Devoto y Francisco Garoby.

Entrenadores: Lucas Piña, Joaquín Hardoy y Agustín Güemes.

Primer tiempo: 4 minutos, gol de Pavlovsky por try de Daireaux (S); 11, penal de Moroni (C); 16, penal de Moroni (C); 23, try-penal (S); 30, penal de Moroni (C); 36, gol de Pavlovsky por try de Daireaux (S), y 40, penal de Pavlovsky (S). Amonestados: 22, Aguirre (C), y 32, Rocha (S). Resultado parcial: SIC 24 vs. CUBA 9.

Damián Schneider. Cancha: SIC.