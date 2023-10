escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC (Francia).– Cuando terminó el partido en Nantes, Nicolás Sánchez estaba exultante. Se abrazó con los familiares que vinieron a acompañarlo, incluidos su mujer Juliana Arregui y sus hijos Juanchi y Delfi. Se sacó fotos con una bandera alusiva a los 100 partidos. En el vestuario, se prestó a la requisitoria de sus compañeros de fotografiarse con una camiseta con su nombre y el número 100 en la espalda. Haber llegado a la centena de caps con los Pumas lo llenaba de orgullo, tanto como haberse convertido en el mayor goleador argentino en la historia de los Mundiales, con 140 puntos, que lo ponen octavo entre los máximos anotadores del mundo. Pero lo que más lo llenaba de orgullo no eran esos logros superfluos, como él mismo los calificó en la previa, sino su buen desempeño en la victoria ante Chile. El premio al jugador del partido, que no siempre es cabal reflejo de la realidad, fue esta vez un acto de justicia. El apertura tucumano tuvo 100% de efectividad en siete intentos a los palos, apoyó un try, totalizó 20 puntos y, especialmente, estuvo acertado en la conducción.

En definitiva, hizo lo que tenía que hacer para ganarse la 10 en el decisivo partido ante Japón, el domingo a las 13 otra vez en Nantes (las 8 de la mañana argentina), donde estará en juego el pase a los cuartos de final. El que gane, sigue; el que pierde, se vuelve a casa (el empate favorece a los Pumas).

Cuanto menos, la actuación de Sánchez pone en aprietos a Michael Cheika y Felipe Contepomi y los obliga a repensar su estrategia inicial de insistir con Santiago Carreras de apertura. El cordobés no tuvo buenas presentaciones ante Inglaterra ni Samoa, ni en las decisiones que tomó ni en las ejecuciones. De hecho, desde que Mario Ledesma lo puso como número 10 ante la baja en el rendimiento de Sánchez, nunca terminó de afianzarse como conductor, más allá de que haya tenido algunos partidos buenos. Siempre fue una apuesta a que llegara con rodaje a Francia 2023. En los primeros dos partidos quedó en evidencia que todavía no llegó a ese punto.

Con su performance el sábado en Nantes, Nicolás Sánchez hizo méritos suficientes como para reclamar la camiseta número 10. Y no por cómo haya estado jugando Carreras, sino por mérito propio.

Es cierto que, en su momento, a mediados de 2021, Sánchez mermó su rendimiento. Ledesma encontró como mejor alternativa pasar a Carreras de apertura. También es cierto que en el primer partido del ciclo de Michael Cheika al frente de los Pumas, en julio de 2022 ante Escocia en Jujuy, el australiano puso a Sánchez como 10 y dejó a Carreras en el banco. Un desgarro a los 20 minutos lo obligó a cambiar el rumbo. Una serie de lesiones alejaron al tucumano del seleccionado, y sólo volvió a actuar en el último partido de ese año, cuando ingresó en los últimos 20 minutos del partido ante Escocia. El traspaso de Stade Français a Brive le vino bien para tomar continuidad y estuvo en todas las convocatorias de este año, pero no tuvo muchos minutos con la camiseta de los Pumas. Apenas 35 en dos partidos antes de ser titular ante España. La gran duda que reflota ahora es por qué no se le dio más rodaje en la preparación.

Nico Sánchez es frenado por un rival en el partido contra Chile en Nantes DAMIEN MEYER - AFP

Es claro que Cheika y Contepomi entienden que las características de Santiago Carreras, más amenazante para la defensa rival con la pelota en las manos pero también menos estratega, se ajustan mejor al sistema de juego que quieren imprimir, de mucha dinámica y velocidad de liberación de pelota y desplazamientos. De allí a que hayan apostado de lleno por Carreras durante toda la preparación y el inicio de este Mundial. De hecho, Tomás Albornoz también era más afín a esa modalidad de juego, pero finalmente optaron por Sánchez entre los 33 por su experiencia. La idea era utilizarlo, principalmente, para cerrar partidos, como cuando entró en los últimos 15 minutos del juego con Samoa. Sin embargo, rara vez el plan de juego pudo ser llevado a cabo en el terreno de juego. Cuando los forwards fallan en poner al equipo adelante y hacer que el juego fluya, la responsabilidad de decidir recae en la pareja de medios, y lo cierto es que ni ante Inglaterra ni ante Samoa lo han hecho con acierto.

La patada de Sánchez, efectividad del 100 por ciento frente a Chile en el Stade de la Beaujoire Jeremias Gonzalez - AP

Con la clasificación en juego, no es momento de seguir experimentando. Como dijo Cheika después del partido del sábado, cuando las cosas no salen hay que asegurarse de ejecutar bien las cuestiones básicas. La presencia de Sánchez se ajusta mejor a este estilo. Además, el empleo del pie, tanto en el juego suelto como en los envíos a los palos, está un escalón más arriba que Carreras para lo primero y que Emiliano Boffelli para lo segundo, más allá de que el wing rosarino haya cumplido con la función de manera brillante. Pensando en una instancia de cuartos de final, y en que enfrente puede haber un equipo sólido y conservador como Gales, la utilización del pie va a ser fundamental. Mejor llegar a esa instancia con el tucumano más asentado en el puesto.

Carreras es un jugador de un enorme talento. Probablemente sea el más talentoso del plantel. Sin embargo, fue jugando de fullback donde logró explotar mejor sus condiciones. Es el puesto donde brilló en Jaguares, promovido por Gonzalo Quesada. Es el puesto donde explotó en los Pumas de la mano de Mario Ledesma. Es el puesto que desempeña habitualmente en su club, Gloucester. Esta temporada alternó como apertura, es cierto, pero sólo ante la ausencia circunstancial del titular, el escocés Adam Hastings.

Sánchez se escapa con la pelota, Domingo Saavedra no puede frenarlo ap - AP

El ingreso de Sánchez no debería ser en detrimento de la salida de Carreras, sino que éste debería volver a su puesto natural de fullback. Juan Cruz Mallía, que viene cumpliendo ese rol en gran forma, puede actuar también de wing (el juego aéreo va a ser importante ya que Japón utiliza mucho el pie, lo mismo que Gales). En caso de seguir optando por la peligrosidad de Mateo Carreras, Mallía se presta como una excelente alternativa de back, capaz de cubrir cualquier posición desde el banco.

Hay múltiples alternativas. Hay que buscar la que mejor se adapte a este momento del equipo y lo pueda llevar adelante en este Mundial. Nicolás Sánchez ya presentó sus credenciales. Ahora es el turno de los entrenadores de tomarlas o seguir apostando por un esquema que, hasta aquí, no dio resultado. Esta vez, no hay margen de error.