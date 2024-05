Champions Cup: Juan Cruz Mallía anotó un try vital y Toulouse jugará la final de Europa

Escuchar

Otra vez tuvo un papel preponderante. En una tarde en la que tuvo menos protagonismo durante los 80 minutos, Juan Cruz Mallía marcó un try clave para que Toulouse acceda a la final de la Champions Cup, la Copa más importante de Europa, que agrupa a los mejores clubes del viejo continente y Sudáfrica. A los 67 minutos, apoyó pegado a la bandera y desató la euforia del público francés, que sueña con conquistar su sexta estrella europea; la victoria por 38-26 ante Harlequins, en un partido de ida y vuelta, lo depositó en su séptima final. El 25 de mayo se enfrentarán al Leinster irlandés en el estadio del Tottenham Hotspur.

Mallía venía de apoyar dos tries en los cuartos de final y nuevamente volvió a ser decisivo. Harlequins había reaccionado y achicado la diferencia de 31-12 a 31-26, y a 13 minutos del final le llegó la pelota, tras una buena secuencia de pases, y tuvo el oficio, la inteligencia y la fuerza para cerrarse, romper dos tackles y definir. Fue un golpe de knock-out para el equipo inglés, que no se pudo recomponer en el tramo final. El rufinense Santiago Chocobares ingresó en los últimos 11 minutos en el ganador y se mostró firme en defensa.

El try de Mallía

El encuentro en el Estadio de la Ciudad de Toulouse fue uno de los mejores del torneo. Intenso, vibrante, de ida y vuelta. Transiciones rápidas protagonizadas por equipos que tomaron riesgos en todo momento. En ese golpe por golpe, Toulouse pegó más fuerte en la primera mitad y le apoyó cinco tries, a través de Matthis Lebel, Peato Mauvaka, Thibaud Flamente y dos de Antoine Dupont, la figura que lideró cada ataque de su equipo. Harlequins sumó por intermedio de Marcus Smith, su conductor, y Will Evans. Los de Londres no cedieron ante la desventaja y se metieron en el partido en la segunda etapa con una pirueta extraordinaria de Cada Murley y una definición de Tryrone Green. La amonestación de Jack Walker y el try de Mallía sentenciaron la semifinal.

El jugador de 27 años acumula ocho tries en la temporada. Después de la lesión que sufrió en el partido por el tercer puesto del Mundial entre los Pumas e Inglaterra estuvo dos meses sin jugar, pero rápidamente volvió a hacerse un lugar. Regresó como fullback, pasó como wing y cubrió la posición de apertura mientras Romain Ntamack estaba afuera de las canchas y Thomas Ramos, involucrado con el Seis Naciones. El entrenador Ugo Mola confía en él y siempre está presente en los encuentros más importantes.

El festejo de Antoine Dupont

El rival de la final será Leinster, el equipo que cuenta con gran parte del plantel de Irlanda campeón del 6 Naciones. Casi un espejo del seleccionado, tanto en intérpretes como en estilo de juego. Además, esta temporada sumaron al staff de entrenadores a Jacques Nienaber, head coach de los Springboks campeones del mundo. Toulouse, con cinco, es el club más ganador del torneo y lo sigue Leinster, con cuatro. Casualmente se enfrentarán por primera vez en una final.

Los antecedentes recientes le sonríen al equipo irlandés, que se impuso con autoridad en los últimos enfrentamientos. 29-13 en la fase de grupos del 2019, 30-12 en las semifinales de ese mismo año, 40-17 en la semifinal del 2022 y 41-22 en la semifinal del 2023. Toulouse buscará emparejar la batalla física y explotar sus virtudes en ataque con Antoine Dupont. que tendrá un desafío especial: el 25 de mayo jugará la final de Europa y seis días más tarde cambiará de disciplina para representar a Francia en la serie final de seven, en Madrid.

Juan Cruz Mallía le dio a Toulouse su último título en Europa, en el 2021, con un try en Twickenham. En 20 días volverá a Londres, pero al estadio del Tottenham. Su equipo sueña con la sexta.