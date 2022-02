Escocia le ganó 20 a 17 a Inglaterra en el debut del Seis Naciones

El 6 de febrero de 2021, Escocia llevaba 38 años sin ganarle a Inglaterra en Londres. Un largo tiempo sin alegrías frente a su clásico rival, en uno de los templos del rugby que visita cada dos años. Dos años atrás había sacado un empate en un encuentro vibrante y en 2021, finalmente cruzó el rubicón, comandado por su capitán Stuart Hogg. Este sábado, nuevamente liderados por Hogg, Escocia derrotó como local por 20 a 17 a Inglaterra para lograr dos victorias consecutivas tras casi cuatro décadas y retener la Calcutta Cup. El Cardo se acostumbró a ganarle a su máximo contrincante y con una buena generación se ilusiona con ganar su primer título en la era de las Seis Naciones.

Uno de los héroes de la noche de Edinburgo terminó siendo un inglés. Ben White nació en Stoke-on-Trent, una ciudad del condado de Staffordshire. En 2016 se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Premiership en el poderoso Leicester Tigers, cuando tenía tan solo 17 años y 151 días. Jugó en el seleccionado de menores de 18 años de Inglaterra y fue capitán en el 6 Naciones M-20 de 2018. Ese año también jugó el mundial de la categoría en el que cayeron ante Francia en la final.

En 2019, White recibió la convocatoria al seleccionado mayor y enfrentó a los Barbarians en un partido que no fue considerado oficial. Sin embargo, a pesar de ser una de las joyas de Leicester, nunca pudo afianzarse en el club y pelearle el puesto a un histórico como Ben Youngs, hoy en la vereda de enfrente. Siempre corrió de atrás y esta temporada pasó a London Irish. Lejos del radar del entrenador Eddie Jones, hace unas semanas recibió la convocatoria a Escocia, el país de nacimiento de sus abuelos.

“Estuvo en Leicester desde muy joven y no jugó mucho para ellos en las últimas dos temporadas. Pero su traslado a London Irish ha reavivado su carrera. Ha estado excelente ahí. Tiene un juego completo, los conceptos básicos son muy buenos y es un competidor duro al que le gusta defender”, lo describió el entrenador Gregor Townsend.

Jamie Ritchies es tackleado por Nick Isiekwe durante el partido del Seis Naciones que disputan Escocia e Inglaterra. Scott Heppell - AP

Ben White, que está de novio con la tenista Jodie Burrage, fue por primera vez al banco de suplentes de Escocia y le tocó entrar a los 12 minutos por un golpe en la cabeza que sufrió Ali Price. Cinco minutos más tarde apoyó el try para pasar al frente y destrabar un partido cerrado, con poco brillo. El medioscrum acompañó una gran jugada armada por Darcy Graham para zambullirse en el ingoal y celebrar en un colmado Murrayfield. Fue uno de los dos tries del local, que mostró su firmeza característica en defensa y su convicción para pelar pelotas en el contacto. El otro llegó producto de un try-penal, por una infracción de Luke Cowan-Dickie. Fue un punto de quiebre a los 66´, porque en ese momento Inglaterra imponía condiciones y estaba arriba en el marcador 17-10 por un try de Marcus Smith. A partir de ahí, Escocia se llenó de confianza y lo ganó con un penal de Finn Russell, aunque terminó sufriendo hasta la última pelota.

Inglaterra es el rival al que todos quieren vencer en el 6 Naciones, pero nadie con las ganas de Escocia, con una historia por detrás entre ambas naciones. Tras la frustrante eliminación en primera ronda en el Mundial de 2019, el Cardo se está reconstruyendo y cuenta con una muy buena generación de jugadores para competir contras las potencias. Con el orgullo escocés como bandera y con jugadores que marcan la diferencia por afuera, como Duhan van der Merwe, Darcy Graham, Finn Russell y el capitán Stuart Hogg, intentarán dar el siguiente paso al frente: volver a conquistar el torneo de rugby más antiguo del mundo después de 23 años. Su última coronación fue en 1999 y desde que sumó Italia en el 2000, nunca pudieron hacerlo bajo el formato de 6 Naciones.