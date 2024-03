Escuchar

El bicampeonato de Irlanda en el Seis Naciones, conseguido al derrotar a Escocia por 17-13 en Dublín, dejó dos conclusiones: es indiscutiblemente el mejor equipo del hemisferio norte, pero ya no tiene la misma preponderancia de 2023.

El rendimiento de Irlanda a lo largo del certamen fue decreciente. Comenzó la defensa del título en gran forma, goleando a Francia e Italia como si la eliminación anticipada del Mundial o el retiro de Jonathan Sexton no los hubiera afectado. Pero luego venció al débil Gales sin lucirse, cedió un invicto de 11 partidos en la competencia y la chance de Grand Slam ante Inglaterra y terminó sufriendo para derrotar a Escocia en casa y asegurar la corona.

Un punto bonus le alcanzaba a Irlanda para asegurarse virtualmente el título, pero los 51.700 espectadores que colmaron Lansdowne Road esperaban que, en el marco de los festejos por el Día de San Patricio (el domingo), la fiesta fuera completa y el equipo les regalara una victoria y una buena actuación.

Lo primero llegó gracias a un try de Andrew Porter a 15 minutos del final que sentenció el encuentro, pero para lo segundo deberán seguir esperando. Irlanda fundó la victoria en un trabajo de desgaste y ejecutó mejor las instancias básicas del juego, además de no cometer errores caros, pero estuvo lejos del rugby espectacular y apabullante que en 2023 lo llevó a ser el nº1 del mundo.

El saludo entre Josh Van der Flier y Cian Healy, tras la conquista irlandesa en Dublín Peter Morrison - AP

En definitiva, fue una victoria como mucho trabajo y escaso brillo. El clima festivo de las tribunas se tornó en tensión en los minutos finales, cuando Escocia se puso a tiro de try para ganar. Al final, el triunfo fue merecido por la superioridad que evidenció Irlanda a lo largo de los 80 minutos, y lo mismo puede decirse de la conquista del título: un equipo superior al resto, pero inferior a la preeminencia que ostentaba un año atrás.

Lo exigido de la conquista de Porter refleja la merma en el rendimiento de Irlanda. Pese al dominio, rara vez consiguió imprimirle dinámica a sus ataques y los quiebres fueron la excepción a la regla. Hasta el try, tres veces llegó hasta la línea de in-goal rival, pero ni Tadhg Furlong, ni Robbie Henshaw ni James Lowe lograron quebrar la resistencia in extremis de Escocia. Cuando jugaban con uno más por la amonestación a Ewan Ashman y con un penal a favor abajo de los palos, Irlanda arriesgó y tuvo su premio con el try de Porter.

La conquista ponía el partido 17-6, a resguardo de una reacción escocesa, que descontó sobre el final gracias a una gran acción individual del centro Huw Jones, pero no le alcanzó. En la primera mitad, un error de Escocia en un line-out en cinco metros propios le dio la primera conquista a Irlanda: el lanzamiento del hooker George Turner pasó de largo toda la hilera y cayó en las manos de Sheehan, que sólo tuvo que zambullirse al in-goal.

En los dos primeros partidos (goleadas 38-17 a Francia en Marsella y 26-0 a Italia en Dublín), Irlanda pareció no dar cuenta del cimbronazo que significó haber quedado eliminado otra vez en cuartos de final de un Mundial en Francia 2023, cuando llegaban como favoritos, ni de la baja del emblemático apertura Jonathan Sexton, retirado a los 38 luego de 14 años con la 10 del Trébol. Sin embargo, en los últimos tres partidos bajó notoriamente el rendimiento, aunque le bastó para retener el título. La derrota 23-22 ante Inglaterra la semana pasada es la única en sus últimos 13 partidos en el Seis Naciones.

Compacto de Irlanda 17 vs. Escocia 13

Jack Crowley evidenció ser un sustituto de Sexton de calibre, con gran habilidad para generar juego con la pelota en las manos y capacidad de desequilibrio. No obstante, todavía le falta a la hora de manejar el partido en los momentos calientes. En este partido falló un penal al inicio del segundo tiempo distante pero frontal a los palos y accesible. La aparición de Joe McCarthy le aporta solidez y versatilidad al pack, aunque ante Escocia la gran figura fue su compañero en la segunda línea Tadhg Beirne.

Un equipo que tiene un sistema de juego muy aceitado, muy fuerte en todas las líneas, que maneja bien las formaciones fijas y móviles y que comete pocos errores. Como un buen boxeador veterano, si no gana por knock-out, lo hace por desgaste. Es lo que ocurrió en esta oportunidad.

Irlanda conquistó así el Seis Naciones por 24ª vez en los 141 años de historia del certamen insigne del Viejo Continente. En los últimos 11 años acumula cinco títulos, lo que lo convierten en el máximo ganador en ese período. En la víspera de San Patricio, una excusa más para que los irlandeses arrasen con la cerveza en los pubs de Dublín.

Las formaciones

Irlanda: Jordan Larmour; Calvin Nash, Robbie Henshaw, Bundee Aki y James Lowe; Jack Crowley y Jamison Gibson-Park; Josh Van der Flier, Caelan Doris y Peter O’Mahony (capitán); Tadhg Beirne y Joe McCarthy; Tadhg Furlong, Dan Sheehan y Andrew Porter.

Cambios: ST, 11 minutos, Finlay Bealham por Furlong; 15, Ryan Baird por McCarthy y Ronan Kelleher por Sheehan; 16, Garry Ringrose por Nash; 24, Jack Conan por O’Mahony; 27, Cian Healy por Porter y Ross Byrne por Larmour, y 29, Conor Murray por Gibson-Park.

Escocia: Blair Kinghorn; Kyle Steyn, Huw Jones, Stafford McDowall y Duhan Van der Merwe; Finn Russell y Ben White; Rory Darge (capitán), Jack Dempsey y Andy Christie; Scott Cummings y Grant Gilchrist; Zander Fagerson, George Turner y Pierre Schoeman.

Cambios: ST, Ewan Ashman por Turner y Rory Sutherland por Schoeman; 11 minutos, Matt Fagerson por Darge, George Horne por White y Cameron Redpath por McDowall; 26, Kyle Rowe por Kinghorn; 27, Turner por Christie (temporario), y 30, Sam Skinner por Cummings y Javan Sebastian por Fagerson.

Primer tiempo: 7 minutos, penal de Russell (E); 13, gol de Crowley por try de Sheehan (I), y 17, penal de Russell (E). Resultado parcial: Irlanda 7 vs. Escocia 6.

7 minutos, penal de Russell (E); 13, gol de Crowley por try de Sheehan (I), y 17, penal de Russell (E). Irlanda 7 vs. Escocia 6. Segundo tiempo: 2 minutos, penal de Crowley (I); 25, gol de Crowley por try de Porter (I), y 37, gol de Russell por try de Jones (E). Amonestados: 24, Ashman (E), y 35, Byrne (I). Resultado parcial: Irlanda 10 vs. Escocia 7.

2 minutos, penal de Crowley (I); 25, gol de Crowley por try de Porter (I), y 37, gol de Russell por try de Jones (E). 24, Ashman (E), y 35, Byrne (I). Irlanda 10 vs. Escocia 7. Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra).

Matthew Carley (Inglaterra). Estadio: Aviva, de Dublín.