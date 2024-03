Escuchar

Thomas Ramos paró la pelota cuando el reloj marcaba 78 minutos. Respiró, afinó la puntería y ejecutó a los 79. En un partido vibrante, con ráfagas y vaivenes de principio a fin, el apertura acertó el penal de mitad de cancha y le dio la ventaja final a Francia en el triunfo sobre Inglaterra por 33-31. Tras un torneo irregular, el Gallo terminó con una sonrisa y un segundo puesto por detrás del campeón Irlanda. Desde que Fabien Galthie asumió como head coach en el 2020, nunca bajó de esa posición , con cuatro segundos puestos y el título del 2022, con Grand Slam incluido.

El Parc Olympique de Lyon, el escenario donde Nicolás Tagliafico hace de local con su equipo en la Ligue 1, vibró en uno de los grandes clásicos del rugby europeo. Le crunch, como suele denominarse al duelo entre franceses e ingleses tuvo de todo: intensidad, dinámica, cambios constantes en el marcador y muchos errores; entre los dos equipos sufrieron 28 pérdidas, entre fallas no forzadas y la brutalidad física con la que ambos afrontaron el encuentro.

Thomas Ramos patea el penal decisivo, que le dará la victoria a Francia ante Inglaterra por el Seis Naciones JEFF PACHOUD - AFP

Ante la atenta mirada de Antoine Dupont, que se alejó del rugby de 15 para sumarse al seven, Nolan Le Garrec, su reemplazante, fue el encargado de apoyar el primer try. Tras un robo en el line y el quiebre de Leo Barré, el medioscrum apoyó la primera conquista de la noche y volvió a aprovechar su chance. La semana pasada, había sido la figura en la victoria ante Gales y en esta oportunidad fue uno de los puntos altos, por su velocidad y dinámica para poner la pelota en juego .

Errática en defensa, Inglaterra fue una tromba en un lapso de siete minutos. En la última jugada del primer tiempo, Ollie Lawrence atacó al espacio y apoyó el primer try de su equipo para irse al descanso abajo por 16-10. En el arranque de la segunda etapa, el propio Lawrence finalizó a pura potencia una buena combinación de Inglaterra. A los 7′ llegó el turno de Marcus Smith, ingresado temprano al encuentro por la lesión de George Furbank. El extravagante back definió tras el quiebre de Ben Earl, el mejor jugador de la Rosa del torneo. El local frenó el vendaval inglés con dos conquistas; las de Leo Barré y Gäel Fickou, luego de un rebote que capturó Damian Penaud.

El wing francés Damian Penaud intenta irse de la marca del inglés Ollie Chessum durante el partido por el Seis Naciones que ambas selecciones jugaron cerca de Lyon JEFF PACHOUD - AFP

Las modificaciones no cambiaron la dinámica del partido. George Ford convirtió desde la esquina el try de Tommy Freeman para pasar al frente a cinco minutos del final. Pero Francia tuvo la última palabra: Earl no cerró los brazos en un tackle y Ramos, que ocho minutos antes había desviado un penal, esta vez no perdonó. Con 63 tantos, el jugador del Toulouse terminó como el goleador del torneo.

Francia finalizó un campeonato en el que estuvo por debajo de su estándar. Cayó abultadamente ante Irlanda, empató con Italia, superó agónicamente a Inglaterra y Escocia, y con contundencia a Gales. La eliminación en los cuartos de final de su mundial ante los Springboks dejó sus secuelas tanto anímicas como físicas y sufrió la ausencia de la jerarquía de Antoine Dupont. No obstante, cuentan con un plantel largo y una gran camada de jóvenes para seguir siendo protagonistas en el ciclo que apunta a Australia 2027. El camino de Les Bleus seguirá en Argentina, con dos tests ante los Pumas en julio.

Compacto de la victoria de Francia ante Inglaterra por el Seis Naciones

Síntesis de Francia 33 vs. Inglaterra 31

Francia : Léo Barré; Damian Penaud, Gael Fickou, Nicolas Depoortère y Louis Bielle-Biarrey; Thomas Ramos y Nolann Le Garrec; Gregory Alldritt, Francois Cros y Charles Ollivon; Emmanuel Meafou y Thibaud Flament; Uini Atonio, Julian Marchand y Cyril Baille.

: Léo Barré; Damian Penaud, Gael Fickou, Nicolas Depoortère y Louis Bielle-Biarrey; Thomas Ramos y Nolann Le Garrec; Gregory Alldritt, Francois Cros y Charles Ollivon; Emmanuel Meafou y Thibaud Flament; Uini Atonio, Julian Marchand y Cyril Baille. Cambios: ST: 7 minutos, Peato Mauvaka por Marchand, Sebastien Taofifenua por Baille y Romain Taofifenua por Meafou, 19´ Yoram Moefana por Depoortere, 21´Alexandre Roumat por Ollivon y Georges-Henri Colombe por Atonio, 26´Maxime Lucu por Le Garrec, 29´ Paul Boudehent por Alldritt.

ST: 7 minutos, Peato Mauvaka por Marchand, Sebastien Taofifenua por Baille y Romain Taofifenua por Meafou, 19´ Yoram Moefana por Depoortere, 21´Alexandre Roumat por Ollivon y Georges-Henri Colombe por Atonio, 26´Maxime Lucu por Le Garrec, 29´ Paul Boudehent por Alldritt. Entrenador : Fabien Galthie.

: Fabien Galthie. Inglaterra: George Furbank; Tommy Freeman, Henry Slade, Ollie Lawrence y Elliot Daly; George Ford y Alex Mitchell; Ben Earl, Sam Underhill y Ollie Chessum; George Martin y Maro Itoje; Dan Cole, Jamie George y Ellis Genge.

George Furbank; Tommy Freeman, Henry Slade, Ollie Lawrence y Elliot Daly; George Ford y Alex Mitchell; Ben Earl, Sam Underhill y Ollie Chessum; George Martin y Maro Itoje; Dan Cole, Jamie George y Ellis Genge. Cambios: PT: 7 minutos, Marcus Smith por George Furbank. ST: 10´ Theo Dan por George, Joe Marler por Genge y Will Stuart por Cole, 54´ Ethan Roots por Chessum, 19´ Manu Tuilagi por Slade, 26´ Alex Dombrandt por Underhill, 29´ Danny Care por Mitchell

PT: 7 minutos, Marcus Smith por George Furbank. ST: 10´ Theo Dan por George, Joe Marler por Genge y Will Stuart por Cole, 54´ Ethan Roots por Chessum, 19´ Manu Tuilagi por Slade, 26´ Alex Dombrandt por Underhill, 29´ Danny Care por Mitchell Entrenador: Steve Borthwick.

Steve Borthwick. Primer tiempo: 11 minutos, penal de George Ford (I), 17´ penal de Ramos (F), 20´ gol de Ramos por try de Le Garrec (F), 31´ penal de Ramos (F), 35´ penal de Ramos (F) y 41´gol de Ford por try de Lawrence (I) Resultado parcial: Francia 16-10 Inglaterra.

11 minutos, penal de George Ford (I), 17´ penal de Ramos (F), 20´ gol de Ramos por try de Le Garrec (F), 31´ penal de Ramos (F), 35´ penal de Ramos (F) y 41´gol de Ford por try de Lawrence (I) Resultado parcial: Francia 16-10 Inglaterra. Segundo tiempo: 2 minutos, gol de Ford por try de Lawrence (I), 6´ gol de Ford por try de Smith (I), 16´, gol de Ramos por try de Barré (F), 20´ gol de Ramos por try de Fickou (F), 35´ gol de Ford por try de Freeman (I) y 39´ Penal de Ramos (F). Resultado parcial: Francia 17-21 Inglaterra.

2 minutos, gol de Ford por try de Lawrence (I), 6´ gol de Ford por try de Smith (I), 16´, gol de Ramos por try de Barré (F), 20´ gol de Ramos por try de Fickou (F), 35´ gol de Ford por try de Freeman (I) y 39´ Penal de Ramos (F). Resultado parcial: Francia 17-21 Inglaterra. Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Angus Gardner (Australia). Estadio: Parc Olympique, Lyon.