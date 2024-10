Felipe Contepomi agranda la base de los Pumas: “Cualquier argentino con pasaporte al día es convocable”

Poco más de un año atrás, los Pumas cumplían el objetivo primario que se habían planteado en el Mundial: llegar a París. Después de pasear por todo el país, llegar al Stade de France equivalía a jugar los siete partidos y meterse entre los cuatro mejores. Doce meses más tarde, los Pumas vuelven a la Ciudad Luz. La concentración de tres días que comenzará este lunes servirá para ponerse a punto para los tres electrizantes Test Matches de la ventana de noviembre, que marcará el cierre del calendario internacional. Si en 2023 el triunfo en cuartos de final ante Gales y el cuarto puesto final marcaron el punto de partida para el nuevo ciclo a cargo de Felipe Contepomi, en esta oportunidad la misión no responde tanto a resultados como a seguir construyendo de cara a Australia 2027. Entre los 35 convocados inicialmente, el entrenador incluyó a seis jugadores sin experiencia internacional y dejó al margen a algunos de los baluartes que contribuyeron en alcanzar el mejor Rugby Championship de la historia.

Las inclusiones de Benjamín Grondona, Benjamín Elizalde y Gerónimo Prisciantelli, que sumados a Santiago Pernas, Bautista Bernasconi y Justo Piccardo son los seis que no debutaron, más los regresos de Francisco Gómez Kodela, Rodrigo Martínez y Francisco Gorrissen, es lo más saliente de la lista conformada por Contepomi. Entre las ausencias sobresalen los nombres de Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Grondona, Joel Sclavi y Tomás Lavanini.

“Siempre vamos a aprovechar las oportunidades reglamentarias que tenemos para prepararnos de la mejor manera. La Regla 9 nos da esa posibilidad y por supuesto la tomamos para juntarnos y prepararnos para estar preparados para la dura ventana que se viene”, dijo Contepomi a LA NACION sobre los objetivos de esta concentración de tres días, tras el cual los jugadores deben regresar a sus clubes, al margen de que no hay fecha de la Premiership ni del United Rugby Championship. Siete días más tarde, se reencontrarán en Udine para preparar el primer duelo de la serie, el sábado 9 de noviembre ante Italia. La gira se completará con un Test ante Irlanda, nº1 del ranking mundial, el viernes 15, para cerrar nuevamente en París ante Francia, el viernes 22.

Contepomi informó que para el primer partido hará una nueva lista de 32 jugadores, que podrá sufrir modificaciones semana a semana, pero no especificó si se basará en los 35 que convocó para el camp de estos días. “Como siempre digo, cualquier argentino con pasaporte al día es convocable”, respondió ante la consulta de LA NACION.

Tanto en la ventana de julio como a lo largo del Championship, Contepomi fue rotando el plantel y otorgando descansos alternados a jugadores que no tienen pausa por cómo está configurado el calendario internacional del hemisferio sur, que se solapa con el calendario de los clubes de Europa, donde actúa la mayoría de los argentinos. Bien podría ser esa la razón de las ausencias mencionadas.

A partir de este año, World Rugby habilitó una ventana de tres días en la semana previa a la serie internacional de noviembre en la que los clubes están obligados a ceder a sus jugadores a los respectivos seleccionados internacionales. Los Pumas aprovecharon la oportunidad para juntarse tres días en París, donde comenzarán a afinar detalles de cara al duelo con Italia.

Cabe recordar que también son baja por lesión Marcos Kremer, Santiago Chocobares, Eduardo Bello y Emiliano Boffelli, mientras que Pablo Matera debe purgar una fecha de suspensión tras la expulsión sufrida en el último partido.

Como también lo venía haciendo a lo largo del año, Contepomi citó a varios jugadores jóvenes con el objetivo de involucrarlos en la dinámica del equipo. Benjamín Elizalde, que jugó el Mundial Juvenil y pasó a Bristol, y su compañero Benjamín Grondona (hermano menor de Santiago), Pumita 2023, reciben su primer llamado, lo mismo que Gerónimo Prisciantelli, fullback de la nutrida camada de 2019 que actúa en Zebre (también puede actuar de apertura). Piccardo, Bernasconi y Pernas ya habían estado en el equipo, lo mismo que Efraín Elías, Joaquín Moro, Francisco Coria, Pedro Delgado y Bautista Pedemonte, que debutaron este año.

Joel Sclavi vuelve a Los Pumas Fabian Marelli

Entre los regresos, se destaca el de Matías Alemanno, que no estuvo en el Rugby Championship. Gómez Kodela (39 años), que no juega desde el Mundial, reaparece ante la falta de pilares derechos; acumula cinco partidos en el año con la camiseta de Stade Français. La presencia del pilar izquierdo Rodrigo Martínez se explica por su buen presente en Dragons (Gales); el último de sus tres partidos en los Pumas data de noviembre de 2021. Francisco Gorrissen, capitán del ascendido Vannes al Top 14, se gana una nueva oportunidad a los 30 años; no juega en el seleccionado desde el Championship 2021 (3 caps).

Serán tres partidos de máxima intensidad. Italia viene del mejor Seis Naciones en su historia y tiene a Gonzalo Quesado en la conducción. Irlanda es el número 1 del mundo y todo un clásico para los Pumas, especialmente para Contepomi. Francia es está en el top 4 y querrá revancha de la derrota en Vélez. Los Pumas comienzan hoy la preparación buscando reafirmar lo hecho este año, pero con la mira puesta en Australia 2027.

Los 35 convocados

Matías Alemanno (segunda línea, Gloucester)

Bautista Bernasconi* (hooker, Benetton Treviso)

Ignacio Calles (pilar, Pau)

Francisco Coria (pilar, Brive)

Pedro Delgado (pilar, Old Lions)

Efraín Elías (segunda línea, Toulouse)

Thomas Gallo (pilar, Benetton Treviso)

Francisco Gómez Kodela (pilar, Stade Français)

Juan Martín González (tercera línea, Saracens)

Francisco Gorrissen (tercera línea, Vannes)

Benjamín Grondona* (tercera línea, Bristol Bears)

Rodrigo Martínez (pilar, Dragons)

Franco Molina (segunda línea, Exeter Chiefs)

Julián Montoya (hooker, Leicester Tigers)

Joaquín Moro (tercera línea, Belgrano)

Joaquín Oviedo (tercera línea, Perpignan)

Bautista Pedemonte (tercera línea, Vannes)

Guido Petti Pagadizábal (segunda línea, Bordeaux-Bègles)

Pedro Rubiolo (segunda línea, Newcastle Falcons)

Ignacio Ruiz (hooker, Perpignan)

Tomás Albornoz (apertura, Benetton Treviso)

Lautaro Bazán Vélez (medio-scrum, Benetton Treviso)

Gonzalo Bertranou (medio-scrum, sin club)

Lucio Cinti (centro, Saracens)

Santiago Cordero (wing/fullback, Connacht)

Bautista Delguy (wing, Clermont)

Benjamín Elizalde* (fullback, Bristol Bears)

Gonzalo García (medio-scrum, Zebre)

Rodrigo Isgró (wing, Harlequins)

Juan Cruz Mallía (fullback, Toulouse)

Matías Moroni (centro, CUBA)

Matías Orlando (centro, Miami Sharks)

Santiago Pernas* (wing, Alumni)

Justo Piccardo* (centro, SIC)

Jerónimo Prisciantelli* (fullback/apertura, Zebre)

*Sin caps

