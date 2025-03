Murió Alex Wyllie, un leyenda del rugby y que dejó una huella profunda en la Argentina

Alex Wyllie, un leyenda del rugby que dejó una huella en la Argentina como el primer entrenador extranjero de los Pumas y que condujo al seleccionado de rugby nacional por primera vez a los cuartos de final de un Mundial en Gales 1999, murió este domingo a los 80 años afectado por un cáncer.

El neozelandés, que también dirigió a los All Blacks de 1988 a 1991, en 1996, colaboró con José Luis Imhoff como entrenador de Los Pumas. En la Copa del Mundo del 99, por los desatinos organizativos del rugby argentino, terminó siendo el head coach del equipo. La premisa de Alex Wyllie era que los jugadores argentinos debían disciplinarse y confiar más en ellos mismos.

En esa Copa del Mundo, los Pumas alcanzaron acceder a los cruces por el título tras tres victorias (frente a Samoa, Japón e Irlanda) y una derrota en el debut ante Gales, el anfitrión. Ya en los cuartos de final, el seleccionado argentino cayó ante Francia.

Con profunda tristeza despedimos a Alex Wyllie, entrenador neozelandés que guio a Los Pumas a sus primeros cuartos de final en un mundial, allá por 1999 en Gales.



— Los Pumas (@lospumas) March 23, 2025

Luego de muchos años, Wyllie volvió a la Argentina para participar del partido despedida de Agustín Pichot en 2009 en el estadio del CASI y se reencontró con muchos integrantes de aquel plantel. “Para mí fue un grande, siempre un tipo parco, rústico que nos generó a todos un compromiso buenísimo. Era un rugby de otra época claramente por cómo entrenábamos y vivíamos el rugby. Tenía mucho de la impronta que él había vivido en toda su carrera. Fue un gran entrenador que nos marcó mucho en ese momento crucial como lo fue el Mundial. Con su estilo duro, directo y parco, realmente amaba el deporte y nos trasmitía todo eso”, dijo Santiago Phelan un tiempo atrás sobre el neozelandés.

Para Manuel Contepomi, Wyllie fue el que le dio vida a un grupo que quedaría en la historia del rugby argentino: “Fue muy importante como generación: la camada 76, 77 y 78 lo tuvimos en los torneos del hemisferio sur M21. Tuvimos un vínculo en aquel torneo y después a varios nos llevó al seleccionado mayor. Nosotros éramos muy jóvenes y estaban los que tenían más rodaje en los Pumas pero para nosotros fue un poco la continuidad del M21 en ese momento. Un tipo que lo quería mucho, se hizo querer, era difícil porque era parco y hosco, pero era una persona que aprendió a entender la cultura argentina, muy distinta a la neozelandesa. Nos aportó un montón en la disciplina y aspectos que en ese momento no estaban tan arraigados en el rugby argentino”.

Wyllie fue un tercera línea que se formó en Canterbury y jugó 11 tests para los All Blacks, entre ellos el considerado mejor partido de la historia contra Barbarians en enero de 1973, el del try de Gareth Edwards. Ya retirado fue asistente de Sir Brian Lochore en la primera Copa del Mundo ganada por los All Blacks. Luego, antes de iniciar su aventura con el rugby argentino, fue head coach de Nueva Zelanda durante cuatro años y cerró su paso por allí con la participación en el Mundial de Inglaterra 1991, que terminó con una derrota ante los Wallabies de David Campese en las semifinales.

Su estilo duro e intransigente le trajo problemas y polémicas, como cuando decidió separar del equipo al capitán Wayne “Buck” Shelford, generando una pelea que aún se recuerda en Nueva Zelanda. En la Argentina se transformó en una leyenda y desde al aporte de Izaak Van Heerden en 1965 hasta el desempeño como head coach de Michael Cheika en el Mundial 2023, lo que logró Wyllie fue dejar su sello en los Pumas.

