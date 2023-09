escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC (Francia).– La contundencia del resultado más la incapacidad de los jugadores para asumir el protagonismo durante los 80 minutos chocaron con la expectativa que traían los Pumas. Una ilusión que, desde el interior de ellos mismos, se proyectaba hacia todo el país rugbístico, e incluso lo rebalsaba. Una derrota ante una potencia como Inglaterra estaba dentro de las posibilidades. Una derrota así, no. Magnificada, para peor, por el escenario. El Mundial de Francia 2023 está en la cabeza de este grupo desde el mismo momento que terminó el de Japón 2019. Es natural, entonces, que el exorcismo tarde algo más en materializarse.

La buena noticia es que, sin actividad este fin de semana, los Pumas tienen 13 días entre el debut y el partido ante Samoa en Saint-Étienne (el viernes 22) para, primero, recuperarse anímicamente y, después, prepararse de la mejor manera. De golpe se convirtió en duelo de vida o muerte, lo que agrega más presión a los Pumas.

El gran dilema ahora es qué cuerdas tocar para encontrar la mejor combinación posible. Preparación, esquema, nombres. “Sería suicida cambiar el rumbo”, advierte Felipe Contepomi, entrenador de ataque de los Pumas, mucho más entero que los jugadores. La guía del staff técnico, encabezado por la capacidad motivadora de Michael Cheika, va a ser clave en la recuperación.

Felipe Contepomi, en el entrenamiento de los Pumas Juan Gasparini / Gaspafotos

“Es muy difícil cambiar algo que no se hizo. Tenemos que seguir confiando en lo que queríamos hacer o podemos hacer para tratar de imponerlo”, continuó Contepomi, que no es un miembro más en el cuerpo técnico de la selección argentina. Su palabra tiene el peso de quien visitó la camiseta de los Pumas en cuatro mundiales, desde Gales 1999 hasta Nueva Zelanda 2011. “Si hay algo que cambiar es ver cómo uno impone su plan de juego, porque la verdad es que Inglaterra ha sido muy bueno y nos ganó en casi todos los aspectos del juego. Obviamente que en términos generales no vamos a cambiar lo que hacemos o cómo veníamos jugando, sino que tenemos que hacerlo mejor. Sí cada rival nos presenta dificultades que queremos minimizar y oportunidades que queremos aprovechar. Inglaterra es distinto a Samoa. Pero nuestro planteo en general, hoy no lo vamos a cambiar”, afirma el exapertura surgido de Newman, y que se incorporó al grupo de colaboradores de Cheika a mediados de 2022.

Después del encuentro en Marsella, los Pumas regresaron a su búnker en esta ciudad y tuvieron dos días libres, sin actividades más allá de ejercicios de rehabilitación y análisis de video individual. Recién ayer tuvieron la primera sesión de entrenamientos y charlas grupales. “Hablamos de hacer una autocrítica, primero personal. Cada uno me imagino que tiene sus cosas para preguntarse o cuestionarse por qué no se pudo llevar a cabo por qué no se pudo ver lo que se propuso en la cancha. Después cada uno toma el aprendizaje. De estas situaciones uno tiene que aprender y mejorar”, continuó Contepomi, que también hizo su mea culpa: “En mi caso, me cuestiono cómo los preparé. Por ejemplo, fui un poco permisivo en los errores en los entrenamientos. Es algo para mejorar de acá en adelante, que el jugador entienda que un error no forzado lleva una consecuencia que puede ser en detrimento al resultado final o del desarrollo el partido. Me imagino que cada uno haya hecho su propia autocrítica para que después la podamos desarrollar en conjunto, pero nosotros no dudamos de la preparación que venimos haciendo. No es que de un día a otro todo lo que hiciste no sirve. Lo que falta ahora es ver cómo llevar eso a los 80 minutos.”

Felipe Contepomi, en el entrenamiento de los Pumas

¿Cómo se encara la recuperación? “Tenemos que preguntarnos por qué no pudimos plasmar todo lo que veníamos practicando”, respondió el segundo máximo anotador en la historia del seleccionado. “Hay razones individuales y grupales, y trabajar sobre eso. Nosotros tenemos que preocuparnos por lo nuestro, que es en primera instancia, jugar bien. Nuestro foco tiene que estar puesto en nuestro rendimiento, en cómo nos preparamos, y no sólo en querer ganar, porque eso lleva a arrestos individuales y esto es un juego de conjunto.”

Samoa, que debuta este sábado ante Chile en Bordeaux, es un equipo que llega con mucha confianza después de haber realizado una gran preparación. Pero no deja de estar un escalón por debajo de los Pumas.

“Samoa tiene un poderío físico importante, individualidades muy buenas y aparte están muy bien coacheados. Conozco al staff, sé de su capacidad, sé cómo trabajan”, analizó Felipe. “Por lo que se vio en la preparación es un equipo muy batallador, ordenado, y a eso agregale la capacidad de marcar diferencia con sus individualidades. Vamos a tener que tener un muy buen partido para lograr lo que queremos. Nos hemos enfrentado en Mundiales y siempre han sido partidos muy duros desde lo físico. Ahora le agregaron un orden importante, que sabe lo que quiere, con buenos entrenadores. Nuestro juego no cambia de acuerdo a qué jugador juegue. Queremos mantener una línea de juego, esa es nuestra esencia. Después que vaya a haber cambios, puede ser. Hoy empezamos una preparación que sabemos lo importante que es, tanto como el partido. Nos prepara para ganar. Los chicos compiten en el entrenamiento para ganarse un puesto.”

Samoa el próximo rival de los Pumas, durante el último partido de preparación antes del Mundial, frente a Irlanda; el debut de los de Oceanía será este sábado, ante Chile Harry Murphy - Sportsfile

En su historia, los Pumas pasaron por situaciones similares. De hecho, sólo una vez comenzaron un Mundial ganando, en 2007. No obstante, en tres de las últimas cinco veces supieron recuperarse y clasificarse a cuartos de final. En el ‘99, por ejemplo, venciendo a Samoa. En 2015, también a un equipo duro del Tier 2 como Georgia.

“No me gustan las comparaciones cuando son momentos distintos. La historia es la de hoy, se escribe con lo que pasa hoy”, aclara Contepomi. “Aunque hubiésemos ganado el sábado, había que ganarle a Samoa para clasificar. Desde hace un año y medio hablamos del proceso. Un buen rendimiento te acerca a alcanzar el resultado.”

La historia ya empezó a escribirse con la segunda estadía de los Pumas en La Baule.