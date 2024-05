Marcos Moneta, el gran ausente: cómo es el plan de los Pumas 7s para reemplazarlo en Singapur

Escuchar

El temor y la preocupación por la salud de Marcos Moneta ya quedaron atrás. Al no haber implicación ligamentaria, la fractura de peroné le demandará menos tiempo para regresar a las canchas y estará apto para los Juegos Olímpicos de París. Mientras se recupera en Buenos Aires, ya camina con normalidad. En el entrenamiento de los Pumas 7s, se lo pudo observar sonriente, de buen humor, realizando los ejercicios de kinesiología junto a Alejo Lavayén, el medioscrum que se recupera de una lesión en la rodilla. “Marcos es una persona muy especial. No sólo perdimos un definidor, sino que perdimos una parte importante de este equipo. Más allá de lo rugbístico, es un aura que tiene este equipo. Es una persona que da brillo, alegría y confianza”, resaltó Santiago Gómez Cora en diálogo con LA NACION antes de viajar a Singapur.

Luego del noveno puesto en Hong Kong, los Pumas 7s, buscarán finalizar la temporada regular en lo más alto del ranking. Un quinto puesto les alcanzará para liderar la tabla general antes de la gran final de Madrid, entre el 31 de mayo y el 2 de junio. Pero la premisa principal será amoldar el equipo ante la ausencia de su principal figura. “Vamos a buscar ajustar algunos nombres por esta baja de Marcos y resolver esa posición que es tan importante para nosotros; no por el nombre propio, sino por la posición en la cancha. Vamos a probar nombres y sistema, es una buena oportunidad al estar clasificados, con un equipo que llega con un buen rodaje”, destacó Gómez Cora.

Santiago Gómez Cora anticipa variantes en Singapur: "Vamos a probar nombres y sistema" NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Para este final de la temporada, los Pumas 7s pierden a su ancho de espadas. Al definidor y al que es capaz de romper cualquier defensa en el contexto menos esperado. El que apoyó 29 tries en 30 partidos de la temporada y, antes de la fractura de peroné sufrida en Hong Kong, había dado un salto en el aspecto defensivo y aumentado su cantidad de minutos en la cancha. Gastón Revol, de vasta experiencia en el circuito, analizó su ausencia para los últimos dos torneos: “Sus características son difíciles de reemplazar. No hay muchos jugadores en el mundo así, con su velocidad, determinación y confianza. Es difícil, pero en este proceso de trabajo formamos una base muy amplia de jugadores. No va a haber un jugador que haga las cosas que hace Mone, pero hay jugadores que pueden aportar cosas diferentes, de muy buena calidad, que nos permita ser un equipo peligroso, aunque no tengamos su velocidad”.

Rodrigo Isgró, el mejor jugador de seven del mundo, una variable para ocupar la plaza que dejó Moneta Mike Lee - Mike Lee - KLC fotos for World Rugby

¿Cómo se reemplaza a una figura estelar, en un plantel que no cuenta con otros jugadores de sus características? Gómez Cora insiste en el concepto de generar una amenaza en la punta, para abrir a las defensas rivales. “Rodrigo Isgró como wing va a ser una de las alternativas. Marcos genera con la pelota y genera mucho sin la pelota, al ser una amenaza por su desequilibrio. Rodrigo es una amenaza para los rivales, lo conocen todos, salió mejor jugador del mundo. Queremos volver a abrir la cancha para poder encontrar espacios. No puntualmente por él, sino por el centro de la cancha. Teniendo un jugador con esa amenaza se puede abrir”, puntualizó el entrenador, que hizo un diagnóstico de lo que sucedió en el último torneo. “Después de la salida de Marcos en Hong Kong, los rivales estaban más cortos y nosotros no podíamos quebrar. Se nos cerró esa brecha y lo que vamos a hacer es buscar una amenaza para que abra la cancha”.

Marcos Moneta, tras la operación por la fractura de peroné

Los Pumas 7s debutarán este viernes a las 3:42 ante Australia y a las 9:32 se medirán ante Nueva Zelanda, el campeón en Hong Kong. El sábado a las 3:38 cerrarán la fase de grupos ante Canadá. El staff de entrenadores contempló la posibilidad de modificar el sistema de juego por la baja de su principal figura, pero finalmente seguirán con el mismo plan. “Como sabemos que Marcos va a llegar a los Juegos Olímpicos, no vamos a readaptar tanto. El plan de juego está girando alrededor de él por acciones que fuimos viendo, no por el hecho de armar un plan de juego para él... Lo que tenemos que hacer es un efecto inmediato, por eso lo ubicamos a Isgró. Si lo poníamos a Luciano González, que está jugando de forward, desarmábamos un poco el equipo. Isgró no es similar a Moneta, pero sí una amenaza para los rivales”.

Tobías Wade asoma como otro jugador que se moverá en la cancha en una posición alternativa Anadolu Agency - Anadolu

Utilizado como jugador de impacto en varios tramos de la temporada, Rodrigo Isgró suele amoldarse a lo que necesite el equipo. El mendocino, elegido mejor jugador del mundo en el 2023, participó del último Mundial de Francia con los Pumas y se perdió el arranque de esta temporada. Rindió como forward y como centro en el seven, y ahora buscará adaptarse como wing. La idea de Gómez Cora es mover a Tobías Wade al centro de la cancha. El jugador de Alumni creció mucho en los últimos torneos, tiene un buen traslado de pelota, poder de quiebre y desequilibrio. En Singapur podría debutar Alfredo Pueyrredón, otra variante en los backs junto a Santiago Vera Feld. La otra opción de wing seguirá siendo Agustín Fraga, de gran porte físico y velocidad.

Singapur será una buena medida para ajustar al equipo de cara a la gran final de Madrid. El golpe que significó la lesión de Marcos Moneta en la primera jugada del torneo de Hong Kong, impactó en el juego y, sobre todo, en lo anímico. Ahora saben que su ancho de espada los espera en París.