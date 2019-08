Gonzalo Quesada y Mario Ledesma, entrenadores de Jaguares y los Pumas, respectivamente. Crédito: Rodrigo Néspolo

La decisión de Mario Ledesma de no incluir a Gonzalo Quesada en el staff de los Pumas para el Mundial, al contrario de lo que había sucedido en el Rugby Championship de 2018, sacudió al ambiente. La medida implica desaprovechar su conocimiento y su experiencia, pero él la cree "lógica", aunque admite que la forma en que se la dio a conocer fue desprolija.

"La propuesta de la UAR era, sobre todo, de agarrar Jaguares. Después, por mi disponibilidad desde agosto, había hablado con Mario [Ledesma] de que agarraba ese primer proyecto puma. Él sentía que el staff de Jaguares, como el mío de ahora, era un poco limitado en cantidad, y me propuso sumarme", contó. "Es verdad que en las primeras charlas la opción de ir al Mundial era real; no voy a negarlo. Pero durante los meses en que laburamos en los Pumas y en Jaguares, el escenario que habíamos imaginado cambió por múltiples razones, y resultó más simple que la situación fuera así. Es verdad que por haber terminado en un comunicado de prensa, queda como si hubiera habido algo en medio, pero, en serio, no hubo nada raro y está todo bien. Entiendo la decisión y tiene lógica. Fue un placer y un honor ser parte del staff de los Pumas y una gran prueba de confianza de Mario", justificó.

Quesada intervino en el cuerpo técnico de los Pumas durante el Rugby Championship de 2018. Fuente: Archivo

-En el momento en que te lo comunicó Mario, ¿te sorprendió? ¿Cómo lo tomaste?

-Lo entendí. Entendí la lógica. Me ilusionaba ser parte del Mundial, obviamente, pero también estaba bueno saber que iba a tener una etapa del año más tranquila, y me focalicé en esto último.

-¿Te será difícil ver el Mundial desde fuera? ¿Irás a Japón?

-No sé qué haré. Yo estoy feliz con mi laburo en Jaguares, con la dinámica que generamos, con haber cumplido los objetivos. El año que viene vamos a empezar antes y esto me permite ir preparando la temporada. Tengo sincera confianza y amistad con todo el staff de los Pumas. Me parece que fue una muy buena decisión.