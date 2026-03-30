Un tackle letal: el impacto entre dos Pumas en la liga de Inglaterra y los tries argentinos

Lo leyó, lo midió y lo capturó. Matías Moroni fue protagonista de una de las acciones destacadas de los argentinos, con un tackle dominante sobre su compatriota Rodrigo Isgró, que dejó al mendocino tendido en el piso, con dolor en la costilla. Varios jugadores en el radar de los Pumas tuvieron protagonismo el último fin de semana de marzo, antes de la reanudación de las copas europeas.

A big moment for @Harlequins!



Rodrigo Isgró dives under the posts just before the hour as Quins threaten to spoil Bristol Bears' Big Day Out 🚨🇦🇷



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El tackle de Moroni se llevó a cabo en un encuentro reñido entre Bristol Bears y Harlequins, disputado en el Principality Stadium de Cardiff, el estadio en el que hace de local la selección de Gales, por la decimosegunda fecha de la Premiership. Harlequins se impuso 18-14 e Isgró, que se recuperó inmediatamente del golpe, marcó uno de los tries de su equipo que logró apenas su tercera victoria en la temporada en la liga inglesa. En un enfrentamiento con Pumas involucrados, Guido Petti se desempeñó como ala y aportó su oficio en el line y en defensa, mientras que Pedro Delgado ingresó en el primer tiempo en el ganador. Además de Moroni, Santiago Grondona se posicionó como octavo en Bristol Bears y en la segunda etapa fue reemplazado por su hermano Benjamín.

El tackle de Moroni a Isgró

Isgró anotó su primer try en el 2026 en una fecha en la que dominaron los equipos visitantes. Santiago Carreras se calzó la 10 de Bath y con vaivenes aportó seis puntos y dos asistencias en la victoria 31-26 sobre Sale Sharks, para afianzarse en puestos de semifinales. Con Joaquín Moro consolidado como titular, Leicester Tigers sigue creciendo y venció 36-17 a Gloucester, que contó con Matías Alemanno como autor de uno de sus tries. Con la presencia de Lucio Cinti y sin Juan Martín González, Saracens no levanta cabeza: perdió 17-21 ante Northampton Saints y se aleja de las instancias finales.

Domingo Miotti, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Efraín Elías

En Francia, Toulouse jugó al ritmo del rugby champagne y superó a Montpellier 45-29, con una destacada actuación de Santiago Chocobares, que ganó el duelo de centros argentinos frente a Justo Piccardo. Firme en defensa y cada vez mejor en el traslado de la pelota, el rufinense tuvo participación directa en dos de los tries de su equipo, quebrando en el centro de la cancha.

La nota del fin de semana la dio Stade Francais, que aplastó 64-20 a Clermont. No por el triunfo en sí, sino porque logró la máxima diferencia en el historial ante el conjunto de Marcos Kremer y Bautista Delguy (marcó un try). Joaquín Oviedo apoyó el suyo en Perpignan, que venció 36-20 a Toulon, con nueve puntos de Benjamín Urdapilleta. Toulon no logra estabilidad y se aleja de los puestos de los play-off. En conferencia de prensa, el entrenador Pierre Mignoni salió a respaldar a Tomás Albornoz, que llegó a mitad de la temporada y es uno de los que está en el centro de las críticas. “Tomás es un gran jugador. Le está costando un poco adaptarse al Top 14 y a su nuevo estilo de vida. Recibió muchas críticas, pero la está peleando Tiene un gran corazón. Necesita el apoyo de sus compañeros”, señaló el entrenador. “Es un jugador dominante, toma las decisiones correctas, rompe líneas, realiza tackles y genera mucha incertidumbre en las defensas”.

El try de Oviedo

Por un ingreso imprudente a un ruck, Rodrigo Bruni recibió la primera expulsión en su carrera profesional en lo que fue su partido N º50 en Bayonne. El conjunto vasco, que además tuvo entre los titulares a Facundo Bosch, Mateo Carreras y Lucas Paulos, derrotó 26-15 a La Rochelle y sueña con prenderse en la pelea. La próxima fecha enfrentará a Pau, que venció a Racing 92 con buenos ingresos en el segundo tiempo de Facundo Isa y Julián Montoya.

La expulsión de Bruni

Debut argentino en Italia

Tomás Medina hizo su estreno como titular en Benneton, que perdió 31-10 en su visita a Glasgow Warriors. Formado en Cardenales de Tucumán, y con un buen paso por los Pumitas y Tarucas, el centro jugó 57 minutos en los que mostró firmeza en el contacto, una de sus virtudes. En sus cinco incursiones en ataque superó a tres defensores y además completó nueve tackles. En Benetton también jugaron Thomas Gallo y Bautista Bernasconi, dos que participaron de la última concentración con los Pumas.

Las ligas europeas entran nuevamente en una etapa de receso, con las llaves de octavos de final de las copas el próximo fin de semana. Northampton Saints-Castres, Bath-Saracens, Toulon-Stormers, Glasgow Warriors-Bulls, Toulouse-Bristol Bears, Harlequins-Sale Sharks, Bordeaux Begles-Leicester Tigers y Leinster-Edinburgh serán los cruces de la Champions Cup; Connacht-Sharks, Montpellier-Perpignan, Exeter Chiefs-Munster, Benetton-Cardiff Rugby, Newcastle Red Bulls-La Rochelle, Ulster-Ospreys, Stade Francais-Dragons y Zebre-Pau, los enfrentamientos de la Challenge Cup.