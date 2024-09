Guido Petti, en la previa de los Pumas vs. Springboks: “Los partidos de rugby se juegan y nunca se definen antes”

Escuchar

SANTIAGO DEL ESTERO.- La última vez que los Pumas se enfrentaron a los Springboks fue una tarde especial para Guido Petti. Con una rodilla vendada, ingresó desde el banco de suplentes después de 10 meses de inactividad. “Por suerte los dolores en la rodilla quedaron atrás hace bastante. Hace 13 meses no tengo problemas. Fue un año largo y duro el que estuve afuera de la cancha, pero después me recuperé, jugué el Mundial y una temporada completa”, indicó Petti en un mano a mano con LA NACION.

Antes de ese regreso en la cancha de Vélez, en la despedida de los Pumas como local en la previa del Mundial Francia, el segunda línea estuvo afuera de las canchas durante casi un año, por una lesión en la rodilla derecha que sufrió en otro test ante los Springboks, en 2022, en Durban. “Si bien fue duro, lo tomé con tranquilidad. Llegué sin mucho rugby al Mundial, pero pude sumarme al cierre del Rugby Championship y después, con una muy buena pretemporada en Portugal, me puse en forma. Tuve la oportunidad de jugar todos los partidos en Francia”, recordó Petti, que este sábado volverá a medirse ante los vigentes bicampeones del mundo. En el Estadio Único Madre de Ciudades, estará entre los relevos para intentar combatir el potente pack sudafricano en la penúltima fecha del Rugby Championship, en el que los Pumas aún conservan chances matemáticas de pelear por el título.

Guido Petti en acción, en uno de los ensayos de los Pumas antes del gran cruce contra los Springboks Prensa UAR

Al llegar a la final del Top 14 con el Bordeaux Begles, Petti tuvo un descanso consensuado con los entrenadores para la ventana de julio y también para la gira por Nueva Zelanda.

-¿Te vino bien frenar?

-Como terminé el torneo más tarde que todos, la idea era tener tres semanas de descanso. Me quedé un mes en Casa Pumas; me vino muy bien el parate después de un año tan desgastante por el Mundial y una temporada completa en Francia. Me ayudó a cargar energías. Siempre es una alegría y me da esa sensación de orgullo cuando me convocan. No me termino de dar cuenta que estoy hace diez años acá.

-¿Crees que el jugador argentino es el más perjudicado en los descansos, junto a los sudafricanos?

-Muchos de los jugadores sudafricanos juegan en su país y varios en Japón, que es una temporada más corta. Jugando en Sudáfrica pueden controlar mucho mejor los descansos. Para nosotros, que jugamos en Europa, no es lo mejor… Cuando tocan las vacaciones en Europa está la ventana de julio, y cuando deberíamos estar en la pretemporada, estamos en el Rugby Championship y después nos sumamos al club, con todo el desgaste del torneo, que es duro. Este año estuvo bien organizado, a mí y a otros nos tocó descansar durante los partidos de julio. Es la realidad que nos toca, pero no nos podemos quejar. Somos afortunados de estar donde estamos.

Guido Petti, arriba en un line-out durante el último Mundial Prensa UAR - World Rugby

-¿Cómo manejas esta situación con Bordeaux Begles?

-Todos los clubes saben que cuando hay partidos con los Pumas te pueden llamar, les pasa a todos los países. El argentino de alguna manera también sale favorecido con respecto a la relación con el club, porque jugamos con nuestro país mientras allá no hay rugby. Sólo nos perdemos dos o tres partidos. A los europeos les pasa que son convocados para el Seis Naciones y como ahí el rugby no frena, tenes que jugar sin muchas de las figuras internacionales. Sería ideal tener más descanso, pero es así hace mucho tiempo, hay que adaptarse.

-¿Se lo valora mucho al jugador argentino allá?

-Siempre fue muy bien visto en Francia. Lo valoran mucho porque siempre quiere jugar. Por el tema disciplina y lo actitudinal, siempre se habla muy bien de los argentinos. El argentino siempre dejó buenas referencias y por eso nos buscan tantos jugadores.

Guido Petti ya tiene 84 partidos con los Pumas Prensa UAR

-La segunda línea es uno de los puestos que más rotaron este año en los Pumas. ¿Sentís que creció la competencia?

-Está bueno que aparezcan nuevos jugadores, le hace bien a la competencia interna. Hace crecer al equipo. A Efraín Elías no lo llegué a conocer porque él estuvo sólo en la gira a Nueva Zelanda. Franco Molina debutó este año y lo viene haciendo muy bien. Hace que los entrenamientos se pongan más duros y esa competencia levanta la vara del equipo. Yo, Mati (Alemanno) y Lengua (Lavanini) estamos hace mucho y nunca damos por sentado estar acá. Pedro Rubiolo ya viene de los últimos años, ahora se pasó más a la segunda línea.

-¿Cómo se le juega a este equipo sudafricano?

-A los Springboks se les puede competir si pensamos más en lo nuestro y lo que queremos llevar a cabo. Son los bicampeones del mundo, vienen de ganarle dos partidos seguidos a los All Blacks… Todo lo que hacen lo llevan a cabo a la perfección, son físicos e inteligentes. Va a ser un partido duro, pero nosotros tenemos confianza en lo nuestro. Los partidos de rugby se juegan y nunca se definen antes. Desde que arrancó el año en julio este equipo progresa y vamos afianzándonos como equipo.

Petti y la lucha por la segunda línea: "Está bueno que aparezcan nuevos jugadores, le hace bien a la competencia interna" Prensa UAR - Steve Haag

-¿Los que ingresen desde el banco van a tener un trabajo especial contra el bombsquad?(NDR: así se autodenominan los forwards de los Springboks que ingresan como reservas)

-Más allá del bombsquad, los titulares pueden jugar 80 minutos y todos sabemos el poderío de los forwards sudafricanos. La base del equipo y la profundidad de jugadores que tienen es increíble, en buena parte por eso son bicampeones del mundo. El dominio físico es uno de sus fuertes y al final el rugby se gana dominando físicamente. El que gana los duelos y el que va para adelante se impone. No tiene mucha ciencia. Hay que presentar esa batalla en el scrum y el maul.

-Uno de los que va a estar en el banco es Eben Etzebeth…

-Hace muchos años nos venimos cruzando con Eben. Yo arranqué hace 10 años y él ya estaba desde antes. Igual, más allá de Etzebeth, todos los segundas líneas son muy buenos con el mismo prototipo: grandes, fuertes y ágiles. Es un placer jugar contra los mejores del mundo y hay que tomarlo como una buena oportunidad para seguir creciendo.

Guido Petti, listo para sumarse en un duelo decisivo para los Pumas Prensa UAR

Guido Petti y Pablo Matera son los únicos que jugaron en la trilogía de victorias contra los Springboks y se mantienen en el plantel de 23 para el sábado, en Santiago del Estero. Los únicos tres triunfos en la historia fueron en 2015, 2016 y 2018, en 36 enfrentamientos entre sí. “El de 2015 fue uno de mis primeros partidos, era de los más chicos. Fue la primera vez que los Pumas le ganaron a los Springboks, me acuerdo mucho de esa semana, con los Pumas del 65´. Fue muy emocionante. Si hay algo que tienen esos tres partidos en común fue que físicamente pudimos dominarlo. Sabemos que ahora son otro equipo, no son los mismos. Sudáfrica evolucionó en estos años”.

Con 29 años, el jugador formado en el SIC acumula 84 partidos en los Pumas desde su debut en 2014. Por sus cualidades técnicas, su actividad, su regularidad y su capacidad en el lineout fue una figura fija en los ciclos de Daniel Hourcade, Mario Ledesma y Michael Cheika. Con más experiencia, aunque con más competencia, buscará seguir demostrando su valía con Felipe Contepomi. “El Mundial 2027 es un anhelo, quiero llegar a ese cuarto Mundial. Pero voy día a día, pensar en tres años es un montón. Tengo cosas para seguir aprendiendo y creciendo. Me tengo que poner a prueba cada vez que me toque jugar en el club o en los Pumas para poder lograr ese sueño una vez más”.