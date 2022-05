Hindú está volviendo a ser Hindú: cuál fue el clic que hizo para volver a meterse en la pelea por el título de la URBA

Sólo en un partido del campeonato se habían visto tantos tries como los que hubo ayer en Don Torcuato. La semana pasada, el CASI se llevó un ajustado triunfo por 43-40 frente a los Tilos en una tarde de 12 tries. El conjunto de San Isidro volvió a ser protagonista de un encuentro con esa cantidad, la máxima en ocho fechas. Esta vez el resultado fue adverso y sufrió el poder ofensivo de Hindú, sobre todo en la primera mitad.

“Jugamos muy bien el primer tiempo, los sometimos. En los segundos tiempos nos viene costando. Tenemos que mejorar el 1 vs 1, el tackle y la obtención, el line no fue bueno. Pero se ganó un buen partido contra un rival que viene bien”, expresó Nicolás D’Amorín, una de las figuras de Hindú. El tercera línea apoyó el primero de los siete tries de su equipo. Venía de anotar dos la semana pasada frente a Alumni y desde que regresó el rugby en 2021, tras el parate por la pandemia, es el jugador con más conquistas en Buenos Aires, con 16. Cuenta con un poder de tracción muy fuerte y suele romper tackles con facilidad.

No pasarás: la doble marca de Hindú para frenar el ataque de Ignacio Larrague (CASI Rodrigo Nespolo

Hindú fue letal y mostró su mejor versión cuando tuvo la pelota. “El ataque es lo más positivo. Debemos tener esa constancia y esa intensidad cuando tenemos la pelota. Hay que tomar esa parte buena, pero hay que tener los pies sobre la tierra porque cometimos muchos errores”, admitió Santiago Fernández, el estratego. El capitán anotó un try y aportó 20 puntos, su máxima cantidad en el año. Es el que administra los ataques de su equipo y la voz de referencia para sus 14 compañeros. Junto con Newman, Hindú es el club con más tries en el torneo, con 30. Su búsqueda constante es una marca registrada y su juego es balanceado: 15 vinieron a partir de los forwards y la otra mitad de los backs. “Estamos encontrando el funcionamiento entre el pack y los tres cuartos. Eso es importantísimo para nuestro juego”, indicó el primera línea Nicolás Leiva.

Marcó 7 tries, pero Hindú también defendió con determinación Rodrigo Nespolo

A este joven y revulsivo equipo del CASI le está costando encontrar regularidad, pero es peligroso cuando logra atacar con profundidad. Luego de irse al descanso abajo 29-10, lo dio vuelta en apenas siete minutos gracias al try de Luca Canzani y a los dos que apoyó Felipe Probaos. Tres ataques directos que levantaron a su gente y llenaron de dudas al local. “Tuvimos 20 minutos del segundo tiempo muy malos, no queremos ser ese equipo. Hay momentos en los que tenés que aguantar la presión y el CASI se vino con todo. No los pudimos aguantar y cometimos pequeños errores que te llevan a entrar en un círculo vicioso del que no podés salir. Por suerte lo pudimos corregir”, analizó Fernández. Hubo una jugada que fue clave en el desarrollo del juego: la amarilla a Benjamín Belaga, que dejó con uno menos a su equipo durante 10 minutos. El local olió sangre y en ese tramo facturó con un try del apertura y otro de Juan Ignacio Martínez Sosa.

Juan Ignacio Martínez Sosa (Hindú) y Martín Brousson (CASI): el equipo de Don Torcuato se perfila para cosas importantes Rodrigo Nespolo

Tras un arranque irregular con triunfos sin lucirse, Hindú está recuperando su juego que lo convierte en un candidato natural para pelear entre los mejores cuatro. Su única derrota en siete encuentros fue ante el SIC, jugando casi todo el partido con uno más. “Ese partido fue un clic. Jugamos muy mal y la forma fue dolorosa. Hay que seguir construyendo a partir de ahí”, expresó D’Amorin, mientras que Leiva coincide con ese punto de quiebre: “Habíamos tenido una semana mala antes de ese partido y nos sirvió para unirnos y hacernos fuertes como equipo”.

Los mejores pasajes

La síntesis del partido