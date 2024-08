Joel Sclavi explicó qué falló en la formación de los Pumas y la búsqueda de solidez en el Rugby Championship

Escuchar

La goleada de los All Blacks sobre los Pumas en la lluviosa Auckland, tuvo sus principales causas en la acumulación de malas secuencias de Argentina y numerosos aciertos de un rival de jerarquía, que se adaptó mejor a lo que requerían las condiciones climáticas. Entre las distintas facetas que no funcionaron, ninguna tuvo tanta injerencia como el scrum. Cinco penales en contra, un free-kick y tres empujes fuertes de los All Blacks, para generar impulso y llenarse de confianza con la energía de los ocho de adelante.

“Estuvimos haciendo el análisis de los scrums contra los All Blacks, sabemos que fue un paso en falso. Tratamos de trabajarlo en equipo y tener una progresión. Estamos haciendo muchas reuniones individuales para tratar de mejorarlo”, expresó Joel Sclavi, el argentino más importante en esa faceta, en la previa del encuentro ante los Wallabies por la tercera fecha del Rugby Championship, este sábado a partir de las 19 en el Estadio de Estudiantes de La Plata.

Joel Sclavi en el entrenamiento de los Pumas, espera el pase de Marcos Kremer; serían titulares frente a Australia el sábado próximo en La Plata Fabian Marelli

Lo que históricamente fue un arma letal de los Pumas, hoy es una formación inestable. Vaya la paradoja, los Pumas se vieron favorecidos en el triunfo contra los All Blacks en Wellington, en el que no se formaron scrums hasta el minuto 61. Y cuando hubo, Argentina se plantó bien con los pilares que entraron desde el banco. “No estábamos preparados para no tener un scrum durante todo el primer tiempo y después 20 minutos más. No creo haber visto nunca algo parecido en mi vida”, describió Ofa Tu’ungafasi.

En un clima ventoso y lluvioso, la historia fue distinta en Auckland, con imprecisiones en el traslado de ambos lados. “El scrum depende del partido. Justo esa semana habíamos tenido el mejor entrenamiento desde que estamos acá, había salido increíble. Con la lluvia no hicimos pie y fueron pequeños detalles individuales lo que llevó a que lo colectivo sea complicado”, detalló Sclavi.

Joel Sclavi, pura confianza de cara al partido por el Rugby Championship y a su futuro en el seleccionado de los Pumas Fabian Marelli

El marplatense hizo su debut en los Pumas en el 2022, recién a los 28 años. Es uno de los pocos que llegó al seleccionado por fuera del sistema de la UAR, luego de un paso por el rugby de España y Francia. Andrés Bordoy, hoy entrenador de forwards de los Pumas, fue el encargado de detectarlo y recomendarlo. Por su polivalencia y por la escasa cantidad de pilares especializados en el scrum, es una fija en este ciclo. En el Mundial de Francia, por la lesión de Nahuel Tetaz Chaparro, se ubicó como pilar izquierdo; ahora, tras la salida del seleccionado de Francisco Gómez Kodela, está como pilar derecho, el puesto en el que se siente más cómodo y más adecuado a sus 138,5 kg y 1,85 m.

“Queremos constancia en el scrum y en ese partido no pudimos tenerla por diferentes factores individuales y colectivos. Tenemos que trabajar el scrum más colectivamente. Nos falta aceitar eso. Cuando sentimos la presión empiezan las individualidades y en un pack de ocho contra ocho, si cada uno hace la suya, se complica. Tratamos de progresar y tener más estabilidad”, detalló el formado en Pueyrredón de Mar del Plata. “Por ahí uno cuando siente la presión quiere salir del libreto para hacer la heroica y al ser ocho contra ocho, si vos movés un pie mal se cae todo. Hay que confiar, ir para adelante y respetar el rol que te toca”.

La pelota llega a manos de Joel Sclavi en un avance, en pleno entrenamiento de los Pumas; el pilar tiene 20 partidos en el seleccionado argentino Fabian Marelli

Sclavi es un jugador de impacto. De los 61 partidos que acumula en su club, La Rochelle, 39 fueron ingresando desde el banco. De los 20 que suma en los Pumas, en 15 entró como reserva. “Casi siempre se me da que entro de suplente, yo aporto desde donde me toque, pero en La Rochelle estoy más acostumbrado a entrar de definidor. Lo que me falta aprender cuando entro de titular es ir construyendo el partido. De a poco voy aprendiendo”. Sin embargo, en el entrenamiento de este martes abierto a la prensa, formó en el equipo titular. Este jueves Felipe Contepomi confirmará los 23 para recibir a los Wallabies.

Si hay puestos en los que Australia está bien cubierto es en el de los pilares. James Slipper, Taniela Tupou, Allan Alaalatoa y Tom Robertson ofrecen experiencia y un largo recorrido a nivel internacional. Angus Bell, castigado por las lesiones en los últimos años, es uno de los jugadores con más actualidad y proyección. Está pronosticado lluvia para el sábado en La Plata, por lo que la batalla del scrum puede ser decisiva. “No subestimamos a nadie. Va a ser duro el scrum contra los Wallabies, tienen a Tupou, Slipper y jugadores de experiencia. Van a venir a buscarnos ahí y nosotros trataremos de ajustarnos y mejorar”.

Autor de un try fundamental contra Gales en los cuartos de final del Mundial de Francia, visualiza su futuro a mediano y largo plazo. “Voy planeando mi futuro por el tema de la operación en la cervical. Me tengo que cuidar por eso, pero mi idea es llegar al próximo mundial para competir, si puedo estar. Por el momento disfruto de estar acá, con este grupo y en el Rugby Championship, que es un torneo espectacular. En Francia también disfruto mucho de La Rochelle”.

El scrum es un arte colectivo, compuesto por individualidades que sienten esa formación. Joel Sclavi es uno de los que buscará volver a levantar esa bandera.