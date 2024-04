Copa Europea de Campeones: Joel Sclavi y Guido Petti Pagadizábal quedaron fuera de las semifinales

Escuchar

Habrá que esperar lo que hagan Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares por Toulouse frente a Exeter Chiefs este domingo para saber si habrá argentinos en las semifinales de la Copa Europea de Campeones. En la jornada del sábado, los dos Pumas que tuvieron acción se quedaron con las manos vacías. Guido Petti Pagadizábal, de Bordeaux Bègles, y Joel Sclavi, de La Rochelle, se despidieron de la competencia premium del certamen continental tras derrotas ante Harlequins y Leinster, respectivamente.

En la Challenge Cup, la segunda en importancia, en cambio, siguen en pie los argentinos de Gloucester, Santiago Carreras y Matías Alemanno, y Clermont, Tomás Lavanini, Bautista Delguy y Marcos Kremer, mientras el nutrido grupo de compatriotas de Benetton espera su duelo del domingo.

Teddy Thomas, de La Rochelle, intenta dejar atrás a Jamison Gibson-Park, medio-scrum de Leinster, en uno de los cuartos de final del principal certamen de Europa. PAUL FAITH - AFP

El partido más saliente de los cuartos de final fue, sin dudas, el que protagonizaron Leinster y La Rochelle en el Aviva Stadium, de Dublín, una repetición de los cruces de las últimas dos finales de la Champions League ovalada. En esta ocasión, el conjunto irlandés, que no se diferencia mucho en nombres y estilo del seleccionado nacional, impuso su mayor potencia y su velocidad de desplazamientos y ganó con amplitud de principio a fin. Fue por 40-13, de la mano de un inspirado James Gibson-Park, medio-scrum nacido en Nueva Zelanda nacionalizado irlandés. El pilar de los Pumas Sclavi, que había sido clave en la histórica victoria sobre Stormers una semana atrás en Ciudad del Cabo, jugó los últimos 27 minutos por el conjunto francés.

Bordeaux 41 vs. Harlequins 42

El bicampeón no llegaba a Irlanda como favorito. En el Top 14 realiza una campaña irregular y está peleando por un lugar en los playoffs, y en la Copa de Campeones había comenzado con dos derrotas, aunque luego enderezó el rumbo y logró la clasificación para los octavos de final. Dio el golpe la semana pasada venciendo a Stormers, lo que implicó el primer triunfo de un equipo francés en Sudáfrica en la historia del certamen. El antecedente de los batacazos en las últimas dos finales (la del año pasado, tras comenzar perdiendo por 23-7) era su mayor activo, pero esta vez nada logró hacer ante el poderío de los irlandeses. Leinster está entre los cuatro mejores por cuarto año consecutivo y séptimo en los últimos ocho.

Lo más atractivo de la jornada, no obstante, resultó el duelo entre Bordeaux y Harlequins, en la cancha del primero. Un partidazo golpe por golpe que se decidió sobre el final para el lado del conjunto londinense por 42-41. Hubo 83 puntos y 12 tries en total, seis por lado. La diferencia estuvo en la puntería de los pateadores. Mientras que el medio-scrum francés Maxime Lucu falló dos conversiones, una de ellas, muy accesible, el apertura inglés Marcus Smith acertó los seis goles y sólo falló un penal, pero intencionalmente, con el tiempo cumplido.

Leinster 40 vs. La Rochelle 13

El cambiante encuentro dio cuatro vuelcos en el resultado. A 20 minutos del final, Bordeaux perdía por 35-22, pero lo dio vuelta con dos tries para adelantarse por uno (36-35). A los 33 de la segunda etapa, Tyrone Green volvió a adelantar a Harlequins con otro try, pero eso no sería todo. Cuatro minutos más tarde, el sudafricano Madosh Tambwe le dio vida a Bordeaux y hasta tuvo tiempo de acercarse a la hache para favorecer la conversión de Lucu. Sin embargo, el medio-scrum suplente del seleccionado de Francia, que estaba perfecto hasta entonces en los envíos a los palos, erró una patada sencilla y el triunfo quedó para el visitante.

Will Porter, medio-scrum de Harlequins, es tackleado por Louis Bielle-Biarrey, tercera línea de Bordeaux; el equipo inglés avanzó a las semifinales de la Copa Europea de Campeones. ROMAIN PERROCHEAU - AFP

El argentino Guido Petti Pagadizábal volvió a comenzar estar en el banco e ingresó para jugar los últimos 30 minutos como segunda línea. Fue la primera vez en la historia en que Harlequins accedió a las semifinales de la Copa Europea de Campeones.

En el restante partido, Northampton Saints vapuleó en casa a los Bulls al conseguir nueve tries en la victoria por 59-22. En una controvertida decisión, el equipo sudafricano dejó a 13 de sus titulares descansando en Pretoria y pagó las consecuencias. Saints se enfrentará con Leinster en el Croke Park, de Dublín, en una semifinal el primer fin de semana de mayo. Toulouse y Exeter Chiefs cerrarán los cuartos de final este domingo, a las 12 de Argentina.

Carreras impulsa a Gloucester

En la Challenge Cup, en cambio, sí tuvieron éxito los argentinos. El viernes, Santiago Carreras impulsó a Gloucester a las semifinales al anotar 18 puntos con el pie, producto de seis penales, en el 23-13 sobre Ospreys. El cordobés, que tuvo 86% de efectividad (6/7), actuó como fullback.

El ex hooker de los Pumas Santiago Socino ingresó para afrontar los últimos 20 minutos, mientras que Matías Alemanno sufrió recientemente una lesión ligamentaria en una rodilla y está fuera de acción por el resto de la temporada.

Clermont 53 vs. Ulster 14

También fueron muy positivas las actuaciones de Tomás Lavanini y Bautista Delguy en Clermont, que el sábado goleó por 53-14 a Ulster. Marcos Kremer, lesionado en una rodilla, no estuvo entre los 23 jugadores. El rival del equipo francés será el sudafricano Sharks, que en Durban venció por 36-30 a Edinburgh, en el que no actuó Emiliano Boffelli.

El adversario de Gloucester se determinará el domingo. A las 8.30 de la mañana argentina, en Treviso, Benetton recibirá a Connacht con Ignacio Mendy, Tomás Albornoz y Thomas Gallo como titulares, más Bautista Bernasconi entre los suplentes.