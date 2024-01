escuchar

La victoria ya estaba abrochada y, con ella, la clasificación a los octavos de final. No era motivo suficiente para no dejarlo todo en cada acción. El promitente tercera línea sudafricano Dan du Preez tomó la pelota a cinco metros del in-goal a la salida de un penal rápido en procura de cruzar la línea, pero el argentino Joel Sclavi no dudó en inmolar su cuerpo para evitarlo. El tackle impidió el try, aunque el pilar marplatense quedó maltrecho en el piso pidiendo asistencia. El árbitro detuvo las acciones de inmediato. Sclavi se retiró en camilla con un aparente golpe en el cuello que preocupó a todos. Al rato envió un mensaje de tranquilidad: “Está todo bien, gracias por los mensajes!”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañado por una foto con su rival del domingo y compañero de siempre en los Pumas, Agustín Creevy.

La alegría fue doble para Sclavi, ya que los 20 minutos que estuvo en cancha (había ingresado a los 17 del segundo tiempo) ayudaron a su equipo La Rochelle a vencer por 37-24 a Sale Sharks en Manchester, victoria que le valió el pase a los octavos de final de la Copa Europea de Campeones en la cuarta y última fecha de la clasificación. Creevy también entró desde el banco y contribuyó con su acostumbrada cuota de try, el quinto en la temporada con su nuevo equipo, pero la derrota lo dejó eliminado de la competencia; ahora deberá conformarse por pelear en la Challenge Cup. El hooker capitalizó el empuje del maul en una jugada de line-out ofensivo.

La salvada (y lesión) de Sclavi

La Rochelle, el campeón reinante de Europa, había comenzado la defensa del título con dos derrotas, pero consiguió dos victorias seguidas para seguir en carrera. Sclavi, que venía de marcar un try en la fecha anterior ante Leicester, deberá someterse al protocolo de conmoción cerebral para saber cuándo puede volver a las canchas. El equipo dirigido por Ronan O’Gara deberá visitar a Stormers en Ciudad del Cabo, en los octavos de final. Ya se habían cruzado en la segunda fecha, con una ajustada victoria para los sudafricanos por 21-20.

La victoria de La Rochelle, además, le aseguró a Leicester Tigers el pase a la siguiente rueda pese a la derrota del sábado ante Leinster (27-10 como local). En octavos habrá revancha, ya que ambos volverán a enfrentarse, sólo que esta vez en Dublín.

Agustín Creevy y Joel Sclavi, después del partido que los tuvo enfrentados @joelsclavi

El otro argentino que se destacó en la jornada dominical fue Juan Cruz Mallía, autor de un try en el éxito de Toulouse, 31-19 ante Bath en casa. El cordobés, que actuó como wing, marcó el tercero de los cuatro tries del campeón de Francia, donde no estuvo en la convocatoria Santiago Chocobares, lesionado. La conquista llegó en una acción de scrum en ataque, una fase por el centro de la cancha y una habilitación larguísima del fullback Thomas Ramos para el desborde a pura velocidad del argentino.

Toulouse terminó invicto la etapa clasificatoria y en octavos de final se cruzará con Racing 92.

En cambio, Bayonne le sacó el invicto a Exeter Chiefs pero no le alcanzó. El equipo vasco, con los argentinos Rodrigo Bruni (titular), Facundo Bosch (33 minutos) y Martín Villar (16), goleó por 40-17 en casa, pero finalizó quinto y quedó fuera de los 16 mejores, con lo que quedó relegado a la Challenge Cup. El rival del vencedor en la siguiente instancia será Bath.

Juan Cruz Mallía anotó un try @stadetoulousainrugby

En los demás enfrentamientos de los octavos de final, que se disputará una vez finalizado el Seis Naciones, entre el 5 y el 7 de abril, Bordeaux recibirá a Saracens, Harlequins será local ante Glasgow Warriors, Northampton Saints jugará en casa ante Munster y Bulls se medirá con Lyon en Pretoria.

Newcastle salió de perdedor

Newcastle Falcons, el equipo con más argentinos de Inglaterra, consiguió su primera victoria de la temporada al derrotar a Perpignan 32-23, en el cierre de la clasificación en la European Challenge Cup. Pedro Rubiolo y Matías Moroni fueron titulares, mientras que Eduardo Bello ingresó desde el banco en el conjunto inglés. Los catalanes, en cambio, prescindieron de sus tres Pumas (Oviedo, De la Fuente y Ruiz).

Pasaron 15 partidos para que Newcastle consiguiera su primera victoria: 11 de la Premiership, donde marchan últimos con cuatro puntos, y cuatro de la Challenge. De todas formas, la victoria no le alcanzó para pasar de ronda.

Los octavos de final, compuestos por los cuatro primeros de cada una de las tres zonas y los quintos de las cuatro zonas de la Champions Cup, quedaron así: Benetton vs. Lions; Clermont vs. Cheetahs, Sharks vs. Zebre; Edinburgh vs. Bayonne; Pau vs. Connacht; Ospreys vs. Sale; Gloucester vs. Castres, y Montpellier vs. Ulster.