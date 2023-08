La lista de convocados de los Pumas para el Mundial de rugby Francia 2023: uno por uno, todos los jugadores

escuchar

Los Pumas ya tienen a sus 33 jugadores para el Mundial 2023 que se llevará a cabo entre el 8 de septiembre y el 28 de octubre en nueve ciudades de Francia, entre las cuales no aparece París. El anuncio lo hizo este lunes al mediodía el head coach, Michael Cheika, luego del tercer puesto en el Rugby Championship y la derrota ante Sudáfrica el sábado pasado en un test match que se disputó en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield y, como es habitual, hay números puestos y sorpresas.

El capitán Julián Montoya, Agustín Creevy -llegó a los 100 caps en el duelo ante los Springboks y es el primer rugbier argentino en conseguirlo-, Pablo Matera, Tomás Lavanini, Thomas Gallo, Marcos Kremer y Pedro Rubiolo sobresalen entre los forwards de un plantel que antes de su debut en la cita ecuménica contra Inglaterra disputará un último amistoso vs. España el 26 de agosto en Madrid.

Agustín Creevy es el primer jugador en sumar 100 caps con los Pumas y jugará su cuarto Mundial Santiago Filipuzzi

De los backs, Juan Imhoff jugará la Copa del Mundo tras no estar en Japón 2019 y fue descartado Santiago Cordero. Martín Bogado, que debutó con el combinado nacional en el último encuentro contra los africanos, se ganó un lugar al igual que Rodrigo Isgró, figura en la modalidad seven que jugó por única vez de XV en el triunfo sobre los Wallabies por el Rugby Championship y en las últimas semanas sumó minutos en Argentina XV. A pesar de no haber tenido demasiada participación porque el puesto de apertura lo ocupa Santiago Carreras, Nicolás Sánchez, el segundo jugador con más presencias en la Argentina, se ganó un lugar en el plantel.

La lista de los Pumas para el Mundial 2023

Matías Alemanno.

Eduardo Bello.

Rodrigo Bruni.

Agustín Creevy.

Thomas Gallo.

Francisco Gómez Kodela.

Juan Martín González.

Santiago Grondona.

Facundo Isa.

Marcos Kremer.

Tomás Lavanini.

Pablo Matera.

Julián Montoya.

Guido Petti.

Pedro Rubiolo.

Ignacio Ruiz.

Joel Sclavi.

Nahuel Tetaz Chaparro.

Lautaro Bazán Vélez.

Gonzalo Bertranou.

Emiliano Boffelli.

Martín Bogado.

Mateo Carreras.

Santiago Carreras.

Santiago Chocobares.

Lucio Cinti.

Tomás Cubelli.

Jerónimo De la Fuente.

Juan Imhoff.

Rodrigo Isgró.

Juan Cruz Mallía.

Matías Moroni.

Nicolás Sánchez.

El fixture de los Pumas en el Mundial

La selección argentina enfrentará en su debut en el grupo D al rival más complicado, Inglaterra. El duelo se disputará el 9 de septiembre en el Stade Velodrome de Marsella y puede ser determinante para las aspiraciones de clasificar a cuartos de final. Luego, enfrentarán a Samoa en el Stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne y a Chile en Nantes en dos cotejos en los que, a priori, debe sacar adelante para llegar al último contra Japón, también, en Nantes, con serias chances de avanzar de etapa.

Grupo D

Inglaterra vs. Argentina - Sábado 9 de septiembre a las 16 en Marsella.

Argentina vs. Samoa - Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

En caso de lograr el primero o segundo puesto, los Pumas avanzarán a cuartos de final y enfrentarán a un rival del grupo C: Australia, Gales, Fiji, Georgia o Portugal.

Los grupos del Mundial Francia 2023, con los Pumas en el D RWC2023

Según las principales casas de apuestas del planeta, los máximos favoritos a quedarse con la Copa Webb Ellis, en homenaje al inventor del deporte, son Francia y los All Blacks, con cuotas de 3.75. El podio lo completan Irlanda y Sudáfrica con 5.50 cada uno más Australia con 9.50. Los argentinos, en tanto, están en el séptimo lugar con 29.00, por detrás de Inglaterra, que tiene 11.00, y por delante de Gales, que alcanza los 34.00. El top 10 lo completan Escocia y Fiji, con 41.00 y 151.00 respectivamente.

Tabla de campeones del Mundial de rugby

Por audiencia global, asistencia a los estadios, flujo turístico y los millones de dólares que circulan alrededor, en apenas nueve ediciones disputadas el Mundial de Rugby se convirtió en la tercera competencia deportiva más grande del planeta, solo por detrás del Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos. Los máximos campeones son Nueva Zelanda y Sudáfrica con tres títulos cada uno por delante de Australia, que tiene dos coronas. El otro combinado que levantó el trofeo alguna vez fue Inglaterra.

Nueva Zelanda / Sudáfrica - 3

Australia - 2

Inglaterra - 1

