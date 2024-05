Pumas en Europa: dos regresos esperados, debutantes, despedidas y una distinción

Escuchar

El fin de semana en Europa le trajo buenas noticias a Felipe Contepomi, el entrenador de los Pumas: Santiago Cordero e Ignacio Calles se recuperaron de dos largas lesiones y volvieron a sumar minutos en sus clubes. El back se recuperó de una rotura en los ligamentos cruzados de la rodilla sufrida en agosto pasado, unos días después de quedar afuera del plantel mundialista. El pilar, luego de una rotura del tendón de Aquiles sufrida en julio, que lo descartó para la gran cita en Francia 2023.

Cordero tuvo su esperado regreso en su nuevo club, Connacht. El jugador de 30 años ingresó los últimos 18 minutos como fullback y atacó tres veces desde el fondo de la cancha. Es su tercer equipo desde que emigró a Europa, luego de sus positivas etapas en Exeter Chiefs y Bordeaux Begles. La llegada de Cordero a Irlanda generó mucha expectativa en Connacht, que no lo pudo disfrutar durante la temporada. Mismo caso que Mack Hansen, una de las figuras de Irlanda que se lesionó a fines del 2023. El conjunto de Galway perdió ante Stormers por 16-12 y, a una fecha para el final de la temporada regular, quedó afuera de la pelea por los play-off. Cordero, que perdió terreno en los Pumas en los últimos seis años, fue citado por Felipe Contepomi a la concentración de este año en Londres y no deja de ser una buena variante de experiencia.

Cordero, junto a los seguidores de Connacht, en Galway Michael P Ryan - Sportsfile

En la derrota de Pau ante La Rochelle en el Top 14 reapareció Ignacio Calles. El pilar jugó 30 minutos después de casi un año y es una buena opción en la primera línea de los Pumas; con 28 años, acumula mucha experiencia en el rugby francés y fue parte del último tramo del ciclo de Mario Ledesma. Pau marcha séptimo en el Top 14 y a dos fechas del final aún puede clasificarse entre los mejores seis.

Ignacio Calles, otro regreso tras casi diez meses fuera de las canchas

Fue un fin de semana de regresos y también de estrenos. Enrique Pieretto viajó durante la semana de Escocia a Australia y el sábado debutó en Waratahs, en el Super Rugby Pacific. Disminuido por varias lesiones, el equipo de Sídney contrató al pilar cordobés para el cierre de la temporada.

Por su parte, Benjamín Grondona sumó sus primeros minutos oficiales en Bristol Bears. Pumita en 2023, el tercera línea formado en Champagnat ingresó 10 minutos en el triunfo sobre Harlequins, al que no le alcanzó para clasificarse a las semifinales. En la tribuna lo siguió su hermano Santiago, compañero de club, en el tramo final de la recuperación de una lesión en la rodilla.

También hubo despedidas en Inglaterra. Matías Moroni jugó su último encuentro en Newcastle Falcons y apoyó un try en la derrota ante Gloucester. El centro de 33 años aún no definió su futuro para la próxima temporada. En frente, Santiago Socino disputó su último encuentro en el Kingsholm Stadium y lo cerró de una manera particular: con la goleada consumada, el hooker pateó la conversión final debajo de los palos. A partir de agosto se sumará a Agen en Francia y buscará despedirse de la mejor manera en la final de la Challenge Cup el próximo viernes, en el estadio del Tottenham.

El try con el que Matias Moroni se despidió de Newcastle Falcons Ryan Pierse - Getty Images Europe

Juan Martín González tuvo una distinción importante en su club. En su primer año en Saracens, el tercera línea fue elegido como el mejor jugador de la temporada del conjunto de Londres. Se trata del último campeón de Inglaterra, con figuras de la talla de Owen Farrell, Maro Itoje, Jamie George y Ben Earl. El mendocino tuvo un impacto inmediato, lleva 18 encuentros en la temporada y ocho tries. En dos semanas los Sarries visitarán a Northampton Saints en las semifinales, mientras que Bath recibirá al Sale Sharks de Agustín Creevy.

⚫️🔴 Ni Owen Farrell, ni Maro Itoje ni Ben Earl. El premio al mejor jugador de la temporada en Saracens es para Juan Martín González.



Una adaptación tremenda en el último campeón de Inglaterra, que jugará la semifinal vs Northampton Saints.



Clase mundial. 🇦🇷⭐️ pic.twitter.com/ntWGfhTQoc — Periodismo Rugby (@Perrugby) May 19, 2024

Pablo Matera se lució en Japón

El ex capitán de los Pumas apoyó cuatro tries en el triunfo de MIE Honda Heat sobre Toyota Industries Shuttles Aichi por 57-39. El jugador de 30 años fue la gran figura de su equipo, con su oficio en los últimos metros para marcar tries. Otra vez como octavo, Matera recibió el premio al mejor jugador de la cancha en el partido de ida del repechaje para mantener la categoría. El 25 de mayo, el conjunto de Suzuka jugará de local para intentar asegurar su permanencia en la League One.