La preocupante lesión de Chocobares y la imprudencia de Mateo Carreras que le valió la amarilla

Hacía 12 partidos que los Pumas no recibían una tarjeta amarilla. Esto habla a las claras de una evolución en un aspecto que siempre perjudicaba a la selección argentina: la disciplina. Durante todo este Rugby Championship Argentina tuvo su historial limpio... hasta hoy en el trascendental duelo del estadio Mbombela frente a los sudafricanos, en la definición del torneo. Una amonestación en el primer tiempo a Mateo Carreras y otra amarilla en el segundo a Pablo Matera, que luego de una revisión se transformó en roja, empañaron un torneo que había mostrado en los argentinos un muy buen comportamiento.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi se quedó con un jugador menos a los 29 minutos de la primera parte cuando una disputa en el aire motivó una imprudente entrada de Mateo Carreras sobre Aphelele Fassi.

El fullback de los Springboks -autor del primer try de los sudafricanos- tomó en el aire una pelota a cargar y recibió la entrada a destiempo del wing argentino, que al instante se dio cuenta de que le iba a costar caro. Por fortuna, el jugador sudafricano no cayó mal y se recuperó sin problemas. Carreras debió ir a sentarse 10 minutos. Incluso, la acción fue revisada para analizar si no era pasible de una tarjeta roja, pero finalmente fue confirmada la amarilla.

La amarilla a Mateo Carreras

Justamente Aphelele Fassi fue protagonista involuntario de una acción que terminó perjudicando al conjunto argentino. Ocurrió cuando inició un ataque y al pisar para amagar, resbaló y cayó sobre la pierna izquierda de Santiago Chocobares, que inmediatamente quedó tendido y con gestos de dolor. Los médicos ingresaron y le realizaron los movimientos protocolares en la rodilla, la zona afectada. Finalmente, pudo ponerse de pie, pero se retiró con mucho esfuerzo, cojeando. El panorama no es bueno para el muy buen centro de los Pumas, uno de los fundamentales en la zona de backs.

Así fue la lesión de Chocobares

En el segundo tiempo, a los 15 minutos, fue Pablo Matera el que se pasó de la raya en la entrada a un ruck y su empellón con el hombro fue considerado muy peligroso, al impactar a la altura de la oreja de un rival. Luego de una revisión en el TMO, el árbitro le mostró la amarilla al tercera línea, segundo amonestado en un partido incómodo para los Pumas. Pero la cosa fue peor, porque luego de una revisión más profunda se determinó la expulsión de Matera, por lo que los Pumas se quedan con un hombre menos hasta el final a falta de casi media hora de juego.

