Los Pumas: los regresos de Facundo Isa y Nahuel Tetaz Chaparro, y los ausentes en la concentración de Contepomi

Bajarse del tren en movimiento puede significar perderlo para siempre. Sin embargo, a fuerza de actuaciones destacadas, Facundo Isa se ganó una nueva oportunidad. El tercera línea de los Pumas había dado un paso al costado del seleccionado en 2024, pero merced a la gran temporada que está transitando en Toulon, vuelve a estar en la consideración de Felipe Contepomi, quien lo incluyó en la convocatoria de 30 jugadores para el campamento que realizará el equipo en Londres durante tres días la próxima semana.

Otro regreso relevante es el de Nahuel Tetaz Chaparro, que no viste la celeste y blanca desde que sufrió una rotura del tendón de Aquiles poco antes del Mundial de Francia 2023.

Isa, santiagueño de 31 años y con medio centenar de caps con la celeste y blanca, había renunciado al seleccionado el año pasado. “Después del Mundial sentí que necesitaba parar porque no estaba bien física ni mentalmente”, justificó en su momento en una entrevista a ESPN. “Además, con Toulon se venía un año difícil, podía ser mi última temporada en el club y quería disfrutarlo. No ha sido nada fácil. Ver a los Pumas jugar y saber que podría estar ahí no es sencillo, pero lo necesitaba.”

Del 10 al 12 de este mes, los Pumas se reunirán en la capital inglesa para realizar una concentración, al igual que el año pasado. Sin partidos desde noviembre y ningún compromiso hasta el 20 de junio, día del Test Match ante British & Irish Lions en Dublín, el objetivo de este encuentro tiene menos que ver con cuestiones estrictamente rugbísticas que con aquellas intangibles relacionadas con la cohesión grupal, la identidad y la demarcación de los objetivos de la temporada.

“Si bien el diálogo con los jugadores es continuo, estas instancias juntos son muy importantes para poder revisar, planificar y delinear lo que será un desafiante año”, expresó Contepomi a través de un comunicado.

Es la segunda vez que Isa regresa a los Pumas luego de una ausencia prolongada. La primera fue en la previa del Mundial 2019, gracias a que se flexibilizó la prohibición para jugar en los Pumas a aquellos jugadores que actuaban en el exterior, lo que lo mantuvo tres años fuera del seleccionado; así y todo, no fue tenido en cuenta para el certamen disputado en Japón.

Tanto o más entrañable es el regreso de Tetaz Chaparro. El pilar de 35 años, oriundo de Madariaga, se rompió el tendón de Aquiles durante la preparación para Francia 2023 y estuvo 14 meses sin jugar. Regresó en septiembre pasado en Benetton Treviso y desde entonces acumula seis partidos, el último el fin de semana pasado ante Connacht por el United Rugby Championship.

Tetaz Chaparro no juega en los Pumas desde el 29 de julio de 2023, partido ante Sudáfrica por el Rugby Championship

Otros que regresan son Lucas Paulos, Francisco Coria e Ignacio Mendy, que en 2024 sólo jugaron en la ventana de julio y no volvieron a ser tenidos en cuenta. Mayco Vivas reaparece después de ser omitido en la ventana de noviembre.

Entre las ausencias, se destaca la de Thomas Gallo, que fue titular el fin de semana en Benetton. Además, de los que participaron en las últimas convocatorias no están los lesionados Matías Moroni (desgarro), Pedro Rubiolo (pie), Tomás Lavanini (conmoción), Matías Alemanno (hombro), Bautista Pedemonte (hombro) e Ignacio Calles (costillas). Tampoco figuran Francisco Gómez Kodela, que estuvo en noviembre, ni Lautaro Bazán Vélez, que regresó a los Pumas 7s. Vale aclarar que la convocatoria sólo involucra a jugadores que militan en Europa, lo que explica las ausencias de Gonzalo Bertranou (Los Angeles) y quienes actúan durante el Super Rugby Americas.

Aunque sí participaron en convocatorias anteriores, hay cuatro jugadores en la lista de 30 que todavía no debutaron en los Pumas: Bautista Bernasconi, Benjamín Grondona, Benjamín Elizalde y Gerónimo Prisciantelli.

El inicio del calendario Puma se producirá con el mencionado Test Match ante los Lions. Luego vendrán a la Argentina para enfrentar a Inglaterra (dos veces) y Uruguay. Por el Rugby Championship, entre agosto y octubre, recibirán a Nueva Zelanda (dos encuentros), visitarán a Australia (dos) y jugarán ante Sudáfrica en Durban y en Twickenham. La ventana de noviembre incluye visitas a Gales, Escocia e Inglaterra.

Todavía hay que esperar tres meses y medio para que salgan a la cancha, pero los Pumas ya ponen en marcha la temporada.

Los convocados

Forwards

Bautista Bernasconi - Hooker - Benetton Treviso

Francisco Coria - Pilar - Brive

Efraín Elías - Segunda línea - Toulouse

Juan Martín González - Tercera línea - Saracens

Benjamín Grondona - Tercera línea - Bristol Bears

Santiago Grondona - Tercera línea - Bristol Bears

Facundo Isa - Tercera línea - Toulon

Marcos Kremer - Tercera línea - Clermont

Franco Molina - Segunda línea - Exeter Chiefs

Julián Montoya - Hooker - Leicester Tigers

Joaquín Oviedo - Tercera línea - Perpignan

Lucas Paulos - Segunda línea - Bayonne

Guido Petti Pagadizábal - Segunda línea - Bordeaux-Bègles

Ignacio Ruiz - Hooker - Perpignan

Joel Sclavi - Pilar - La Rochelle

Nahuel Tetaz Chaparro - Pilar - Benetton Treviso

Mayco Vivas - Pilar - Gloucester

Backs

Tomás Albornoz - Apertura - Benetton Treviso

Mateo Carreras - Wing - Bayonne

Santiago Carreras - Fullback - Gloucester

Santiago Chocobares - Centro - Toulouse

Lucio Cinti - Centro - Saracens

Santiago Cordero - Wing - Connacht

Bautista Delguy -Wing - Clermont

Benjamín Elizalde - Fullback - Bristol Bears

Gonzalo García - Medio-scrum - Zebre

Rodrigo Isgró - Wing - Harlequins

Juan Cruz Mallía - Fullback - Toulouse

Ignacio Mendy - Wing - Benetton Treviso

Gerónimo Prisciantelli - Fullback - Zebre

