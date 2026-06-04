Las chances de los Pumas 7s para consagrarse en la temporada del Circuito Mundial de Seven

Burdeos respira rugby. La ciudad portuaria del suroeste de Francia vibra con el Union Bordeaux Bègles, que transita el mejor momento de su historia. Hace dos semanas conquistó su segunda Champions Cup consecutiva, el trofeo más codiciado por los clubes del viejo continente. El Stade Chaban-Delmas es el escenario con mayor afluencia de público en promedio, con más de 30 mil almas que acompañan fervientemente a un equipo que quiere marcar una era, y que el sábado recibirá a Clermont en la última fecha del Top 14. Pero, ahora, los focos del mundo del rugby seven estarán puestos en Burdeos, que el fin de semana albergará la última etapa de la temporada del circuito mundial. Los Pumas 7s debutarán este viernes ante Alemania a las 10:50. Transmite Disney +.

El escenario será el Stade Atlantique, la casa del FC Girondins de Burdeos. El seven vuelve a ser el centro de atención en el país que se adjudicó la última medalla de oro olímpica y ahora lucha por la permanencia en el SVNS 1: luego de dos etapas del SVNS Championship marchan séptimos, aunque ocho puntos por arriba de Uruguay, el noveno. Sólo ocho afrontarán la temporada completa en la máxima categoría. Con un plantel en reconstrucción, en Francia ya se habla de la posibilidad de sumar a Louis Bielle-Biarrey, una de las grandes estrellas del rugby de 15, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Similar al caso de Antoine Dupont, que llevó a Francia a la gloria en su tierra.

Santiago Álvarez Fourcade y Paula Pedrozo, con los otros capitanes que intervendrán en la etapa de Burdeos

Los Pumas 7s llegan a Burdeos con chances concretas de consagrarse campeones de la temporada por primera vez en su historia. Es paradójico, teniendo en cuenta lo dominantes que fueron en las últimas dos temporadas y lo que les costó afianzarse este año, producto del forzado recambio de casi medio plantel. El incongruente formato de competencia de World Rugby premia al que mejor termina, no al mejor del año, como lo fue históricamente. Argentina, el que más puntos acumuló en 2024 y 2025, y recibió en ambas oportunidades el premio de ganador de la serie, flaqueó en las dos finales; en Madrid 2024 perdió en la definición ante Francia, mientras que en Los Ángeles 2025 cayó en la semifinal ante España, en una etapa que se terminó adjudicando Sudáfrica.

El sistema de competencia ahora les permite llegar con chances de estampar el nombre de Argentina entre los ganadores del circuito. En este 2026, World Rugby adoptó el modelo de tres etapas finales en lugar de una. Luego de terminar sextos en la serie regular, los conducidos por Santiago Gómez Cora marchan segundos en el denominado SVNS Championship, tras los torneos de Hong Kong y Valladolid. Con 34 puntos, sólo se ubican detrás de los 38 de Sudáfrica. Los Pumas 7s necesitan terminar al menos segundos y tres puestos arriba del líder para asegurarse el campeonato. Australia, ganador de Valladolid, se ubica con 30 puntos, llega en alza y está al acecho. Si los Blitzboks terminan terceros, y Los Pumas 7s se alzan con el título de Burdeos, el campeón se decidirá por la diferencia de tantos.

Santiago Álvarez Fourcade y Paula Pedrozo Instagram

“Tratamos de no pensar mucho en eso, pero es inevitable. El lunes viajamos de Valladolid a Burdeos durante ocho horas en colectivo y se hablaba mucho de eso, de qué es lo que tiene que pasar…. Si nosotros salimos primeros, ¿cómo tiene que terminar Sudáfrica? O cómo pueden llegar a ser los cruces… Son cosas que hablamos cuando todavía estamos lejos del torneo”, admitió Santiago Álvarez Fourcade en un mano a mano con LA NACION. Argentina debutará ante Alemania el viernes a las 10:50 y a las 16:20 se medirá ante Francia, el local. El sábado a las 6:28 cerrará la fase de grupos ante Nueva Zelanda y ese mismo día se disputarán los cuartos de final. Si Argentina y Sudáfrica lideran sus grupos, no se cruzarían hasta la final.

Santiago Gómez Cora presentará una modificación en el plantel de 13. Mateo Fossati debutará en el circuito en lugar de Lautaro Bazán Vélez, uno de los experimentados que no logró asentarse en la gira, entre varias lesiones y rendimientos irregulares. Santiago Vera Feld, Matteo Graziano y Marcos Moneta estarán disponibles luego de sufrir diversos golpes en Valladolid.

Llegar sin la presión de ser favoritos puede ser un aliciente para este plantel de los Pumas 7s al que le costó la renovación, pero ahora luce con buenas perspectivas para construir de cara a Los Ángeles 2028. Pero antes, haciendo cuentas, y con el foco en la evolución, buscarán saldar una de sus cuentas pendientes.

El difícil camino de las Yaguaretés

La selección femenina de seven también participará del torneo de Burdeos, con la intención de dar el golpe. Luego de los torneos de Hong Kong y Valladolid marchan 11°, con dos puntos, a cuatro unidades de España, el último que se estaría metiendo en el SVNS 1 del 2027. De base, las argentinas deberían superar la fase de grupos y luego sacar cuentas.

El viernes a las 8:10 las conducidas por Nahuel García debutarán ante Nueva Zelanda, luego se enfrentarán a Francia a las 13:35 y el sábado, a partir de las 9:16, jugarán ante Sudáfrica, el único equipo que está debajo en el ranking. En su primera experiencia en la elite, las Yaguaretés necesitan dar un salto durante este fin de semana para establecerse en la elite la temporada completa.