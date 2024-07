Las razones de los hinchas franceses para abuchear a la Argentina en los Juegos Olímpicos 2024

Escuchar

PARIS (Enviado especial).- Si el clima del rugby seven es el termómetro real, entonces tendremos una manifestación decididamente antiargentina a lo largo de los Juegos Olímpicos 2024. Los Pumas 7s fueron abucheados en cada uno de sus partidos de la competencia: apenas hundieron sus botines en el césped, escucharon los bramidos del Stade de France, una caja resonante de ¡buuuuh! y silbidos ante cada movimiento albiceleste.

El primer try de Andy Timo tuvo un festejo especial (“Yo, aquí y ahora”, pareció decir a lo Cristiano Ronaldo) y levantó a la gente. Luego del 21-0 al final del primer tiempo se agitaron las banderas y ya se empezaba a palpitar una jornada diferente para el local, que se redondeó con la gran victoria por 26 a 14. ¿Por qué tanto encono?

Didier Maunoury, un bancario de 60 años que se disponía a ingresar al estadio, se indigna y lanza una ironía cuando escucha la pregunta de LA NACION. “¿Pero a usted qué le parece?”, aguijonea. “Tienen a un presidente como Javier Milei, que es tan racista como Donald Trump. El mundo está en peligro con ellos en el poder”. Luego se calma un poco y ofrece su segundo argumento para explicar la bronca de los hinchas locales: “¿Vio los cánticos de Enzo Fernández? ¿No tiene nada mejor que decir o pensar ese muchacho? No sé qué tiene en la cabeza, pero es una pobre persona. Aunque es cierto que el resto de los jugadores de la selección lo acompañaban cantando lo mismo cuando ganaron la Copa América. No fue él solo. Le soy sincero: con estas personas, la imagen de la Argentina está seriamente dañada”.

Los colores rojo, blanco y azul, dominantes

Ann-Chloe Wambre y su esposo Erik mastican todavía el amargo recuerdo de la final perdida del Mundial de Qatar 2022. “Pero no es por el partido en sí”, apura ella. Y continúa: “La bronca es por el comportamiento posterior de los argentinos: me pareció superordinario y vulgar el gesto de Dibu Martínez con el premio al Mejor Arquero”, apunta Ann-Chloe.

Erik azuza con un dicho supuestamente popular: “En Francia decimos que somos campesinos con clase y que ustedes son unos maleducados que se creen gentlemen”. Hiere con su frase, pero antes de dirigirse a la segunda bandeja, se despide con un guiño amable y comprador.

Rugby seven los pumas se enfrentan a Francia por el pase a semifinales. Hinchas franceses.

Enseguida aparece un grupo de tres muchachos oriundos de Lille. Todos tienen fresco en la memoria aquel partido entre el equipo de su ciudad y el Aston Villa, por los cuartos de final de la Conference League que se definió a favor del conjunto inglés desde los doce pasos. No toleraron los bailecitos y las provocaciones del Dibu en la tanda de penales. “Creo que aquella celebración estuvo de más”, apunta Manier Thibault, con cierto enojo. Pero sobre todo, les carcomen los cánticos discriminatorios de Enzo Fernández: “No había razón alguna para tararear aquello, no fue ni justo ni lindo”, expresa Jerome Colette, que agrega: “Debe quedar claro que no es contra los habitantes de Argentina, que nos parece un gran país, sino contra algunas personas en particular, como estos jugadores”.

El tercero del grupo, Benjamin Coucoursier, cita una razón rugbística: “No nos olvidemos que quedó un mal clima del partido decisivo de Francia contra los Pumas 7s en la final de la temporada del seven en Madrid; allí se agarraron feo”.

La pasión por el rugby dominó a los franceses en el Stade de France

Guille Vincent, ataviado con su camiseta de La France, escarba en los últimos años de rivalidad entre Argentina y Francia y encuentra un punto de partida para explicar el conflicto: “Todo se complicó con la canción contra Mbappé, cuando los futbolistas festejaron la conquista del Mundial en el vestuario, aquello de que ‘Mbappé estaba muerto’. Pero lo que sucede acá en el Stade de France es que hay gente que no es del rugby y abundan muchos futboleros en las tribunas, entonces se mezcla todo. Tenemos muchos fanáticos entremezclados que no entienden el espíritu de nuestro deporte”.

Para Romain Baheux, periodista de Le Parisien, la reacción del público francés contra Argentina en el rugby resulta toda una sorpresa. “Más allá de los comentarios de Dibu y Enzo, me llaman la atención las reprobaciones de mis compatriotas. Con todo respeto, la delegación argentina olímpica no nos parece fuerte, porque la verdadera rivalidad nuestra es con Inglaterra, España, Italia… No diría que hay odio contra los argentinos, sino que todo se circunscribe al mundo del fútbol”.

Los hinchas franceses en las tribunas, con uno de ellos ataviado como Asterix

Fue inesperado el argumento que esgrimió Jean Marie Le Quement: “Acá hay cierta bronca por los rugbiers franceses que agarraron en Argentina”. El hombre de unos 70 años, con la cara pintarrejada con los colores nacionales, se refiere a Oscar Jegou y Hugo Auradou, los integrantes de la selección de Francia detenidos hace unas semanas, acusados de haber abusado sexualmente de una mujer de 39 años en un hotel cinco estrellas de la ciudad de Mendoza, donde se alojaban después del partido contra Los Pumas en la capital cuyana. “Da la impresión de que a estos jugadores les hicieron una trampa. Corren grandes riesgos allá y pueden estar hasta 20 años en la cárcel; es mucho tiempo para nuestro país”.

Del lado argentino, Eduardo Nazar reconoce que pasó un momento incómodo en el estadio. “Se nos acercaron unos hinchas y me dijeron ‘los negros también somos franceses’. Reaccioné diciendo que estaba todo bien, ¿qué iba a hacer?”, relata el tucumano, que es del rugby de toda la vida y se formó en el club Liceo RC. “Los abucheos del público francés me generan impotencia, para mí es una falta de respeto. Realmente te duele. Sentí agresión no física, pero no emocional. No es una actitud propia del rugby”, completa, de la mano de su hija Olivia.

Eduardo Nazar junto con su hija Olivia; llegaron desde Tucumán para estar junto a Los Pumas

Y José Ezcurra, un treintañero argentino con residencia en Alemania, advierte que el encono entre ambos países se potenció este año: “No me pareció algo sorpresivo el tema de los silbidos y abucheos, porque lo mismo ocurrió acá contra Argentina en las semifinales del Mundial 2023 de rugby contra los All Blacks. Aunque esto ya fue a otro nivel. Se ve que desde aquel momento hasta hoy se acumularon más cosas para que existiera más pica. Sin embargo, el trato para conmigo fue bueno: estuve rodeado de franceses con la camiseta argentina y no tuve ningún problema”.

Francia tuvo un día festivo ante la Argentina en rugby seven. Y los hinchas lo vivieron de manera especial.

