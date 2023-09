escuchar

MARSELLA, Francia.– De un día al otro, el Vieux Port cambió de color, pero no de fisonomía. No más camisetas de los Pumas o de Inglaterra, que fueron reemplazadas por unas verdes y otras azules. El mismo clima festivo, la misma camaradería, los mismos litros de cerveza vendidos y los cientos de veleros amontonados que le dan ese toque particular. Los pubs que rodean el Stade Vélodrome volvieron a poblarse para esperar el choque del día: Sudáfrica y Escocia animaron el partido más importante de la jornada.

En los pasillos del estadio del Olympique de Marsella, no obstante, todavía se comenta lo que ocurrió unas horas antes. “Estuvieron terribles. ¿Qué les pasó?”, le comenta el periodista escocés Alistar Aykin a un colega en el ascensor que lleva a la sala de prensa del séptimos piso. “Fue shockeante”, recibió como respuesta.

Ex jugadores y periodistas consultados por LA NACION coincidieron con el veredicto. Todos esperaban grandes cosas del seleccionado argentino . Decepción, falta de actitud, errores de conducción fueron algunas de las críticas que propinaron.

“Nunca los vi jugar tan mal”

Bob Skinstand (Sudáfrica, 42 caps, BBC)

“No sé qué les pasó. Respeto mucho la forma en que habían estado jugando últimamente. Nunca los vi jugar tan mal. Como jugador, uno se decepciona con uno mismo. Creo que van a recuperarse muy rápido y creo que definitivamente se pueden clasificar, pero van a tener que resolver algunas cosas antes. Pareció que se fueron del partido muy rápido. Parece ser algo mental. Quizás la concentración, quizás pensar que Inglaterra venía jugando muy mal últimamente y no necesitaban esforzarse al máximo. Nunca vi eso. Estaba haciendo un seguimiento de cada jugador individualmente y estaba sorprendido, porque son grandes jugadores. Pienso que es sólo un partido en que no estuvieron presentes. Espero que sea sólo eso. A veces pasa. Pareció como que la actitud de todos era: “No sé lo que está pasando.

No encuentro ni un sólo aspecto rescatable. Ni siquiera el scrum. Pensé que Argentina lo iba a matar en esa formación, y nada. No tuvieron la energía que suelen mostrar. Lo que me pareció raro. Han jugado tantos grandes partidos en los últimos años. Esperaba que se encendieran y tuvieran una actuación dominante, pero no ocurrió.”

Pablo Matera es tackleado po Joe Marler; los Pumas decepcionaron en el primer partido del Mundial de Francia CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

“Es decepcionante la forma en que perdieron”

John Beattie (Escocia, 38 caps, BBC Radio Scotland)

“Decepcionante. Soy un gran admirador del rugby argentino y tengo amigos. Conozco algunos jugadores de clase mundial con los que jugué como Agustín Creevy, Juan Figallo, Lucas González Amorosino. Creo que es decepcionante para ellos la forma en que perdieron, porque todo el mundo del rugby sabe de lo que son capaces. No sé si tiene que ver con la preparación, con que Inglaterra ejecutó a la perfección el plan de juego en el momento indicado y con 14 hombres. Eso no significa que esto esté terminado para Argentina. Los hemos visto controlar partidos, atacar, ser estructurados, pero fue una de esas noches en que no sale nada. Fue uno de esos partidos que a veces pasan. En el 99% de los partidos en que un equipo se queda con un jugador menos, termina perdiendo. Ayer fue uno de esos raros partidos que integran el 1%. Todo le salió mal a Argentina. Trataron de jugar demasiado desde su propio campo, cuando ya sabemos el lío que hay estos días en el breakdown. Cometió muchos errores de manejo y le entregó la pelota a Inglaterra. En cambio Inglaterra jugó en territorio rival y usó mucho el pie. Lo que tienen que hacer ahora es salir a jugar. No guardarse nada. No tiene sentido quedarse analizando lo que pasó. Se lo deja de lado y se sigue adelante. No cambiaría nada, excepto una cosa: los equipos que han sido exitosos hasta aquí son los que no jugaron ninguna pelota en sus 40 metros. Lo hicieron Francia contra Nueva Zelanda, Australia con Georgia e Inglaterra contra Argentina. Nadie lo dice en voz alta, pero hay que ser pragmáticos, no jugar en tus 40 metros. También amamos el fuego de los argentinos, así que no hay que subestimarlo. Argentina tiene jugadores que pueden ejecutar bien las patadas y wings que saben disputar pelotas aéreas, lo demostraron durante años. Tienen que pelear, recuperarse, jugar menos adentro de las 40, mantenerse unidos, tener confianza y estar listos para el próximo compromiso. Samoa es un equipo muy físico, no va a ser fácil, pero Argentina debería ganar”.

“Es una lección para todos en este Mundial”

Schalk Burger (Sudáfrica, 86 caps, SuperSport)

“Una actuación desafortunada. Muchos errores por todos lados y, obviamente, la disciplina. Penales, free-kicks, fue un día duro en la oficina. Todos estuvimos involucrados en partidos así. Cuanto más intenta uno, más errores comete. Nunca pudieron poner a Inglaterra bajo presión. Los ingleses lucieron sólidos en defensa, competitivos en el breakdown, y por supuesto dominó el juego con el pie. Van a estar desilusionados con esta actuación. Con la tarjeta roja que sufrió Inglaterra uno hubiera pensado que tenía suficiente para vencer a un equipo con 14 hombres. No esperaba que les faltara carácter, especialmente siendo un equipo dirigido por Michael Cheika, pero definitivamente se van a recuperar. Creo que es una lección para todos en este Mundial. Hay que jugar como si fuera un partido de eliminación desde el primer día”.

Pablo Matera es anticipado por Maro Itoje; los Pumas se medirán con Samoa por la segunda fecha del Mundial de Francia CHRISTOPHE SIMON - AFP

“No jugaron, fue muy triste”

Olivier Lucauzeau (AFP)

“Una actuación muy pobre. Fue triste, porque tenían la oportunidad de vencer en este partido, porque eran dos equipos de un nivel similar, pero ayer no jugaron, perdieron muy rápido la pelota, fueron muy penalizados. No jugaron. Fue muy triste. Quizás haya sido la presión. Quizás les faltó un apertura que jugar más con la cabeza. Nicolás Sánchez podría haber hecho las cosas un poco mejor, utilizando su pie. Inglaterra jugó muy bien y Ford organizó todo de una manera especial. Fue un partido triste”.

“No estuvieron a la altura de la batalla física”

Nick Said (Reuters)

“Me sorprendió cómo no estuvieron a la altura de la batalla física que propuso Inglaterra. No sólo en el scrum, también con sus tackles. Vi muchos partidos de Argentina en el Rugby Championship en los últimos dos o tres años, especialmente desde que está Cheika. Y no vi a Argentina en la cancha. Creo que la tarjeta roja ayudó a Inglaterra. Los ayudó a blindarse y después se alimentaron de penales y forzaron a la Argentina a cometer muchos errores. Es difícil de explicar, porque sé que Argentina es un equipo mucho mejor del que se vio ayer. Creo que empezaron nerviosos, y cuando George Ford empezó a meter todos esos drops, la presión pasó del lado de Argentina y después fue simplemente seguir engrosando el marcador. Me sorprendió la cantidad de errores de manejo que cometieron”.

Ben Earl, de Inglaterra, celebra frente a la decepción de los Pumas; el seleccionado dirigido por Michael Cheika cometió errores en todas las líneas CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

“No tuvieron actitud”

Antonio Raimundi (Eurosport)

“Creo que Argentina no tuvo lo suficiente ayer. No tuvieron la actitud para pelear con Inglaterra. Inglaterra jugó muy bien, ganó el partido con la defensa. Jugó con más urgencia. Tuvieron la fortaleza para jugar muy duro. Soy hincha de Argentina, me encanta cómo juegan, me encanta Michael Cheika desde cuando empezó a dirigir en Padova. Creo que la Argentina se va a recuperar”.

“No tiene sentido para mí”

Ian Cameron (RugbyPass)

“Fue desastroso. Había una expectativa. Pasa siempre con Argentina en los Mundiales, que llega bien armado como equipo. Especialmente considerando que jugaron con un jugador de más, después de la expulsión no respondieron bien mentalmente. No tiene sentido para mí, porque en los papeles este es un buen equipo argentino. Creo que Michael Cheika debería haber explicado mejor lo que pasó. Argentina ya pasó la etapa en que debe conformarse sólo con estar acá. Es un gran equipo, pero esta actuación fue muy pobre”.

