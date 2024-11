Los premios de World Rugby: dos argentinos entre los distinguidos en Mónaco y algunas controversias

Aún queda un test entre Irlanda y Australia el próximo fin de semana, pero World Rugby ya entregó sus premios anuales, en una ceremonia en Mónaco que juntó a las principales estrellas del deporte. El sudafricano Pieter Steph du Toit fue escogido como el mejor jugador del mundo por segunda vez en su carrera, mientras que Antoine Dupont, el mejor del seven, en una elección no exenta de polémicas.

La estrella francesa disputó dos etapas de la temporada, la serie final de Madrid y fue la gran cara de su país en los Juegos Olímpicos. El propio Santiago Gómez Cora criticó su elección, en diálogo con ESPN. “Jugó dos etapas de Circuito Mundial y una estaba de suplente. Jugó 12 minutos en total en Vancouver y lo pusieron en el equipo ideal. Ya desde ahí sospechamos. En Los Ángeles juega más tiempo y ahí lo ponen Mejor Jugador del torneo y así sucesivamente. Después el equipo ideal y ahora Mejor Jugador del año. Me parece que es demasiado y es una falta de respeto”, se objetó el entrenador de los Pumas 7s, que ya están en Dubai para el arranque de la temporada del SVNS.

An all-time great 🇿🇦



Pieter-Steph Du Toit is the 2024 Men's 15s Player of the Year #WorldRugbyAwards pic.twitter.com/LdFdp0C8xX — World Rugby (@WorldRugby) November 24, 2024

Lo cierto es que, desde la incorporación de Dupont, Francia dio un salto de calidad enorme. Su aporte desde lo rugbístico fue fructífero, pero sobre todo desde el lado mental y el liderazgo. El jugador de Toulouse absorbió la presión y mejoró a sus compañeros. El seleccionado europeo ganó los dos títulos más importantes de la temporada; los Juegos Olímpicos y la serie final de Madrid, lo que se presume lógica la premiación a un francés. No obstante, Aaron Grandidier, un atleta y especialista en las recepciones aéreas, hizo más méritos para ser elegido.

Dupont es el primer jugador de la historia que se lleva los premios de 15s (2021) y de seven. “Es un sentimiento difícil de describir. Pensé en el momento en que tuve esta medalla de oro en el cuello y en todos los momentos excepcionales que viví con el seven de Francia. Me dije a mí mismo que era una apuesta arriesgada pero que valía la pena. Hice bien en seguir mi intuición incluso cuando al principio nadie realmente lo creía”, expresó el medioscrum en diálogo en L´Equipe.

Dupont es un modelo de jugador de rugby, también desde la imagen y el marketing. Centrado, respetuoso, no suele perder la compostura ni sobrar a los rivales. No peca de arrogante, más allá de ser un jugador maravilloso, de esos que marcan época. El equipo ideal del seven lo integra Matías Osadczuk, una de las grandes figuras de los Pumas 7s. El jugador de 27 años es uno de los más completos del planeta por su trabajo en ataque, en defensa y su fortaleza en los puntos de encuentro. Formado de SITAS, seguirá ligado al seleccionado de seven, que el próximo sábado debutará en el torneo de Dubai, ante Uruguay.

El otro argentino premiado en un Dream Team fue Pablo Matera, que integró el XV ideal del 2024. Uno de los Pumas más reconocidos en el extranjero, por su trayectoria, aunque su elección también es controvertida. El jugador de 31 años estuvo lejos de su mejor temporada internacional, hasta por debajo de Marcos Kremer y Juan Martín González, los otros alas que más jugaron en los Pumas. El dream team estuvo compuesto por siete sudafricanos, el seleccionado más exitoso del 2024.

The supreme XV of 2024 ⚔️



Presenting the Men's 15s Dream Team of the Year #WorldRugbyAwards pic.twitter.com/4Ub6KiK2Za — World Rugby (@WorldRugby) November 24, 2024

Pieter Steph du Toit fue nombrado mejor jugador del año por segunda vez en su carrera y se une al selecto grupo de hombres en lograrlo más de una vez: sólo lo habían conseguido Richie McCaw, Dan Carter y Beauden Barret, todos All Blacks. Du Toit es un baluarte de estos Springboks ganadores. Demoledor en defensa, omnipresente en toda la cancha y dominante en sus carreras, es incansable adentro de la cancha. Si bien Sudáfrica suele modificar casi en su totalidad el pack de forwards durante los partidos, el jugador de 32 años sólo salió reemplazado una vez en sus nueve titularidades. En la nómina para llevarse el premio estaban Eben Etzebeth, Cheslin Kolbe y Caelan Doris.

Otro jugador nacido en Argentina reconocido en los World Rugby Awards fue Sergio Parisse, tras su ingresó al Salón de la Fama del Rugby. Hijo de italianos, criado en Villa Elisa y formado en el Club Universitario de La Plata, el octavo tuvo una carrera formidable en Italia, seleccionado con el que disputó 142 partidos y cinco mundiales. Es el primer representante de la Azzurra en integrar este selecto grupo que sólo cuenta con cuatro Pumas: Hugo Porta, Agustín Pichot, Felipe Contepomi y Juan Martín Hernández.

Todos los premios

Jugador World Rugby del Año : Pieter-Steph du Toit (Sudáfrica).

: Pieter-Steph du Toit (Sudáfrica). Jugador Revelación World Rugby de Año : Wallace Sititi (Nueva Zelanda).

: Wallace Sititi (Nueva Zelanda). Jugador de Seven de World Rugby del Año: Antoine Dupont (Francia)

Antoine Dupont (Francia) Try Masculino del Año Internacional: Nolann Le Garrec (Francia vs Inglaterra, 17 de marzo)

Nolann Le Garrec (Francia vs Inglaterra, 17 de marzo) Jugadora World Rugby del Año : Ellie Kildunne (Inglaterra)

: Ellie Kildunne (Inglaterra) Jugadora Revelación World Rugby de Año : Erin King (Irlanda)

: Erin King (Irlanda) Jugadora de Seven de World Rugby del Año: Maddison Levi (Australia)

Maddison Levi (Australia) Try Femenino del Año Internacional : Marine Ménager (Francia vs Canadá, 29 de septiembre).

: Marine Ménager (Francia vs Canadá, 29 de septiembre). Entrenador World Rugby del Año : Jérôme Daret (Francia 7′s)

: Jérôme Daret (Francia 7′s) Dream Team World Rugby Masculino de 15s del Año : Ox Nche (Sudáfrica), Malcom Marx (Sudáfrica), Tyrel Lomax (Nueva Zelanda), Eben Etzebeth (Sudáfrica), Tadhg Berne (Irlanda), Pablo Matera (Argentina), Peter Steph Du Toit (Sudáfrica), Caelan Doris (Irlanda), Jamison Gibson-Park (Irlanda), Damian McKenzie (Nueca Zelanda), James Lowe (Irlanda), Damian de Allende (Sudáfrica), Jesse Kriel (Sudáfrica), Cheslin Kolbe (Sudáfrica), Will Jordan (Nueva Zelanda)

: Ox Nche (Sudáfrica), Malcom Marx (Sudáfrica), Tyrel Lomax (Nueva Zelanda), Eben Etzebeth (Sudáfrica), Tadhg Berne (Irlanda), Pablo Matera (Argentina), Peter Steph Du Toit (Sudáfrica), Caelan Doris (Irlanda), Jamison Gibson-Park (Irlanda), Damian McKenzie (Nueca Zelanda), James Lowe (Irlanda), Damian de Allende (Sudáfrica), Jesse Kriel (Sudáfrica), Cheslin Kolbe (Sudáfrica), Will Jordan (Nueva Zelanda) Dream Team de Sevens Masculino de World Rugby del Año: Selvyn Davids (Sudáfrica), Antoine Dupont (Francia), Aaron Grandidier Nkanang (Francia), Terry Kennedy (Irlanda), Nathan Watson (Australia), Ponipate Loganimasi (Fiji), Matías Osadczuk (Argentina)

Selvyn Davids (Sudáfrica), Antoine Dupont (Francia), Aaron Grandidier Nkanang (Francia), Terry Kennedy (Irlanda), Nathan Watson (Australia), Ponipate Loganimasi (Fiji), Matías Osadczuk (Argentina) Dream Team World Rugby Femenino de 15s del Año: Hope Rogers (USA), Georgia Ponsonby (Nueva Zelanda), Maud Muir (Inglaterra), Zoe Aldcroft (Inglaterra), Laetita Royer (Canadá), Aoife Wafer (Irlanda), Sophie de Goede (Canadá), Alex Matthews (Inglaterra), Pauline Bourdon Sansus (Francia), Holly Aitchison (Inglaterra), Kaetlyn Vahaakolo (Nueva Zelanda), Sylvia Brun (Nueva Zelanda), Alex Tessier (Canadá), Abby Dow (Inglaterra), Ellie Kildunne (Inglaterra)

Hope Rogers (USA), Georgia Ponsonby (Nueva Zelanda), Maud Muir (Inglaterra), Zoe Aldcroft (Inglaterra), Laetita Royer (Canadá), Aoife Wafer (Irlanda), Sophie de Goede (Canadá), Alex Matthews (Inglaterra), Pauline Bourdon Sansus (Francia), Holly Aitchison (Inglaterra), Kaetlyn Vahaakolo (Nueva Zelanda), Sylvia Brun (Nueva Zelanda), Alex Tessier (Canadá), Abby Dow (Inglaterra), Ellie Kildunne (Inglaterra) Dream Team de Sevens Femenino de World Rugby del Año: Olivia Epps (Canadá), Michaela Blyde (Nueva Zelanda), Kristi Kirshe (Estados Unidos), Maddison Levi (Australia), Ilona Maher (Estados Unidos), Jorja Miller (Nueva Zelanda), Seraphine Okemba (Francia)

Nicolás Casanova