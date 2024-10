Una sanción que no duele: por qué Pablo Matera sólo se perderá un partido en los Pumas

Escuchar

Tras sufrir su primera expulsión como jugador de los Pumas, este lunes se dio a conocer el fallo contra Pablo Matera: el comité disciplinario de SANZAAR determinó que la infracción cumple los criterios para una tarjeta roja y el excapitán del seleccionado argentino fue sancionado por dos semanas. Se perderá entonces el test contra Italia, el 9 de noviembre, en Udine, y estará disponible para los encuentros ante Irlanda, seis días después, y Francia, el 22 de noviembre, en la última presentación de 2024.

En el minuto 55 del partido contra los Springboks, en Nelspruit, por la última fecha del Rugby Championship, Matera fue castigado por una acción peligrosa: embistió con el hombro contra el cuello de Vincent Koch, cuando se predispuso a limpiar un ruck. El árbitro Ben O’Keeffe le mostró la tarjeta amarilla, pero el TMO determinó la roja, luego de revisar el impacto con distintos ángulos. Fue la primera expulsión que sufrieron los Pumas durante la gestión de Felipe Contepomi, en un torneo en el que no habían sido castigados con tarjetas hasta la última jornada.

La jugada por la que fue expulsado Matera

Matera infringió la regla 9.20, por una carga ilegal en un ruck: " Un jugador no debe embestir un ruck o maul. Embestir incluye cualquier contacto realizado sin asirse a otro jugador en el ruck o maul. Un jugador no debe hacer contacto con un oponente por encima de la línea de los hombros. Un jugador no debe derrumbar intencionalmente un ruck o un maul”. El rango menor por la infracción es de dos semanas y la Unión Argentina de Rugby no apeló. En 2018, jugando para Jaguares, Matera también fue sancionado por juego sucio en un ruck, pero la apelación que hizo entonces la UAR le permitió estar en los cuartos de final del Súper Rugby.

“El comité disciplinario evaluó las acciones, incluido el juego sucio imprudente por parte del jugador que hizo contacto sin atar a otro jugador en el ruck y golpeó la cabeza de un oponente con el hombro a gran velocidad”, expresó Helen Morga, presidenta del ente que dispuso la sanción. “El comité disciplinario ha determinado que las acciones en cuestión cumplen con los criterios para una tarjeta roja según la regla 9.20(a). Estas acciones se consideran juego sucio, según la nueva directiva, lo que justifica una suspensión de dos semanas”, amplió.

Matera sólo se perderá el primer encuentro de la ventana de noviembre contra Italia, en Udine GERONIMO URANGA - AFP

El jugador formado en Alumni sólo se perderá el partido contra Italia de la ventana de noviembre; el otro lo cumplirá en un amistoso de su club, MIE Honda Heat, que se prepara para la temporada de Japón que arrancará en diciembre. El conjunto de Suzuka se medirá el próximo viernes ante Kubota Spears.

Si bien es una sanción que lleva tranquilidad al búnker puma, ya que estará en los dos últimos partidos del año, también deja interrogantes para la composición de la tercera línea para enfrentar a Italia. Marcos Kremer sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda en el partido contra los Springboks en Santiago del Estero y está en duda para llegar a Udine. Juan Martín González dejó la cancha con dolor en el bíceps en el brazo izquierdo este domingo en el cotejo entre Harlequins y Saracens, y mañana se realizará estudios en Londres para conocer la gravedad de la lesión. Los tres son los que más jugaron en la tercera línea de los Pumas en los últimos años, aunque esta temporada irrumpió Joaquín Oviedo y entró en la rotación como octavo.

Matera lleva 170 presencias en los Pumas Prensa UAR / Andrés Velásquez Marín

Por su liderazgo, su experiencia y su voz de mando, Matera sigue siendo una pieza importante en la estructura del seleccionado argentino. Con 107 caps en su cuenta, no podrá igualar el récord de 110 presencias de Agustín Creevy en este 2024. Pero estará disponible para los dos partidos más desafiantes, contra Irlanda y Francia.