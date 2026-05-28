Los Pumas 7s inician el torneo de Valladolid, pero empiezan a construir el 2027

Los Pumas 7s transitan entre la oportunidad del presente y la necesidad de construir el futuro. La chance concreta de pelear por el título de la temporada 2026 y la ampliación del plantel de cara al 2027, el año que otorgará plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En ese contexto, la selección de seven afrontará el torneo de Valladolid, el anteúltimo de la temporada. El viernes a las 6.06 debutará ante Alemania.

La ciudad de Pucela hará su estreno en el circuito mundial. El Estadio José Zorrilla, la casa de Real Valladolid en la liga española, albergará un evento que buscará captar a los fanáticos de un país en pleno auge en el rugby. Con una buena generación y un plantel consolidado hace años, la selección local compitió en el SVNS 1 y procura mantener la categoría. España compite con Sudamérica para organizar el Mundial de Rugby de 2035, por lo que el evento será seguido de cerca por las autoridades de World Rugby.

Luego de culminar sextos en la serie regular, los Pumas 7s iniciaron el SVNS Championship con un valioso segundo puesto en Hong Kong. Lo que antes era una gran final, ahora se divide en tres etapas y el que más puntos acumule se coronará campeón de la temporada. Valladolid y Bordeaux, la próxima semana, significarán el cierre de un año marcado por la renovación y la reestructuración de gran parte del plantel argentino. Abrupto, por la decisión de varios referentes de dejar la selección, pero a tiempo de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Estamos muy contentos mirando como empezamos el año y como terminamos en Hong Kong: de últimos a segundos. En las acciones de juego fuimos mejorando y eso es lo más importante. Nos quedan las últimas dos etapas del año para seguir creciendo”, valoró Santiago Gómez Cora.

"En las acciones de juego fuimos mejorando", dice Santiago Gómez Cora, head coach de los Pumas 7s Zach Franzen

Los cuatro últimos del SVNS Championship jugarán el SVNS 2 en el 2027. La final alcanzada en Asia le da margen a los Pumas 7s para no preocuparse por la tabla de abajo y enfocarse en continuar por la línea ascendente. “Tenemos la tranquilidad de haber sumado buenos puntos pensando en no perder la categoría. Pensar solamente en construir, sino tenés el cuco de perder la categoría… El segundo puesto confirma el sistema y nos asegura poder seguir construyendo. Esta temporada no hay clasificación olímpica. En ese sentido estamos muy tranquilos, por eso llevamos chicos a debutar, para seguir dándole herramientas, seguir sumando y ampliando la base”, aseguró el entrenador.

Mateo Fossati y Timoteo Silva son los que harán su estreno en el circuito mundial en una temporada en la que ya emergieron seis jugadores nuevos. Las lesiones de Joaquín Pellandini y Santiago Mare, dos de los líderes del plantel, les abrió la puerta a los jugadores que compartieron el plantel de los Pumitas en el 2024. Recuperado físicamente, Lautaro Bazán Vélez reemplazará a Eliseo Morales como una de las opciones de medio scrum, que hoy tiene a Pedro De Haro como la primera opción.

El sorteo le da la posibilidad a los Pumas 7s de construir en la fase de grupos para explotar su mejor versión en las instancias decisivas. A las 6.06 del viernes debutarán ante Alemania, uno de los equipos más débiles del SVNS Championship, aunque no están acostumbrados a enfrentarse: la última vez fue en 2023, en Toulouse; el historial lo lidera Argentina 5-0. A las 10.35 del viernes se medirán ante Uruguay, otros de los rivales que está un escalón por debajo, mientras que el sábado a las 7.39 cerrarán la fase de grupos ante la irregular Nueva Zelanda. El primero y el segundo de cada grupo y los dos mejores terceros se clasificarán a los cuartos de final, que se disputarán el mismo sábado.

Este modo reconstrucción no le impide a los Pumas 7s ilusionarse con pelear por el título. El único que está varios pasos por delante es Sudáfrica, que en esta gira recuperará a Ricardo Duarttee y Dewald Human, dos figuras que le darán un salto de calidad al plantel. No obstante, el circuito mundial es cambiante y da lugar a sorpresas. Si se mantiene en la línea ascendente, Argentina podría llegar con chances concretas a Bordeaux.

Las Yaguaretés buscarán la permanencia

La foto protocolar de las capitanas, en Valladolid Alex Ho

La selección femenina de seven también estará en Valladolid, con un objetivo claro: absorber los aprendizajes que les dejó la etapa de Hong Kong y lograr un lugar en los cuartos de final. A las 6.50 del viernes debutarán ante Nueva Zelanda, el mejor equipo del mundo en la rama femenina. Se espera una diferencia amplia ante la gran potencia del circuito, aunque será importante no quedar tan lejos en el marcador: bajo este formato clasifican los dos mejores terceros.

En el segundo turno del viernes las Yaguaretés se enfrentarán a Japón a partir de las 11.02 y el sábado cerrarán la fase de grupos a las 5.44, ante Brasil.

Las conducidas por Nahuel García finalizaron en el puesto 11 en Hong Kong y necesitan dos buenas producciones en Europa para culminar en el Top 8 y mantenerse en la elite en el 2027.