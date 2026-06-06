Los Pumas 7s quedaron fuera de la lucha por el título en el Seven de Burdeos y dejaron escapar la chance de ser los mejores de la temporada

Una victoria los habría dejado a las puertas del título. La derrota, en cambio, marcó el final de la campaña 2025/26 de los Pumas 7s. La derrota 24-21 ante Nueva Zelanda en el último partido de la Zona C los dejó afuera de los cuartos de final del Seven de Burdeos, tercera y última etapa del SVNS World Championship, instancia que define el campeón de la temporada.

Una acción crucial: tras el try de Arrieta a un minuto del final, la Argentina recuperó la salida en lo alto pero Luciano González no pudo capturar la pelota suelta, cometió knock-on y el sueño se esfumó Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

Los Pumas 7s necesitaban ganar no sólo para pasar a cuartos de final, sino para quedar a un paso de conquistar el título por primera vez en la historia. En el partido previo, Fiji venció a Sudáfrica 15-12 en un partido dramático y los relegaron a la tercera posición de su zona, con 5 puntos. Si los argentinos conseguían el triunfo no sólo lograrían la clasificación sino que también eliminarían a los sudafricanos al relegarlos como peores terceros (los dos primeros de cada una de las tres zonas y los dos mejores terceros acceden a la siguiente instancia).

Finalmente, la caída ante Nueva Zelanda, sumada a la que le propinó Francia el viernes, condenó al equipo argentino (tercero con 4 puntos) a pelear por el 9º puesto como mejor desenlace posible.

Los Blitzboke llegaron a la etapa decisiva como líderes, con cuatro puntos de ventaja sobre la Argentina, que venía de ganar las medallas de plata y bronce en Hong Kong y Valladolid, respectivamente. Para conseguir el título necesitaba terminar al menos tres posiciones por encima de Sudáfrica y no más de tres por debajo de Australia. Es decir, un triunfo y una buena ubicación final los habría llevado a lo más alto por primera vez en la historia.

Ante los hombres de negro, el equipo que conduce Santiago Gómez Cora lejos estuvo de tener una actuación sólida a la altura de lo que venía aconteciendo en este fragmento final de la temporada, en el que se erigió como uno de los princpiales protagonistas de la competencia. Sin embargo, falló en las salidas, no estuvo firme con el tackle y sufrió varias pérdidas en el punto de contacto.

Así y todo, a 4 minutos del final tuvo una inmejorable oportunidad. Perdía 19-7 pero una tremenda corrida de Marcos Moneta, que ya había marcado la primera conquista en otra gran acción individual, forzó un try-penal y amarilla. Quedaba a tiro de try y con un jugador adicional. Sin embargo, en desventaja numérica Nueva Zelanda llegó otra vez al in-goal y puso al partido fuera de alcance. El try de Martiniano Arrieta a un minuto del final encendió una luz de esperanza, pero Lucho González no pudo quedarse con la salida que había pescado en lo alto Arrieta y la ilusión se esfumó.

Incrédulos y desconsolados, los jugadores argentinos se desmoronaron en el suelo del Stade Atlantique. La acción continúa este sábado: a las 14.28 se medirán con Uruguay en la semifinal por el 9º puesto. El domingo volverán a jugar para determinar la ubicación final. Pero la eliminación marcó el final de la ilusión.

En los dos años previos, la Argentina había sido el mejor equipo de la temporada regular, pero el campeón se definió en un torneo único, donde no pudieron revalidar lo hecho a lo largo de toda la campaña. En la definición en Madrid en 2024 cayeron en la final ante Francia, mientras que en la instancia final en Los Ángeles en 2025 se quedaron en cuartos de final tras caer ante España.

Esta vez la definición se extendió a tres certámenes en lugar de uno: Hong Kong, Valladolid y Burdeos. Un profundo recambio en el plantel obligó a tomar las primeras seis etapas como una forma de consolidar el equipo, que terminó sexto la instancia regular. Pero había explotado en las primeras dos etapas del SVNS World Championship y llegó a la definición con la esperanza intacta. Esta se encendió con la derrota de Sudáfrica. La caída ante Nueva Zelanda resultó un baldazo de agua fría que extinguió esa ilusión.