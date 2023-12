escuchar

Los Pumas 7s dieron un paso gigante ante los mejores del mundo en el torneo de Dubái, en el fin de semana que abre la nueva temporada del renovado SVNS, el circuito de seven que reúne a los mejores seleccionados del mundo. Los conducidos por Santiago Gómez Cora, subcampeones en la temporada 2022/23, vencieron a Nueva Zelanda por 21-19, en una actuación que refrenda su gran momento y su condición de N° 2 del mundo. Después del gran golpe ante los All Blacks, el título se dirimirá desde las 12.53 de nuestro país ante Sudáfrica, que venció en la otra semifinal a Fiji. El partido será televisado por Star+.

El equipo argentino buscará su séptima conquista en la serie mundial luego de obtener dos veces el Seven de Estados Unidos (2004, 2009), dos el de Canadá (2022, 2023), una el de Nueva Zelanda (2023) y una el organizado en Londres (2023).

Argentina se puso en ventaja gracias a un try de Matías Osadczuk a los 4 minutos, después de una habilitación de Schultz, pero enseguida respondieron los All Blacks con los tries de Che Clark y Leroy Carter. Así, el dueño del partido cambió en esa primera etapa, con la ventaja de 14-7 a favor de los oceánicos. Encima, en el segundo tiempo llegaría otro impacto por intermedio de Akuila Rokolisoa.

¡FINALISTAAAAS! 🤩 Victoria ante Nueva Zelanda y por primera vez a la final en @dubai7s 👏🏼



🏉 Matías Osadczuk, Agustín Fraga y Gastón Revol.

🎯 Santiago Mare y Tobías Wade (2).



🔜 FINAL

⏰ 12:53 h

🆚 Sudáfrica 🇿🇦

📺 Star+#SeVenComoNunca | #Dubai7s pic.twitter.com/9GTffEfFTm — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) December 3, 2023

Parecía un asunto resuelto para los N° 1, pero el Seven suele tener muchos giros. Todavía quedaría una luz de esperanza para Argentina, gracias a la escapada por la izquierda de Agustín Fraga, que saltó desde el banco. Y enseguida, en una formidable reacción del equipo, Gastón Revol encaminó el triunfo con un nuevo try y la posterior conversión de Tobías Wade.

En 100 partidos ante los All Blacks, solo se trata del 14° triunfo en la historia para los Pumas 7s, que en el último enfrentamiento ante los oceánicos habían caído por 19-24 por la final del Seven de Toulouse 2022/2023.

En los cuartos de final, Los Pumas 7´s habían vencido a Samoa por 21-14 y se metieron entre los mejores cuatro gracias los tries de Marcos Moneta (2) y Germán Schulz y las conversiones de Santiago Mare (2) y Joaquín Pellandini. En esta marcha invicta, El sábado, los dirigidos por Santiago Gómez Cora habían superado en la fase de grupos a Irlanda por 17-7, a España por 26-12 y a Australia por 31-14.

Argentina formó ante Nueva Zelanda con Germán Schultz, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Matías Osadczuk, Santiago Alvarez, Santiago Mare y Luciano González. Ingregaron Tobías Wade, Gastón Revol y Agustín Ffaga.

