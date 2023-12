escuchar

Cada vez más alto. El límite se lo ponen ellos mismos: Los Pumas 7′s vencieron a Australia por 45 a 12 y ganaron el Seven de Ciudad del Cabo, la última fecha del año en el circuito. Es el séptimo título para Argentina y el primero en tierra sudafricana, después de las medallas doradas en Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023 y Londres 2023.

Con la victoria consumada, los Pumas estallaron de alegría y liberaron el sentimiento hacia Gastón Revol, el veterano jugador de 37 años y con 100 participaciones en el circuito Seven. Lo levantaron por el aire y le cantaron: “Abuelo, la la la la la // Abuelo, la la la la la”, en alusión al cántico que se hizo popular durante el Mundial de Qatar 2022, dedicado a una abuela de barrio.

¡¡𝗖𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗲𝘀!! 🇦🇷



Los Pumas 7´s vencieron en la final a Australia por 45-12 y se colgaron su séptima medalla de oro en la historia (44 en total)



🏉 Germán Schulz, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk (2), Tomás Elizalde, Santiago Álvarez

🎯 Pellandini (4), Mare pic.twitter.com/GRwudPSlJ7 — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) December 10, 2023

Se trata del séptimo título en la historia para los Pumas 7s, el quinto desde la conquista en Vancouver 2022, donde comenzó a dar resultados el largo proceso iniciado hace 10 años por el entrenador Santiago Gómez Cora. Es la primera vez que llegan a los más alto en Sudáfrica, donde habían disputado tres finales (una en George y dos en Ciudad del Cabo), todas con derrota.

El partido definitorio comenzó de la misma forma que la semifinal: con Marcos Moneta salvando un try a centímetros del in-goal propio a pura velocidad y con los Pumas 7s apoyando un try de contraataque para marcar la tónica del partido. Con un jugador de más por la amonestación a Malouf, los Pumas marcaron dos tries más a partir de la recuperación de la salida propia, un parcial de 21-0 que, todavía con mucho por jugar, significó un golpe de knock-out.

El golpe de gracia, en la última jugada del primer tiempo, fue una verdadera obra de arte: la pelota fue al piso y Matías Osadczuk lo resolvió pasando la pelota con el pie; Luciano González desbordó a pura potencia, aguantó dos marcas y asistió con un off-load por la espalda al propio Osadczuk, que se fue solo al try. Tute terminó siendo elegido el mejor jugador de la final.

Santiago Gómez Cora, la charla del coach con los Pumas 7's Zach Franzen - Zach Franzen Photography

En el segundo tiempo, pese a dos tries seguidos de Australia de contraataque que acortaron la distancia, los Pumas 7s nunca sacaron el pie del acelerador y terminaron dibujando una goleada contundente, impropia de una final.

El sábado, en la etapa de grupos, los dirigidos por Santiago Gómez Cora habían exhibido una marcha con dos victorias y una caída, con los triunfos por 31-12 ante España y por 21-7 frente a Francia, en tanto que cayeron por 19-12 con Fiji. Este domingo, vapulearon a Canadá por 33-0 y en semifinales derrotaron a Irlanda por 26-19. Cabe recordar que Argentina había perdido la final ante Sudáfrica en la primera fecha del circuito Seven, que se disputó en Dubai hace una semana.

Disputadas dos etapas, los argentinos ratificaron todo lo bueno que habían hecho la temporada anterior, donde ganaron tres certámenes y por primera vez finalizaron segundos en el Circuito Mundial. La plata en Dubai y el oro en Ciudad del Cabo, pero sobre todo el excelso rendimiento en los dos certámenes, los pone en lo alto. Ahora se vienen tres semanas de descanso y afinar detalles antes del próximo certamen, a disputarse del 26 al 28 de enero en Perth, Australia.

Los jugadores terminaron festejando en una pileta instalada -que luego terminó destartalándose y perdiendo agua- en pleno estadio de Cape Town Stadium, el mismo que fue sede del Mundial FIFA 2010. Hay mucho para festejar, mucho más para ilusionarse, también pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024.

