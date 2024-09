Los Pumas, con tres cambios tácticos, un posible debut y el desafío de recibir a los campeones del mundo

Escuchar

SANTIAGO DEL ESTERO.- A dos días del trascendental test ante Sudáfrica, los Pumas tienen el equipo confirmado para el último encuentro como local en este 2024 . Fiel a su estilo, Felipe Contepomi no tocará la estructura, mantendrá la base, aunque con algunos ajustes estratégicos entre los forwards para enfrentar al pack más fuerte del planeta. El duelo del sábado próximo, que arrancará a partir las 18.10, en el estadio Madre de Ciudades, se presenta como una oportunidad histórica: los Pumas buscarán tres victorias en una misma edición del Rugby Championship por primera vez en su historia y al mismo tiempo llegar con chances concretas de pelear por el título en la última fecha, cuando viajen a Nelspruit .

“Todo empieza y termina con los forwards. Sabemos lo que hace Sudáfrica y lo hace muy bien. La clave va a ser imponer nuestro juego por sobre el de ellos. Si imponen su forma de jugar ya lo vimos: son bicampeones del mundo y lo hacen de una manera espectacular” , admitió Felipe Contepomi en la conferencia de prensa sobre el desafío de medirse ante los vigentes bicampeones del mundo.

En una provincia que espera una temperatura de 35° para el horario del kick-off, el staff presentará tres modificaciones en el equipo titular con respecto a la goleada ante los Wallabies hace dos semanas. Todas en el pack: Franco Molina y Pedro Rubiolo arrancarán en la segunda línea en lugar de Guido Petti y Tomás Lavanini. Además, Joaquín Oviedo, de gran impacto en la última presentación en Santa Fe, reemplazará a Juan Martín González, que estará en el banco de los suplentes .

Franco Molina, confirmado como segunda línea titular Prensa UAR / Andrés Velásquez Marín

La segunda línea es el puesto en el que más rotó Felipe Contepomi, en la búsqueda de nuevas alternativas a los experimentados Guido Petti, Tomás Lavanini y Matías Alemanno, los tres protagonistas en ese puesto en la última década. Molina-Rubiolo es la única pareja que repitió más de un partido en este nuevo ciclo; ante los Springboks será el cuarto encuentro juntos desde el arranque en el octavo test en este nuevo ciclo . “Son las combinaciones que creemos que son los mejores 23 que nos pueden representar este fin de semana. Todos compitieron muy bien en la semana y eso hace difícil la elección”, justificó el head coach.

En el banco de los reservas la principal novedad subyace en el relevo del pilar derecho. Luego de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Eduardo Bello, Pedro Delgado integrará por primera vez el plantel de 23 y haría su debut absoluto con la camiseta de los Pumas. Será una tarde especial para el primera línea de 27 años, en su provincia, Santiago del Estero, ante el pack más fuerte del planeta . Formado en Old Lions, sería el primer Puma en la historia del club, tras una temporada en la que se consagró campeón del Súper Rugby Américas con Dogos XV. El scrum es su mayor fortaleza y a nivel internacional no hay ninguno más desafiante que el de los Springboks.

El banco de suplentes, que esta vez estará compuesto por cinco forwards y tres backs, tendrá el retorno del experimentado Matías Moroni, tras ausentarse en la serie contra los Wallabies por un desgarro. También volverá Ignacio Calles, para potenciar el scrum como jugador de impacto.

Pedro Delgado, pilar de los Pumas

En el compromiso ante los campeones del mundo, que presentarán diez modificaciones en su nómina inicial , Contepomi le dio otro respaldo a Tomás Albornoz como apertura. Después de su gran producción en su primer partido con la 10 ante una potencia, volverá a ser uno de los conductores en una línea de backs que repetirá los mismos nombres. Por ahora no hay lugar para el tándem Tomás Albornoz-Santiago Carreras como titulares, aunque suelen finalizar juntos los partidos. “ No había analizado que terminen así, no es algo que planificamos específicamente. Los dos son grandes jugadores que, cuando queres desplegar un juego en movimiento, con dos jugadores que juegan bien al rugby, nos beneficia, más allá de la posición que le toque a uno o a otro. Los dos lo hacen en las dos posiciones en sus clubes, están acostumbrados ”, explicó el entrenador. El cordobés cumplirá 50 partidos internacionales cuando ingrese desde el banco.

En frente estarán los poderosos Springboks que, si bien harán descansar a muchas de sus figuras, presentarán un equipo fuerte y pesado, que buscará asegurarse el título del Rugby Championship después de cinco años. Los Pumas son los únicos que pueden arrebatarle el título en las dos últimas fechas . El primer paso será en Santiago del Estero.

Tomás Albornoz seguirá como apertura titular Prensa UAR

La formación de los Pumas

Argentina: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Matías Moroni, Santiago Carreras, Gonzalo García, Juan Martín González, Guido Petti, Pedro Delgado, Ignacio Calles e Ignacio Ruiz.