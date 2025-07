Los British and Irish Lions vencieron a Australia en la última pelota del partido y siguen invictos en la gira

A la película del segundo test no le faltó ningún ingrediente. Fue atractiva durante los 80 minutos, pasó por todos los estados de ánimos y tuvo un desenlace dramático; en la última pelota del encuentro, a instancias del TMO, el irlandés Hugo Keenan le dio el triunfo por 29-26 a los British and Irish Lions, que vuelven a ganar una serie luego de 12 años, precisamente ante el mismo rival. El próximo sábado, en Sídney, buscarán finalizar invictos.

El Melbourne Cricket Ground fue el escenario de una batalla que tuvo de todo, abarrotado por 90.307 hinchas, récord de asistencia en un enfrentamiento entre los dos rivales. Urgidos de una reacción, los Wallabies mostraron su mejor cara de los últimos años durante los primeros 40 minutos: un equipo directo y frontal, que ganó la batalla en el contacto con los ingresos al equipo titular de Rob Valetini y Will Skelton. Dos jugadores que le dieron un cambio sustancial al local, que logró meterse en la defensa y ganó inercia en ataque.

Ellis Genge carga ante la defensa de los australianos Asanka Brendon Ratnayake - AP

Si bien dominó casi todo el primer tiempo, los tries llegaron en el segundo tramo del primer round: el experimentado James Slipper definió una gran secuencia de los delanteros; luego Jake Gordon encontró un hueco en la defensa, tras 15 fases de sometimiento de los forwards y a la salida se produjo el mejor try de la gira. Max Jorgensen generó un mini-quiebre, obligó a la defensa a retroceder y a reagruparse a marcar a una célula de cuatro hombres, que jugó por la espalda y encontró espacios por afuera. Joseph-Aukuso Suaalii enderezó la carrera, quebró y asistió a Tom Wright para el 23-5 parcial a los 30´, una diferencia inesperada por como llegaban los dos equipos.

Pero los Lions hicieron pesar su jerarquía y también expusieron algunas fallas de los Wallabies, que pecaron de su pasividad defensiva durante toda la noche y fallaron en momentos claves para aguantar la diferencia. A la jugada siguiente del try de Wright lo prosiguió un error en la recepción de Tom Lynagh, que desembocó en la conquista de Tom Curry, otra vez decisivo en un test match. El férreo tercera línea ensució una pelota en una acción de tackle para generar un penal a favor en el tramo final del primer tiempo y jugar en el campo rival. Allí llegó otro try a través de Huw Jones. Momentos claves para achicar la distancia e irse al descanso abajo 17-23, sabiendo que la diferencia de los jugadores de reservas le podía dar un plus.

Hugo Keenan se encamina al try de los Lions pese al tackle de Len Ikitau WILLIAM WEST - AFP

Y así fue. Valetini y Skelton llegaron con lo justo físicamente al segundo test y se quedaron sin nafta. El primero salió fue reemplazado en entretiempo y el segundo, a los 7´. Los Wallabies lo sintieron, más allá del buen ingreso de Langi Gleeson. Los British and Irish Lions pudieron torcer esa batalla de los forwards, con los impactos de Ellis Genge y James Ryan, determinantes desde el banco y también de Will Stuart. Maro Itoje fue el jefe cuando los Wallabies se quedaron sin sus dos figuras. Los tries llegaron por inercia; como carrilero, Tadgh Beirne definió pegado a la bandera, tras 14 fases y una excelente asistencia de James Lowe.

Para la conquista del triunfo el visitante tuvo que nutrirse de paciencia y esperar hasta la última pelota del partido. El héroe fue Hugo Keenan, que hace exactamente un año estaba disputando los Juegos Olímpicos de París con el seven de Irlanda y ahora el destino lo puso en Melbourne a definir una serie de los British and Irish Lions. Sus cualidades para ganar duelos lo llevaron a regresar esporádicamente al seven en el 2024. Con esa característica eludió el tackle de Len Ikitau para la victoria final, que tuvo la dosis de drama que necesitaba el desenlace. El TMO intervino por un juego sucio en un ruck, pero el árbitro italiano Andrea Piardi interpretó, correctamente, que el ruck que limpió Jac Morgan sobre Carlos Tizzano fue apropiado. “Es un poco surrealista, estoy absolutamente encantado”, expresó eufórico Keenan.

El capitán de los British and Irish Lions, Maro Itoje, festeja con los fanáticos WILLIAM WEST - AFP

Los 18 puntos de desventaja fue la mayor remontada en la historia de los British and Irish Lions en un test match, luego de los 10 que levantaron en 1938 ante los Springboks. Todo un hito para este combinado que se junta cada cuatro años y hoy volvió a adueñarse de una serie tras el empate ante los All Blacks en el 2017 y la derrota ante los Springboks en el 2021.

Los Wallabies dieron la cara, elevaron su nivel y dejaron buenas señales en la construcción de un equipo joven. El Rugby Union viene perdiendo adeptos contra el Rugby League y el Fútbol Australiano, deportes más populares en el país, pero el ambiente que se vivió en los dos tests, puede considerarse signos positivos. Con la serie asegurada, los Lions van por una nueva meta: terminar una gira invictos, algo que no logran desde 1974, en Sudáfrica. Tienen todos los argumentos para lograrlo.

La síntesis

Australia: Tom Wright; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y Harry Potter; Tom Lynagh y Jake Gordon; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Will Skelton y Nick Frost; Allan Alaalatoa, Matt Faessler y James Slipper. Entrenador: Joe Schmidt

Cambios: PT: 19´ Tate McDermott por Potter. ST: 0´ Angus Bell por Slipper, Tom Robertson por Alaalatoa y Langi Gleeson por Valetini, 7´ Jeremy Williams por Skelton, 16´ Billy Pollard por Porecki, 21´ Carlo Tizzano por McReight

Suplente: Ben Donaldson.

British and Irish Lions: Hugo Keenan; Tommy Freeman, Huw Jones, Bundee Aki y James Lowe; Finn Russell y Jamison Gibson-Park; Tom Curry, Jack Conan y Tadhg Beirne; Ollie Chessum y Maro Itoje (capitán); Tadhg Furlong, Dan Sheehan y Andrew Porter. Entrenador: Andy Farrell.

Cambios: ST: 14´ Ellis Genge por Porter, James Ryan por Chessum y Jac Morgan por Curry, 21´ Owen Farrell por Jones y Blair Kinghorn por Lowe, 24´ Ronan Kelleher por Sheehan y Will Stuart por Furlong.

Suplente: Alex Mitchell.

Primer tiempo: 4 minutos penal de Lynagh (A), 10´ penal de Lynagh (A), 16´ try de Sheehan (BIL), 23´ try de Slipper (A), 28´ gol de Lynagh por try de Gordon (A), 30´ try de Wright (A), 34´ try de Curry (BIL), 37´gol de Russell por try de Jones (BIL). Resultado parcial: Australia 23-17 British and Irish Lions.

Incidencia: 23´amarilla a Freeman (BIL)

Segundo tiempo: 13´ penal de Lynagh (A), 19´ gol de Russell por try de Beirne (BIL), 80´ try de Keenan (BIL). Resultado parcial: Australia 3-12 British and Irish Lions.

Árbitro: Andrea Piardi (Italia)

Estadio: Melbourne Cricket Ground.