Los Pumas - Sudáfrica, por el Rugby Championship: ¿hay chances reales?, ¿sería el logro más importante de la historia?

Los Pumas están ante una oportunidad histórica: ganar por primera vez el Rugby Championship, torneo anual que reúne a las cuatro potencias del hemisferio Sur: que son Sudáfrica, bicampeón vigente del mundo (consagrado en Francia a fines de octubre pasado), Nueva Zelanda, Australia y Argentina. Si el seleccionado albiceleste, con el yaguareté en el pecho, derrotare este sábado a los Springboks en Nelspruit con bonus ofensivo (tres o más tries que el adversario) y por más de siete puntos, alzará la copa que hasta no hace mucho apenas soñaba tener en sus manos algún lejano día.

El sinuoso y fangoso camino recorrido, con avances y retrocesos, consolidó un espíritu. Se forjó una mística a fuerza de algunas frustraciones y varias alegrías, como derrotar por primera vez a los All Blacks e ir, de a poco, hilvanando cada vez más éxitos, en tierras propia y ajena. En esta versión del Championship, de la mano del buen juego y la flamante conducción de Felipe Contepomi, los Pumas se dieron el gusto de imponerse a los tres grandes, y en caso de cosechar una victoria más –difícil, es cierto, pero no imposible, porque parece que nada es imposible para los gladiadores argentinos–, con bonus propio y sin ajeno, colocarán un nuevo mojón en la historia, y justamente sobre el suelo donde nació la leyenda, hace casi 60 años.

Para los Pumas, nada es imposible; quedó expuesto en sus tres grandes victorias conseguidas en este Rugby Championship. Cesar Heredia - Prensa UAR

Varios ex integrantes de los Pumas dieron para LA NACION sus opiniones acerca de las reales posibilidades de vencer a Sudáfrica y coronarse. ¿Qué habría que hacer? De darse el triunfo y el título de campeón, sería este el principal logro de la historia del rugby argentino?

Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby, está al frente de la delegación en territorio sudafricano. “Las posibilidades concretas siempre están. Es un juego en el que hay 15 de un lado y 15 del otro. Si bien los aspectos físicos de ambos equipos no son similares, porque Sudáfrica tiene mucha más potencia en los forwards, la vez pasada se demostró que equiparando eso se acortan mucho las diferencias. Y yo creo que siempre tenemos posibilidades concretas de ganar, si hacemos bien las cosas. En este juego el que menos se equivoca y hace bien las cosas es aquél al que mejor le va. Para ganar hay que mantener fría la cabeza: no cometer errores, forzar a que los sudafricanos sí los cometan y conservar la calma, que es lo más difícil en un deporte tan sanguíneo y tan pasional”, analizó el ex jugador de CASI.

Gabriel Travaglini, el presidente de la UAR, encabeza la delegación nacional en Sudáfrica y es moderadamente optimista: "Creo que siempre tenemos posibilidades concretas de ganar". Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Una eventual conquista del Championship sería comparada con el bronce mundialista de Francia 2007. “Creo que un tercer puesto en un mundial fue un logro importante, considerando que Argentina nunca había pasado tantas fases en anteriores mundiales. Ganar el Championship sí sería alcanzar un escalón muy alto, muy sólido y muy fuerte en la construcción que está haciendo el rugby argentino. Creo que deberíamos mirarlo desde ese punto de vista. Sería parte de una base que va solidificándose y va dándonos respaldo para seguir esta construcción”, opinó Travaglini.

Santiago Fernández, referente de Hindú con pasado en el seleccionado nacional y también hijo de un ex Puma, José Javier “Tito” Fernández, evaluó: “¿Por qué no vamos a tener posibilidades concretas de ganar? Será un partido más duro que el que jugaron en Santiago del Estero. Creo que los Pumas están construyendo algo muy bueno, ampliando la base de jugadores y tratando de mejorar el juego partido a partido. Me parece que éste es un desafío increíble para el plantel. Según mi criterio, para ganar hay que dominar las formaciones fijas o que no las dominen los sudafricanos, y ganar el contacto. Todos sabemos que cuando Sudáfrica domina en esos aspectos se hace muy complicado pararlo”.

Santiago Fernández, de Hindú, tuvo su tiempo de Puma y es hijo de una estrella del equipo nacional; "¿por qué no vamos a tener posibilidades concretas?", plantea. Rodrigo Nespolo - LA NACION

“¿Cuál sería el logro más importante de la historia? Pienso que es hacer futurología. Yo creo que es muy lindo ver a los Pumas, a estos chicos, jugar de igual a igual en un torneo que hace algunos años nos parecía muy difícil. Ojalá los Pumas ganen. Y desde luego, haberles ganado a los otros tres equipos es un logro espectacular”, añadió el back.

Alejandro “Chirola” Scolni, extraordinario fullback y wing de los años ochentas e inicios de los noventas, brindó un punto de vista distinto, no optimista. “En un partido de rugby puede pasar cualquier cosa, porque también juegan un papel importante los infortunios, las lesiones, las expulsiones. Pero en un principio diría que es prácticamente imposible que ganen los Pumas. Ganarle a Sudáfrica, viniendo de haberle ganado, con la copa en juego y en Sudáfrica, es muy difícil. Diría que no, que no van a ganar. Yo apuesto a Sudáfrica. Que los Pumas llegasen a ganar sería una hazaña de las mejores de la historia. No sé si la mejor. Pero lograr el campeonato habiéndoles ganado dos veces a Sudáfrica y una vez a Australia y a Nueva Zelandia, sí, sería único, increíble, histórico, del nivel del bronce en el Mundial de 2007. Lamentablemente, va a ser muy difícil, muy difícil ganarle. Sudáfrica llega con toda la bronca, con todos los titulares y jugándose el campeonato”, estimó.

Alejandro "Chirola" Scolni quedó muy identificado con la camiseta celeste y blanca y el yaguareté cerca del corazón, pero eso no quita que presente un panorama pesimista: "es prácticamente imposible que ganen los Pumas". Rodrigo Nespolo - La Nación

Alfredo “Bambi” Soares Gache, icónico medio-scrum de los Pumas y de SIC, piensa que sí, que se puede vencer al bicampeón mundial vigente. “Claro que se puede. Y de concretarse un triunfo de los Pumas ante Springboks que permita obtener el Rugby Championship, sería el logro más importante de la historia. Para ello el equipo deberá jugar con el corazón Puma: tackle y tackle. Y no cometer infracciones”.

Tomás Cubelli, hasta hace poco medio-scrum de los Pumas y que no pierde la esperanza de volver, expuso su convencimiento de que realmente puede ganar el conjunto nacional. “Obvio que sí. Sabiendo, además, que se le ganó el fin de semana anterior. Y si bien es un desafío imponerse ahora en Sudáfrica, para mí sí hay una oportunidad concreta de ganar. Los Pumas deberían jugar como vienen haciéndolo. Por supuesto que el marco va a ser distinto, porque esta vez será en Sudáfrica, con alguno que otro rival que descansó. Pero hay que jugar con la misma intensidad y con convicción. Supongo que en la semana los jugadores y el staff trabajaron hacia dentro las cuestiones más finas”, manifestó el 9.

Tomas Cubelli volvió hace poco a Belgrano, su club y no pierde la esperanza de regresar al seleccionado; "ganar el Rugby Championship sería el mejor resultado de la historia para los Pumas", sotiene convencido. Hernan Zenteno - LA NACION

Que agregó: “Ganar el Rugby Championship sería el mejor resultado de la historia para los Pumas y nos pondría muy felices a todos. Después, no vale la pena ponerse a pensar si es el hecho más importante o no, porque entra a jugar una cuestión subjetiva. Habría que evaluar momento y contexto de cada hito en la historia del seleccionado. Me parece que lo importante es seguir subiendo la vara. Cada generación hizo lo suyo. La mía heredó de la anterior un lugar entre los mejores del mundo y jugar el Rugby Championship. El desafío nuestro pasó a ser el de ganarles a todos, y la generación de hoy intenta dar otro paso adelante: ganar el Championship y que sea más habitual ganar que perder. Ojalá se dé. Sería muy lindo para todos y muy bueno para seguir creciendo”.

"Soy de los que creen que no hay imposibles", se entusiasma Fernando "Pope" Morel, muy creyente en el espíritu de los Pumas. Alejandro Guyot

También Fernando “Pope” Morel, otro hombre fuerte de la historia, dejó su testimonio. “Yo soy de los que creen que siempre se puede ganar. Depende de muchos factores: del ambiente, de cómo se entrenaron en la semana... Soy de los que creen que no hay imposibles. Y además, los sudafricanos tienen ahora la presión de ganarle a Argentina. De hecho, nosotros les ganamos a los All Blacks. Nadie lo creía y llegó ese día. Eso fue lo más grande en ese momento”, sostuvo el ex primera línea de CASI.

De una camada más reciente en el seleccionado, Agustín “Canario” Gosio considera que hay posibilidades concretas. “Habrá que hacer un partido similar al que se hizo acá. Por supuesto que Sudáfrica va a tratar de llevar el partido por otro lado, pero los Pumas mostraron que tienen herramientas para vencerlo. Será vital la obtención en las formaciones fijas. En el scrum y en el line ellos procurarán penales, y opciones con el maul. Y será muy importante el juego con el pie; ellos se hacen muy fuertes en eso. Si Argentina logra tener la pelota, tiene herramientas como para lastimar. Y si llega a derrotar en su casa al equipo que actualmente es el mejor del mundo y ganan el torneo, habiendo superado a los otros dos, claro que sería el logro más importante”, concluyó el referente de Newman.

Llegó la hora de la verdad. Hablaron algunos Pumas que están fuera de la cancha. Es el momento de que hablen los de dentro. A viva voz, como siempre.