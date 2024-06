Los Pumas tienen acción en el horizonte y Felipe Contepomi prepara una lista con regresos, ausencias y novedades

Escuchar

Finalizado el partido ante Inglaterra por la medalla de bronce en el Stade de France, ningún integrante de los Pumas anunció su retiro de la selección. Los mundiales suelen detonar cambios de ciclos. Terminan unos, empiezan otros. Al contrario de lo que ocurrió en otras oportunidades o con la mayoría de las naciones top, ningún argentino hizo explícita su intención de dar un paso al costado. La primera convocatoria de Felipe Contepomi al frente de la celeste y blanca, no obstante, ofrecerá algunos indicios. No debe tomarse como algo concluyente con otros compromisos más trascendentes por adelante, pero con la mira puesta en Australia 2027 es momento de empezar a foguear caras nuevas. Se espera una lista con novedades entre ausencias y regresos, para los tres partidos de la ventana de julio, a saber: contra Francia (el 6 de julio en Mendoza y el 13 en Vélez) y ante Uruguay (el 20 de ese mes en Maldonado).

Contepomi ya había dado algunas señales cuando realizó la concentración en Londres en marzo y dejó al margen a los jugadores más veteranos. No estuvieron Agustín Creevy, Francisco Gómez Kodela ni Juan Imhoff, además de Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli, que tenían el impedimento adicional de no actuar en Europa. Según pudo saber LA NACION de una fuente cercana al seleccionado, tampoco estarán en esta ventana que se viene.

Agustín Creevy no estuvo en los entrenamientos de marzo, pero su deseo es despedirse de la camiseta de los Pumas en Argentina Agencia AFP - AFP

En cambio, en aquella oportunidad anticipó algunos regresos, como los de Bautista Delguy, el tryman argentino en la temporada (llegó a 15 el fin de semana pasado con un hat-trick para Clermont), y Santiago Cordero, que reapareció hace un par de semanas con la camiseta de Connacht de Irlanda (donde llegó asesorado por Contepomi) tras recuperarse de una lesión ligamentaria.

Otros nombres que tendrían una nueva oportunidad tras quedarse afuera de la lista mundialista son Matías Orlando, que el fin de semana debutó con Miami Sharks, y Tomás Albornoz, número puesto para pelear por la 10 con Santiago Carreras. Si finaliza su recuperación, reaparecerá Santiago Grondona, que se lesionó en la previa de Francia 2023 y en la actualidad se entrena con la franquicia de Pampas. Misma circunstancia se augura para el medio-scrum Gonzalo García.

Bautista Delguy fue el tryman argentino de la temporada y es una de las caras que regresaría UAR

La exigencia de la temporada que se avecina para el seleccionado y el desgaste que acumulan algunos jugadores que no tienen descanso desde hace más de un año, sumado a que los rivales de julio no entrañan una exigencia máxima (Francia traerá un equipo alternativo, que no equivale a fácil) le permite a Contepomi dosificar algunas cargas. Así, jugadores que tuvieron mucho rodaje en Europa como Juan Martín González y Lucio Cinti, figuras en Saracens, serán licenciados, lo mismo que los campeones de Europa Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares. Los que lleguen a la final del Top 14 francés, pautada para el viernes 28 de junio en Marsella, ocho días antes del inicio de la ventana, tampoco podrán estar. Guido Petti Pagadizábal y Joel Sclavi están en carrera. Facundo Isa también tiene chances de levantar el Bouclier de Brennus, aunque igualmente ya avisó que este año se tomaría un respiro del seleccionado ante la acumulación de partidos.

Tomás Albornoz peleará el puesto de apertura con Santiago Carreras Prensa UAR / Matty Georges

Esta circunstancia les abre la puerta a jugadores que están en las franquicias del Super Rugby Americas. Un nombre seguro es el del segunda línea Franco Molina, que estuvo convocado en 2023 hasta que se lesionó y fue el único no “europeo” que participó de la concentración de Londres en marzo. La baja de Matías Alemanno por lesión incrementa sus chances de debutar con la celeste y blanca. Lo acompañará su ladero en Dogos XV Mateo Soler, Pumita 2023, alternativa como fullback junto con Martín Bogado a las ausencias de Mallía y Emiliano Boffelli (arrastra una lesión en la espalda). Otros dos nombres aparecen como condicionales: el medio-scrum cordobés Agustín Moyano podría estar si no llega a pleno Gonzalo Bertranou y terciar en la lucha con Bazán Vélez y García, y el bahiense Joaquín Moro, tercera línea de Pampas, que surge como opción a Grondona. Es decir, dos como mínimo, cuatro de máxima.

Tras el ascenso de Vannes al Top 14, el nombre de Bautista Pedemonte sonó en algunos portales especializados, pero LA NACION no pudo ratificar esa información. El capitán del equipo bretón, Francisco Gorrissen (3 caps), también está en la mira, aunque se trata de un puesto bien cubierto, incluido el regreso de Pablo Matera.

Franco Molina es un segunda línea que tuvo participación con los Pumas en 2023

Para la primera línea no hay demasiadas alternativas. Como pilares seguirán Gallo, Bello y Vivas y vuelve Sordoni, que estuvo en Londres. También podría reaparecer Ignacio Calles, lesionado en la previa del Mundial. No así Nahuel Tetaz Chaparro, que no volvió a jugar tras la lesión que sufrió camino a Francia 2023.

El capitán Montoya no puede faltar, y estará secundado por Ignacio Ruiz, de gran temporada en Perpignan. La novedad es la convocatoria de Bautista Bernasconi, hooker de 22 años surgido del CASI, con pasado en Jaguares XV y mucha participación en su segunda temporada en Benetton (19 partidos). ¿Y Agustín Creevy? El jugador que más veces representó a los Pumas (108 caps) se despidió de Sale, pero a los 39 años quiere seguir en Europa una temporada más. En una entrevista con LA NACION tras el último partido del seleccionado en el Stade de France, expresó su anhelo de despedirse de la celeste y blanca ante su gente. El 31 de octubre, los Pumas reciben a los Wallabies por el Rugby Championship en La Plata, su ciudad natal, en la cancha de Estudiantes, equipo del que es hincha. ¿Le concederá Felipe un último deseo?