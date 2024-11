Los Pumas vs. Italia: la presión de ser candidato contra un viejo conocido con bajas en el juego y el liderazgo

Transcurrió más de un mes de la denominada batalla de Mbombela, en la que los Springboks fueron implacables ante los Pumas y se consagraron campeones del Rugby Championship. 42 días después el seleccionado argentino vuelve a la acción, con una premisa clara: confirmar las buenas sensaciones que dejó en ese certamen. Con su encanto veneciano, Udine recibirá un test internacional después de 15 años y la Italia de Gonzalo Quesada se enfrentará a los Pumas, a partir de las 14.40, en su primer encuentro de la ventana internacional de noviembre. Transmite ESPN 2.

Numéricamente es un hecho fáctico que ambos protagonizaron los mejores torneos en su historia en este 2024. Por primera vez, Italia logró terminar el 6 Naciones sin saldo negativo, con dos victorias (Escocia y Gales), un empate (Francia) y dos derrotas (Inglaterra e Irlanda), su mejor producción desde su ingreso en 2000. Argentina, por única vez, le ganó a Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, los tres gigantes del hemisferio sur en un mismo Rugby Championship. Los dos buscarán reafirmar sus progresos en la última etapa internacional del año que se desarrolla en el hemisferio norte.

Las precisiones de Felipe Contepomi en el Captains Run del viernes en Udine, donde Los Pumas visitarán a Italia Juan Gasparini / Prensa UAR

Para los Pumas, el partido se presenta como un arma de doble filo. La oportunidad de reencontrarse, volver a tomar impulso para los encuentros ante Irlanda y Francia, que son equipos superiores, pero también la presión de ser candidatos naturales ante el único rival del Tier 1 ante el que tienen saldo favorable. “Para nosotros, los partidos con Italia son de mucha presión, siempre son partidos muy duros. La realidad es que uno está arriba del ranking y tiene que ganar. Nos suele pasar que jugamos contra equipos que están por encima nuestro en el ranking. Pero tratamos de pensar más que nada en nosotros”, expresó Matías Moroni en diálogo con ESPN.

La voz del experimentado centro representa lo que siente el plantel internamente. Los Pumas son favoritos frente a un rival ante el que no caen desde 2008 y al que derrotaron en las últimas ocho presentaciones. Históricamente, la Azzurra fue el rival a vencer en las giras europeas y vale repasar los últimos antecedentes. En la de 2013, la primera experiencia de Daniel Hourcade, el triunfo por 19-14 en Roma le dio la primera sonrisa al entrenador tucumano. Al año siguiente, en Genova, la victoria fue por 20-18, mientras que en 2017 fue 31-15 para cerrar un año magro. El último enfrentamiento entre sí fue en Treviso, con un contundente éxito por 37-16, que no sirvió para maquillar una temporada que significó el final de Mario Ledesma al frente de los Pumas.

Los conducidos por Felipe Contepomi cuentan con las herramientas para hacer un buen papel en Udine, aunque sufren bajas importantes en juego y liderazgo. Santiago Chocobares, Marcos Kremer y Mateo Carreras, tres de los jugadores indispensable, no estarán presentes por diferentes circunstancias. Tampoco Pablo Matera, suspendido, ni Santiago Carreras, importante por su versatilidad y desequilibrio. Tomás Lavanini y Guido Petti (decisión táctica) son otros de los experimentados que no integran un plantel de 23, que deberá lidiar con esa presión de ir de banca, un papel que, como explicó Moroni, no están acostumbrados.

“Nosotros nos evaluamos por lo que decimos que queremos hacer. Obviamente, también pensamos en el rival, pero no tendemos en focalizarnos directamente en jugadores rivales, sino que lo analizamos en un conjunto. Nuestro análisis de Italia es global”, indicó Felipe Contepomi en la conferencia de prensa. Sin varios de los caudillos, el entrenador optó por el ingreso de Matías Orlando al centro de la cancha, el puesto que más dudas generaba por la lesión de Chocobares. Aunque muchos de los experimentados estarán en el banco de reservas; entre los ocho suplentes promedian 29 años, un número elevado. Es la primera convocatoria en la temporada para Francisco Gómez Kodela, de 39, con el objetivo de potenciar el scrum.

Esta Italia no es la Italia de años anteriores. Esos equipos fornidos, formateados para batallar y luchar con los forwards. Esta Italia dio un giro rotundo en 2022, de la mano del neozelandés Kieran Crowley. Apoyado por un buen trabajo en la estructura juvenil, modificó su esencia y, con un grupo de jóvenes moldeados para jugar a otro estilo de rugby, se animó a abrir la pelota desde todos los sectores de la cancha. Gonzalo Quesada les dio un salto de calidad y más equilibrio para discernir cuándo jugar y cuándo trasladarle la presión al rival. También recuperó mentalmente a Italia, luego de las estrepitosas goleadas sufridas ante Nueva Zelanda y Francia en el Mundial 2023. Para recibir a los Pumas cuenta con lo mejor a disposición, sin ausencias de peso. En la primera línea volverá Marco Riccioni, pilar de Saracens.

“No creo que sea un partido en el que Contepomi y yo y los entrenadores en general seamos demasiado decisivos, dado que son dos equipos llenos de líderes naturales, con grupos de jugadores con mucha experiencia, capaces de tomar responsabilidades en cualquier momento”, expresó Quesada, de cara a su partido más especial como entrenador. Cantará el himno, pero intentará dejar las emociones de lado luego del kick-off. “Por supuesto, conozco bien al menos al 70% de los jugadores argentinos y me reúno con varios de ellos después de un tiempo. Me alegró leer lo que han dicho de mí en los últimos días”, admitió el ex apertura en conferencia de prensa.

El último entrenamiento de los Pumas, en la jornada previa al partido ante Italia Juan Gasparini / Prensa UAR

El condimento de los entrenadores también genera un morbo particular. La Unión Argentina de Rugby le ofreció a Quesada ser el entrenador asistente de Michael Cheika cuando el australiano asumió las riendas en el 2022. De gran trayectoria, el formado en Hindú desistió, para continuar en Europa con su rol de head coach, la cabeza del staff de entrenadores. El cargo por el que lo habían contactado, lo terminó aceptando Felipe Contepomi, que acordó la continuidad como entrenador principal luego de Francia 2023. Quesada firmó con Italia un proyecto a largo plazo y este sábado estará del lado del frente, de la que el mismo considera su camiseta.

Las formaciones

Italia: Ange Capuozzo; Louis Lynagh, Ignacio Brex, Tommaso Menoncello y Monty Ioane; Paolo Garbisi y Martín Page-Rello; Michele Lamaro (capitán), Lorenzo Cannone y Sebastián Negri; Federico Ruzza y Niccolo Cannone; Marco Riccioni, Gianmarco Luccesi y Mirco Spagnolo.

Suplentes: Marco Zanon, Tommaso Allan, Alessandro Garbisi, Manuel Zuliani, Dino Lamb, Simone Ferrari, Danilo Fischetti y Giacomo Nicotera.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Matías Orlando y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Gonzalo Bertranou; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

Suplentes: Santiago Cordero, Matías Moroni, Gonzalo García, Bautista Pedemonte, Matías Alemanno, Francisco Gómez Kodela, Ignacio Calles e Ignacio Ruiz

Entrenador: Felipe Contepomi

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Matthew Carley (Inglaterra) Cancha : Estadio Friuli, Udine

: Estadio Friuli, Udine Horario de inicio: 14:40

14:40 TV: ESPN 2 y Disney +

