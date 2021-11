Mario Ledesma: “Si mañana los dirigentes tienen que tomar una decisión, es parte de mi trabajo”

La derrota contra Irlanda marcó el último partido de Mario Ledesma bajo su contrato vigente como entrenador de los Pumas, ya que cuando asumió la conducción del equipo en 2018 lo hizo hasta fin de este año. No hay indicios desde la dirigencia respecto a su continuidad o no, y Ledesma tampoco dio precisiones respecto a esta situación.

“Comentar en cuanto al ruido externo es subjetivo”, dijo el head coach en la conferencia de prensa vía zoom luego del partido. “No me compete opinar. No me parece que tenga que hablar de mi contrato . Estamos para hablar de rugby. No sé a cuánta gente le interesa mi contrato. No me corresponde a mí hablar. Me parece hasta de mal gusto. Si mañana los dirigentes tienen que tomar una decisión, es parte de mi trabajo.”

A lo que agregó: “Ahora es momento de analizar, hacer una autocrítica y mirar para adentro. Después veremos. Momento de estar con la familia después de cuatro meses y de agradecerle a los jugadores el esfuerzo. Si tengo fuerzas o no es para la tribuna. Yo estoy bien.”

Los Pumas tenían la posibilidad de cerrar la gira de manera positiva después de dos buenos partidos. No obstante, la contundente derrota por 53-7, la peor en la historia ante Irlanda, devolvió al seleccionado a una realidad aciaga.

“No esperábamos este resultado. Después de un buen partido contra Francia, que ayer vimos cuál era su nivel [venció a Nueva Zelanda 40-25], de ganarle cinco tries a uno a Italia, cuando sabemos lo difícil que es, ayer hubiera dicho que era una gira exitosa. Pero perder así nos golpea muy fuerte”, reconoció Ledesma. “Tuvimos oportunidades al final del primer tiempo de acercarnos pero Mateo Carreras se desgarra a un metro del in-goal y desperdiciamos seis puntos con el pie. Salimos del entretiempo y perdemos dos lines en franco ataque, y después apareció la indisciplina. El score nos golpea a todos.”

Mario Ledesma Tertius Pickard - AP

El año Puma termina entonces con ocho derrotas, tres triunfos y un empate. Al margen de los resultados, el equipo nunca terminó de afianzarse sobre bases sólidas y estuvo muy lejos de engranar un funcionamiento colectivo que le permitiera rivalizar con las potencias. No debe omitirse que los Pumas no tuvieron ningún partido como local, que llegaron al Rugby Championship sin hacer pretemporada y que estuvieron mucho tiempo aislados.

“En el balance de todo me parece importante poner las cosas en contexto. No hay que minimizar el efecto de las pandemias, las burbujas, estar encerrados fuera de casa tanto tiempo”, advirtió Ledesma. “No es una excusa. Esperábamos otro resultado hoy. Estamos dolidos.”

Ante la prensa anglófona amplió este concepto: “ El contexto del rugby argentino desde que perdimos el equipo profesional el año pasado y los jugadores emigraron a Europa es duro. Estuvimos en una burbuja en cada lugar al que íbamos. Fue difícil. No tenemos el presupuesto para traer a las familias como hacen otros equipos. Siempre hablamos del bienestar de los jugadores y después pasamos dos años sin jugar en casa y en una burbuja. No es una excusa. Esperábamos otro resultado hoy.”

Una de las decisiones controvertidas que adoptó Ledesma a partir de mediados del Rugby Championship fue la ubicación de Santiago Carreras como apertura. Una apuesta a futuro que tuvo como contrapartida la merma en la efectividad de los envíos a los palos, que recayó en Emiliano Boffelli. “Nosotros elegimos darle la oportunidad a Santiago [Carreras] de que empezara todos los partidos y no cargarlo con la responsabilidad de patear”, justificó el entrenador. “Está empezando a patear en el club [Gloucester] con un entrenador. Irá mejorando y tomando confianza con el tiempo. Hay otros aperturas que están en Europa, no están las puertas cerradas. Le teníamos que dar una oportunidad.”