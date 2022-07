Misión Escocia: el balance de los primeros partidos de Michael Cheika al frente de Los Pumas

El agónico try de Emiliano Boffelli convertido por él mismo le dio el triunfo a los Pumas en la serie ante Escocia, y Try Convertido se sube al tren del éxito. Un capítulo muy especial del podcast de rugby de LA NACION con el análisis del partido y un balance de la primera escala del ciclo Michael Cheika.

En este cuarto episodio, Patricio Albacete y Alejo Miranda tuvieron como invitado de honor a Eusebio Guiñazú, que aportó toda su sabiduría y claridad de conceptos como ex primera línea de los Pumas, con recorrido profesional en varios países como Sudáfrica, Francia, Inglaterra e Irlanda, además de ser entrenador Nivel 4 de World Rugby.

La épica victoria de los Pumas ante Escocia, que significó cortar una racha de 15 años sin ganar una serie, fue el epicentro de la charla. Guiñazú puso el foco en la mayor vocación ofensiva que se advierte a partir de la impronta de Michael Cheika y Albacete valoró la actitud que mostró el equipo para dar vuelta un desarrollo adverso. ¡Volvieron los Pumas!

Guiñazú también se refirió a cómo afrontó el retiro, y cómo se preparó mientras seguía en actividad, capacitándose como entrenador y emprendiendo diversas actividades comerciales, entre ellas la elaboración de los vinos “2456″, que desarrolla en su Mendoza natal y del que son socios con Albacete, Manuel Carizza y Julio Farías. El nombre alude a los números de camiseta que utilizaba cada uno en los Pumas.

Por supuesto, no se eludió el análisis de lo que dejó el sábado de súper acción para el rugby internacional, con especial énfasis en la victoria de Irlanda ante los All Blacks. Por haber jugado en Munster, Guiñazú evidenció un conocimiento profundo del rugby irlandés no exento de fanatismo y lo comparó con las posibilidades que se le abren a la Argentina.

Por último, aprovechando la experiencia del invitado en la materia, un análisis del complejo estado del scrum en el rugby global y posibles soluciones para hacerlo más dinámico.

