Los Pumas - Escocia: en vivo, desde Santiago del Estero

40m, PT: Final del primer tiempo

Los Pumas se salvan en la última jugada: la patada de Kinghorn explota en el travesaño. De esta forma, el marcador se mantiene inamovible con el 14-13 en favor de Escocia. Es el tercer partido de la serie entre ambos seleccionados, que está igualada 1-1.

34m, PT: Penal de Boffelli y los Pumas se ponen a uno

Los Pumas pescan una pelota tras un kick de Santiago Carreras, el árbitro da el penal y Emiliano Boffelli no falla la patada. Así, los Pumas quedan a un punto de Escocia, que ahora ganan 14-13.

23m, PT: Try de Escocia

Cada vez que los visitantes avanzan lastiman a la defensa argentina. Ahora, Kinghorn decide ir al line y, desde allí, el Cardo construye la jugada del try a puro empuje. Lo anota Ewan Ashman en su primer partido como titular en el seleccionado británico. Kinghorn convierte y Escocia ahora vuelve a estar por delante en el marcador: 14-10.

19, PT: ¡Try de los Pumas!

Santiago Carreras culmina un contragolpe fantástico de los Pumas y anota el primer try argentino. Comenzada por Delguy, Carreras no encuentra oposición y apoya la pelota. Es su tercer try con la camiseta argentina. Boffelli convierte y Argentina está 10-7 arriba.

12m, PT: Try de Escocia

Kinghorn se filtra entre los tackles argentino y encuentra a Van der Merwe. El escocés apela a su velocidad y su potencia para llegar al in-goal argentino. Es el primer try del partido, tras una gran jugada colectiva. Kinghorn, además, convierte y pone a su equipo 7-3 arriba en el marcador.

10m, PT: Penal de Boffelli y primera ventaja argentina

Una enorme patada de Boffelli desde más atrás de la mitad de la cancha le da la primer ventaja del partido a la Argentina, tras un penal de los escoceses. Así, los Pumas vencen 3-0 en apenas diez minutos de partido.

6m, PT: Argentina ataca y Escocia defiende

El primer avance serio del partido es de los Pumas. El ataque escalonado termina con un error de manejo de Emiliano Boffelli a menos de 20 yardas del in-goal escocés. El marcador sigue sin abrirse en Santiago del Estero.

16.05 Equipos a la cancha y todo listo para el partido

Con 30 mil personas en las tribunas del estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, los jugadores de ambos equipos se forman y esperan los himnos. Será el último acto protocolar antes del kick-off del tercer partido de la serie entre los Pumas y Escocia.

15.25 Escocia, con seis cambios y nuevo capitán

Gregor Townsend, entrenador escocés, también tiene todo listo para el partido de hoy. Hará seis modificaciones, con los ingresos de Sione Tuipulotu, Rufus McLean, Ollie Smith, Rory Sutherland, Ewan Ashman y Scott Cummings. Pero, además, Hamish Watson (llegó a los 50 caps en Salta y fue la figura del encuentro) será el nuevo capitán del equipo.

15.20 Cheika, once cambios y regresos con historia

Michael Cheika, el entrenador australiano de los Pumas, realizará 11 modificaciones en relación a los 15 que comenzaron jugando el encuentro ante el Cardo en el estadio Padre Martearena, de Salta. Entre los regresos, sobresalen los de Pablo Matera, que volverá a ser capitán tras la baja de Julián Montoya, y Agustín Creevy, un histórico del equipo argentino. Santiago Carreras volverá a tener la camiseta número 10 y será el apertura del equipo.

Se viene el último partido de la serie ante Escocia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 y es bueno recordar cómo formarán Los Pumas🐆.



📆 Sábado 16

⏰ 16:10 h

🏟️ Estadio Madre de Ciudades#VuelvenLosPumas #VamosLosPumas pic.twitter.com/kqu0TopoNb — Los Pumas (@lospumas) July 16, 2022

15.15 Bienvenidos a la cobertura del tercer partido de la serie entre Los Pumas y Escocia

Mi nombre es Alejandro Casar González y los voy a acompañar con todas las instancias del encuentro de rugby entre los Pumas y Escocia, que se disputa desde las 16.05 en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. La Argentina se impuso en el primer encuentro, disputado en Jujuy, mientras que los británicos se impusieron en Salta. El resultado de hoy definirá la serie.