Tiene un aura especial. No hace gestos grandilocuentes. No cae en el descontrol y se maneja con una templanza propia de un líder. Su figura se impone en cada partido. Cuando Luke Pearce dé inicio al encuentro entre Nueva Zelanda y Namibia, en Toulouse, Sam Whitelock hará historia: a los 34 años, igualará los 148 tests del legendario Richie McCaw como el jugador con más caps en su país. El contexto será la segunda fecha del Mundial de Francia, en la que se esperan amplias diferencias entre uno de los candidatos y un rival que aún no ganó partidos en copas del mundo.

“Sólo quiero transmitirle a él y a su familia que es un gran honor lo que ha logrado. Es una gran ocasión para Sam y para nosotros como equipo. Obviamente ha sido una especie de guerrero para este equipo durante mucho tiempo, e igualar a alguien como Richie en partidos de tests para los All Blacks es un logro enorme”, expresó en la previa el head coach Ian Foster. “Todos sabemos lo mucho que significa para él ponerse una camiseta negra, y hacerlo por 148a. vez es una ocasión muy especial. Sólo queremos asegurarnos de realizar una actuación que le dé mucho respeto a ese hito y luego celebrar con él”, agregó. Whitelock combina la bravura que requiere el puesto de segunda línea internacional, con una gran técnica para manejar la pelota e inteligencia para entender el juego. Ese combo lo convierten en uno de los mejores de la historia en ese puesto. Sólo quedará atrás de los 170 caps del galés Alun Wyn Jones a nivel mundial.

Whitelock debutó con la camiseta de los All Blacks en el 2010, en la goleada sobre Irlanda por 66-28, en New Plymouth. Cuando ingresó por Brad Thorn a los 49 minutos empezó a escribir la primera página en una historia fantástica: de los 147 partidos, ganó 120, empató 6 y perdió 21. Rápidamente se hizo un lugar y fue una pieza importante en los All Blacks campeones del mundo en el 2011 y 2015 y multicampeones del Tri Nations y Rugby Championship. “Algo que realmente admiro de él es la forma en que realiza su mahi (trabajo). Todo el mundo sabe que es trabaja duro, pero para mí, simplemente verlo crecer y adaptarse es increíble”, lo elogió Ardie Savea, que mañana será otra vez el capitán por la ausencia de Sam Cane. Y agregó: “Algo que he observado con Sam es la forma en que puede relacionarse con todos y tratar de comprender a otras personas y otras culturas. Para él poder lograr este hito, sé que reflexionará sobre ello después del partido, pero es un gran honor para él y su familia”.

Richie McCaw y Sam Whitelock fueron compañeros durante muchos años en los All Blacks; aquí, durante la semifinal del Mundial 2015, ante Sudáfrica, en Twickenham Steve Bardens - World Rugby - World Rugby

Este año Whitelock sigue en carrera para lograr algo que nadie alcanzó en el rugby: convertirse en tricampeón del mundo. De los tres mundiales que disputó, conquistó dos y en el 2019 se llevó la Medalla de Bronce. Ganó 18 de los 20 partidos, con excepción de la caída ante Inglaterra en las semifinales de Japón y el de la semana pasada, en el encuentro inaugural contra Francia. Está a dos partidos de igualar al propio McCaw y al inglés Jason Leonard como el que más presencias en copas del mundo.

Los All Blacks buscarán dar vuelta la página tras la caída ante el local y empezar a encarrilar la clasificación a los cuartos de final. Se trata de un encuentro sin equivalencias; los All Blacks, con un plantel plagado de estrellas, presentarán muchas variantes con el objetivo de hacer descansar a varias de sus figuras. Se destaca la presencia de Damian McKenzie, que ocupará el rol de apertura y a los 28 años hará su primera aparición en una Copa del Mundo. Lo acompañará en la conducción Cameron Roigard, uno de los jugadores con mayor proyección del rugby neozelandés. Namibia participa de los Mundiales desde 1999 y en 23 encuentros aún no cosechó victorias. Se enfrentaron en el 2015 (58-14) y 2019 (71-9) y Nueva Zelanda apoyó 20 tries en total. “Es una oportunidad espectacular. Jugar contra este equipo es muy bueno para nosotros, no sólo para medirnos sino también para aprender de ellos. Es lindo ver de cerca lo que ellos hacen”, sostuvo Johan Deysel, el capitán de los africanos.

"Ha sido una especie de guerrero para este equipo durante mucho tiempo", dice de Whitelock su head coach, Ian Foster Hannah Peters - Getty Images Europe

A pesar de su innegable rol de líder, Sam Whitelock nunca fue elegido capitán para un ciclo en los All Blacks. Si lo fue en algunos tests puntuales y también en Crusaders, en el que marcó una era dominante. Su legado va más allá de la capitanía. Cerrará su etapa en los All Blacks después del Mundial, pero aún le quedan varias semanas para seguir agrandando su leyenda.

Este es el primer try de Sam #Whitelock con la camiseta de los #AllBlacks, fue frente a #Irlanda en 2010. #JugadoresScrum pic.twitter.com/BackEtpvy0 — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 6, 2020

Formaciones

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Caleb Clarke, Anton Lienert-Brown, David Havili y Leicester Fainga’anuku; Damian McKenzie y Cam Roigard; Ardie Savea (capitán), Dalton Papali’i y Luke Jacobson; Sam Whitelock y Brodie Retallick; Nepo Laulala, Samisoni Taukei’aho y Ofa Tu’ungafasi.

Reservas: Dane Coles, Ethan de Groot, Fletcher Newell, Scott Barrett, Tupou Vaa’i, Aaron Smith, Richie Mo’unga y Rieko Ioane.

Namibia: Cliven Loubser, Gerswin Mouton, Johan Deysel (capitán), Le Roux Malan y Divan Rossouw; Tiaan Swanepoel y Damian Stevens; Richard Hardwick, Prince Gaoseb y Wian Conradie; Tjiuee Uanivi y Johan Retief; Johan Coetzee, Torsten van Jaarsveld y Jason Benade.

Reservas: Louis van der Westhuizen, Desiderius Sethie, Haitembu Shifuka, PJ van Lill, Adriaan Booysen, Max Katjijeko, Jacques Theron y JC Greyling.

Árbitro: Luke Pearce.

Estadio: Estadio de Toulouse.