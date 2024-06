Mundial Juvenil: Los Pumitas claudicaron en los momentos clave y cayeron 40-21 ante la mayor jerarquía de Inglaterra

Escuchar

Todo lo que los Pumitas edificaron con esfuerzo durante la mayor parte del primer tiempo se derrumbó en 15 minutos. De ganar 14-0 a estar abajo por 10 en un cuarto de hora, para finalmente caer por 40-21 ante Inglaterra en el estreno del Mundial Juvenil de Sudáfrica. La vocación de atacar y la entrega constante contrastaron con el mayor orden del seleccionado inglés, que evidenció tener otra jerarquía para dar un gran salto hacia la clasificación.

La derrota en el estreno deja a los Pumitas muy complicados de cara a sus aspiraciones de meterse en semifinales. Tendrán revancha el jueves, cuando se enfrenten al seleccionado local en la segunda fecha del certamen. Sólo se clasifican los primeros de cada grupo y el mejor segundo. Fiji, el tercer rival, completa la zona.

Más allá del resultado, en el análisis de la actuación del seleccionado argentino de menores de 20 pesa la falta de templanza para jugar los momentos decisivos del partido. Tanto cuando estuvo delante en el marcador como cuando se acercó a tiro de try convertido con mucho tiempo por jugar (26-21 en contra a los 15′ del segundo tiempo), dos instancias en las que parecía tener el control psicológico del encuentro, se precipitó y cometió errores que Inglaterra capitalizó para revertir las circunstancias.

Los Pumitas llegaron al Mundial con la experiencia de haber jugado, por primera vez en la historia, el Rugby Championship de la categoría ante Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, en el que cumplieron una buena labor que incluyó un triunfo ante los australianos y una derrota estrecha ante Sudáfrica, además de una caída sin atenuantes ante los campeones neozelandeses. Sin embargo, Inglaterra, campeón del Seis Naciones de la categoría, evidenció otro grado de madurez, amén de jugadores de gran proyección: el ala Henry Pollock, el medio-scrum Ollie Allan y el centro Sean Kerr, por nombrar los más destacados en Ciudad del Cabo.

En medio de un vendaval huracanado que complicó el traslado de la pelota en el Athlone Stadium, los Pumitas se adelantaron 14-0 gracias a que capitalizaron mejor sus oportunidades en un desarrollo parejo y luchado, en el que ningún equipo logró afianzarse en las formaciones fijas ni imponer condiciones. En el juego suelto, predominaron los errores de manejo y las pérdidas de pelota. Los argentinos tuvieron dificultades para salir del campo propio, pero contuvieron bien un par de avances profundos de los ingleses y aprovecharon dos de las cuatro llegadas los 22 metros rivales, primero en una gran jugada colectiva que definieron bien con el desborde de Franco Rossetto y el try de Genaro Podestá, y luego una buena definición de los forwards en una acción de penal, line-out y pick-and-go, que apuntaló Efraín Elías y rubricó Juan Penoucos.

Sin embargo, bastó que Inglaterra se ordenara un poco para que pasara a dominar el partido a voluntad. Dos tries al final del primer tiempo y otros dos al inicio del segundo rápidamente cambiaron el color del partido. Inglaterra asumió el control, pasó a dominar el punto de contacto, se afirmó en las formaciones fijas y fue letal a partir de pelotas recuperadas, aprovechando el desorden de la defensa argentina.

Un gran try de Efraín Elías a los 15 del segundo tiempo acercó a los Pumitas a tiro de try convertido (26-21), potenciado por la subsecuente amonestación al segunda línea inglés Junior K’Poku. Sin embargo, no pudieron aprovechar la superioridad numérica, fueron para adelante con ímpetu pero sin orden e Inglaterra definió el partido con dos tries de Jack Bracken (hijo del ex medio-scrum Kyran Bracken) de contraataque en dos minutos.

El jueves, los Pumitas tendrán revancha ante otro rival de máxima jerarquía como el sudafricano, que además cuenta con la ventaja de ser local. Dos meses atrás, en el Rugby Championship M20, los argentinos hicieron un gran partido y cayeron 30-28. Ahora necesitarán dar un poco más para seguir con vida en el Mundial Juvenil.

La síntesis

Inglaterra: Ben Redshaw; Jack Bracken, Oli Spencer, Sean Kerr y Alex Willis; Josh Bellamy y Ollie Allan; Henry Pollock, Nathan Michelow y Finn Carnduff (c); Junior K’Poku y Joe Bailey; Billy Sela, Craig Wright y Asher Opoku-Fodjour.

Entrenador: Mark Mapletoft.

Cambios: ST 16m, Olamide Sodeke por Bailey; 22, Kane James por Pollock, Lucas Friday por Allan y Benjamin Coen por Bellamy; 29, Cameron Miel por Opoku-Fodjour y Afolabi Fasogbon por Sela.

Suplentes: James Isaacs e Ian Jones.

Argentina: Benjamín Elizalde; Timoteo Silva, Tomás Bocco, Faustino Sánchez Valarolo y Franco Rossetto; Santino Di Lucca y Genaro Podestá; Santos Fernández de Oliveira, Juan Pedro Bernasconi y Juan Penoucos; Álvaro García Iandolino y Efraín Elías (c); Tomás Rappetti, Juan Manuel Vivas y Diego Correa.

Entrenador: Álvaro Galindo

Cambios: ST, Joaquín Yakiche por Correa y Gregorio Pérez Pardo por Rossetto; 12, Tomás Di Biase por Podestá e Ignacio Torrado por García Iandolino; 13, Facundo Rodríguez por Di Lucca; 22, Juan Greising Revol por Vivas; 12, Agustín Sarelli por Fernández de Oliveira; 29, Gael Galván por Rapetti.

PT: 21 y 31m, goles de Di Lucca por tries de Podestá y Penoucos (A); 36 y 40, goles de Kerr por tries de Bracken y Redshaw (I).

ST: 5m, try de Sela (I); 12, gol de Kerr por try de Pollock (I); 16, gol de Rodríguez por try de Elías (A); 26 y 28, goles de Coen por tries de Bracken (I).

Amonestado: 16m, K’Poku (I).

Árbitro: Adam Jones (Gales).

Cancha: Athlone Stadium, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

