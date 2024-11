Objetivo Dublín: la racha que buscarán quebrar los Pumas con los regresos de dos referentes

La estadía de los Pumas en Údine dejó varios signos positivos. Los rasgos que marcaron la evolución en el Rugby Championship volvieron a estar presentes en un equipo que se mostró entero y conectado durante los 80 minutos. Como si ese mes y medio en el que los jugadores volvieron a sus clubes no hubiese existido. El juego volvió a fluir y la química entre los jugadores no se diluyó en un encuentro en el que sufrieron algunas bajas de peso de sus referentes. Tras el 50-18 sobre Italia, el camino en Europa seguirá en Dublín y luego en París para dos encuentros ante Irlanda y Francia que presumen otro salto en la exigencia.

“Irlanda es otro tipo de equipo. Va a ser otro desafío completamente distinto, ya sabemos lo que tenemos que hacer”, expresó Felipe Contepomi, que volverá al lugar donde jugó su mejor rugby, donde evolucionó como entrenador y también incorporó metodologías para el coaching. En primer lugar, buscará recuperar físicamente al plantel para jugar en seis días. “Tenemos un día menos de descanso, pero es algo que no controlamos. Con esa realidad de un día menos, con un viaje en el medio y demás, vamos a planificar la semana para llegar de la mejor manera posible. Vamos a tratar de imponer nuestro plan de juego por sobre el de ellos y, si podemos tener un resultado favorable, mejor todavía. Si no, seguiremos trabajando para poder seguir acercándonos a los mejores equipos del mundo, que Irlanda es uno de ellos”, analizó el entrenador.

La agresividad caracterizó a Los Pumas en el último partido ante los italianos

Para el encuentro del próximo viernes en Dublín, los Pumas tendrán a disposición a Pablo Matera, que cumplió su sanción de dos partidos, y Santiago Carreras, que recuperó de un golpe sufrido en Gloucester. Ambos se incorporaron al plantel en lugar de Efraín Elías y Gerónimo Prisciantelli, que regresarán a Toulouse y Zebre respectivamente.

Por jerarquía y experiencia, son dos fijas para integrar el plantel de 23; con piernas frescas, es muy posible que Matera sea titular, mientras que el cordobés buscará hacerse un lugar. El tándem Albornoz-Mallía como apertura y fullback le dio un salto de calidad al equipo, pero la explosividad y el talento del jugador de 26 años le da otra alternativa en ambos puestos. “Después vamos a ver si hay que hacer algún otro tipo de modificación y pueden haber más para el otro partido contra Francia. Hay buena comunicación con los clubes y tratamos de hacer lo mejor para el jugador. Cada jugador es un mundo”, indicó Contepomi. Con vistas al encuentro ante Francia del 22 de noviembre, los que podrían reaparecer son Mateo Carreras y Santiago Chocobares.

El try de "Cepillo" Albornos, de gran actuación en Los Pumas ante Italia, este último sábado

Este equipo de los Pumas, que logró los mejores resultados en la historia del Rugby Championship, buscará quebrar una tendencia marcada hace una década: irse con saldo positivo de victorias de Europa, algo que no consiguen desde el 2014, cuando derrotaron a Italia y Francia. En los años posteriores la cosecha fue magra, con cuatro triunfos (dos ante Italia, uno ante Japón y otro ante Inglaterra) y 13 derrotas.

El desafío para romper esta tendencia es mayúsculo, ante los dos mejores seleccionados de Europa. Irlanda viene de ofrecer su versión más terrenal contra los All Blacks, pero no deja de ser un seleccionado de elite, que se entiende de memoria. Un equipo que hace un culto a la conservación de la pelota, con mucha paciencia para jugar fases sin perder el control. Un buen mix de jugadores fuertes, ágiles y con destrezas técnicas para cumplir distintos roles dentro de un partido. Conocedor y admirador del rugby irlandés, es el rival que más comprende Felipe Contepomi. Desde el sistema de juego hasta el comportamiento de los jugadores, la mayoría de Leinster, club en el que entrenó a los backs entre 2018 y 2022.

Felipe Contepomi sacó conclusiones de la victoria ante Italia y ya tiene el foco en Irlanda Emmanuele Ciancaglini - Getty Images Europe

Tras la deslucida actuación ante los All Blacks, el Trébol buscará una reacción. “Es difícil Argentina. Conozco personalmente a Felipe. Después de verlos durante el Rugby Championship, esto no se va a volver más fácil. Si no nos preparamos lo mejor que podemos contra ellos, nos expondrán y nos castigarán”, admitió el centro Garry Ringrose.

Irlanda es tierra prohibida para los Pumas, la única potencia a la que nunca superaron como visitantes. Perdieron en sus diez visitas y es otra de las motivaciones que tendrán en este cierre del 2024. Con su ambición y poder de fuego en ataque, están en condiciones de dar otro golpe sobre la mesa.

Nicolás Casanova Por

Temas Los Pumas