El segundo día del Seven de Los Ángeles tuvo el factor lluvia como agregado en un fin de semana marcado por la paridad en la rama masculina. Exceptuando el 40-0 de Fiji sobre Canadá, no hubo grandes goleadas y los márgenes de los partidos fueron en general, estrechos. Pumas 7s, cómodo líder del ranking, no escapó de esa paridad reinante y tuvo que trabajar para superar a Sudáfrica por 17-5, en su segundo compromiso del grupo A, que les dio el boleto a los cuartos de final del torneo.

Adaptarse a las condiciones climáticas conlleva madurez e inteligencia. A los argentinos les costó ponerse a tono en los primeros minutos, pero cuando hicieron el clic se acomodaron. Ejercieron presión contra los Blitzboks y aprovecharon al máximo los errores de un rival que está en crisis. Sudáfrica, una superpotencia, había perdido por 17-0 a manos de Irlanda en la primera jornada y viene de terminar noveno en Vancouver. De hecho, aún no sacó el pasaje a los Juegos Olímpicos de París y deberá afrontar un repechaje en Mónaco. Sin embargo, empezó con el pie derecho y Rosko Specman abrió el marcador, a pura velocidad, tras un buen lanzamiento del scrum. Unos minutos antes, Marcos Moneta había firmado una de las grandes jugadas del encuentro: corrió desde atrás a Shilton van Wyk, lo tackleó y pescó la pelota. Una acción que grafica a un jugador total, cada vez más completo y que va más allá de ser el mejor definidor del planeta.

A pesar del 0-5 parcial, Pumas 7s no perdió la compostura y se adaptó al clima. La lluvia no le permitió lucirse pasando la pelota, pero el seleccionado jugó de manera territorial y cuando tuvo la oportunidad, golpeó. Joaquín Pellandini igualó cerca del final del primer tiempo, tras un preciso manejo en la conducción.

En la segunda etapa, se mantuvo la paridad y Argentina tuvo templanza para llevarse el triunfo y confirmar esa mentalidad ganadora que viene sosteniendo en el último tiempo. Luciano González apareció muy oportuno, recuperando una pelota perdida en el line y luego definiendo en una punta tras otro line robado y una buena acción del capitán Santiago Álvarez Fourcade. El riojano González, que viene de ser distinguido mejor jugador de la final de Vancouver, volvió a mostrar que es uno de los mejores de la disciplina, y su potencia marca la diferencia.

En el primer encuentro del sábado, Pumas 7s había superado sin brillar a España por 28-21, gracias a tries de Marcos Moneta (dos), Tobías Wade y Pellandini. Le costó superar una defensa alta y asfixiante de los europeos, pero marcó la diferencia con los lanzamientos de primera fase a partir de los scrums, con un Moneta vital para desequilibrar.

¿Hasta dónde llegará la serie invicta del conjunto argentino? El triunfo sobre Sudáfrica fue el 17º consecutivo, un récord nacional. Aun lejos de su mejor versión, el seleccionado logra destrabar encuentros cerrados. A partir de las 20.06 cerrará la zona frente a Irlanda, que viene de perder en la última jugada ante España. Será el cuarto cruce en la temporada, luego de tres victorias albicelestes: 17-7 en la primera rueda de Dubái, y 26-19 y 24-5 en semifinales de Ciudad del Cabo y Perth, respectivamente. Estará en juego el liderazgo del grupo A; el que termine puntero se enfrentará con uno de los mejores terceros en un cuarto de final del domingo.