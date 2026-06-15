Rugbiers en Europa: un argentino apuntado por una derrota y otro dolor de cabeza para Contepomi

Tuvieron a su disposición tiempo y espacio. Bath caía 27-26, pero acechaba el ingoal de un rival acorralado. Un drop les daba el boleto a la gran final de la Premiership, pero nunca se animaron y sus ilusiones se vieron ahogadas en una pelota trabada cuando ingresaron al ingoal. Exeter Chiefs se clasificó de forma agónica a la final de Inglaterra y el argentino Santiago Carreras estuvo en el centro de las críticas por no intentar sumar los tres puntos.

El cordobés formó de apertura ante la ausencia del lesionado Finn Russell y tuvo una tarde para el olvido. Cometió errores de manejo y lució errático como conductor en un equipo que ganó la batalla de forwards. Un gran tackle sobre Henry Slade y seis puntos con el pie fueron sus aportes positivos en un encuentro memorable: Exeter se fue al descanso 26-10 abajo ante el último campeón, lo remontó con personalidad y resistió 40 fases cerca de su ingoal para celebrar la clasificación a la final.

BALL HELD UP 😱🔥@ExeterChiefs are heading to Twickenham 🤩



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En la secuencia final, Bath tuvo varias oportunidades para intentar un drop, en una posición accesible, pero nunca se animaron. Carreras sólo se paró una vez, aunque no se comunicó con Bernard van der Linde y luego insistió en jugar ante una defensa al límite, pero sin fisuras. La acción del final estuvo en el centro del debate en Inglaterra.

“Hay que disparar. Fueron unas 15 fases en las que se colocaron en posición. Tal vez incluso un poco más, tal vez fueron 18, 19 o 20. Esa es la posición ideal para encontrarse, debajo de los palos, tal vez favoreciendo un lado del poste como diestro, pero está configurado en el lado izquierdo”, opinó Brian O´Driscoll, gloria de Irlanda y comentarista de la cadena TNT Sports.

“El problema es que ha sido un partido de 80 minutos. Tus forwards están agotados, hace mucho calor, hay muchísimo estrés: vas a perder la pelota o vas a cometer un error. Tenés que quitarle esa presión al resto del equipo. Lamentablemente, Carreras no dio la impresión en ningún momento de estar claramente interesado, aunque estuvo a punto de marcar un try él mismo tras un ataque”, agregó.

WHAT A TACKLE 😱



Santi Carreras brings down Henry Slade to stop a certain try 👏🔥



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O´Driscoll insistió con la chance desperdiciada para acceder a la final. “Lo pensarán durante todo el verano, lamentarán la oportunidad perdida de simplemente intentarlo. Nunca se puede culpar a nadie por fallar un tiro, hay que intentarlo”. San Warburton, su compañero en la transmisión, también fue crítico ante la decisión. “Me da pena decirlo, pero Carreras tiene que dar un paso al frente en ese momento. Lo estábamos viendo en la pantalla, apuesto a que había hinchas gritándole a la televisión. Era la oportunidad perfecta para conseguir los tres puntos. Los forwards llevaban 80 minutos de partido, más de 30 fases”, puntualizó el ex capitán de los British and Irish Lions.

Bath, el último campeón, quedó en la puerta de una definición que no tendrá argentinos involucrados. El próximo sábado en Twickenham se enfrentarán Exeter Chiefs y Northampton Saints, que dejó en el camino al Leicester Tigers de Joaquín Moro (jugó 63 minutos).

Los play-off del Top 14 y una preocupación para Felipe Contepomi

En un partido cambiante, Racing 92 superó a Pau 33-31 y se clasificó a la semifinal de la liga francesa. Gerónimo Prisciantelli quedó afuera del plantel de 23 en el ganador, que afrontará la semifinal ante Toulouse. Julián Montoya fue titular en el equipo que fue eliminado como local, aunque culminó una campaña histórica, con un plantel joven que también integra Facundo Isa y la próxima temporada se sumarán Gonzalo García y Santiago Grondona.

👎 A tres semanas del arranque del Nations Championship, malas noticias para los Pumas. Joel Sclavi salió reemplazado por lesión en los barrages del Top 14. pic.twitter.com/Zm1GAPcZ9o — Periodismo Rugby (@Perrugby) June 14, 2026

El Stade Francais aplastó a La Rochelle con un contundente 45-5 y se metió en la otra semifinal. En el visitante, Joel Sclavi salió reemplazado a los ocho minutos del primer tiempo por una lesión en el pie derecho luego de un ruck. A tres semanas del primer test del año de los Pumas, ante Escocia, en Córdoba, es un dolor de cabeza para Felipe Contepomi en un puesto sensible, en el que no sobran variantes y la experiencia del marplatense es invaluable. Se hará estudios en los próximos días para conocer la gravedad de la lesión. El Stade Francais, que cuenta con Francisco Gómez Kodela como entrenador de scrum, se medirá ante el Montpellier de Domingo Miotti y Justo Piccardo, por un lugar en la gran final.

El N° 8 de Perpignan's, el argentino Joaquín Oviedo, celebra después de un try ante Provence Rugby THIBAUD MORITZ - AFP

En la promoción por el descenso, Perpignan derrotó 47-24 a Provence Rugby, con impronta argentina; Joaquín Oviedo apoyó dos tries y fue una de las grandes figuras, mientras que Jerónimo De la Fuente e Ignacio Ruiz marcaron uno cada uno en el encuentro ante el segundo del PRO D2. Benjamín Urdapilleta lo vivió desde afuera por una molestia muscular en la entrada en calor y le puso punto final a su carrera profesional con un sabor agridulce: no pudo despedirse adentro de la cancha y quedó a un punto de convertirse en el goleador histórico de la liga francesa. En su regreso a Argentina, el apertura de 40 años decidirá si seguirá jugando en CUBA o se retira definitivamente.